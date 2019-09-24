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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7502) медицина (1862) Минздрав (2015) Гончарук_Алексей (106) Зоряна Скалецкая (16)

 "Нам прямо говорят, что теперь надо работать "по понятиям", - госслужащие Минздрава обратились с открытым письмом к Гончаруку. ДОКУМЕНТ

Госслужащие Министерства охраны здоровья обратились с открытым письмом к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, в котором указали на вызывающее у них беспокойство состояние дел в министерстве после смены руководства. Также они заявили о политических репрессиях в ведомстве.

"Действия нового руководства МОЗ ставят под угрозу продолжение реформы здравоохранения в Украине", - говорится в письме, передает Цензор.НЕТ.

"Задача государственных служащих МОЗ Украины - работать на благо каждого гражданина, разрабатывать и воплощать решения, которые должны улучшить доступ к качественной медицинской помощи для каждого из нас. Обязанность государственных служащих - действовать в пределах и в порядке, определенном действующим законодательством Украины.

Давление на руководство директоратов - пример политических репрессий. То есть, для того, чтобы вам предложили уволиться "по-хорошему", достаточно просто иметь собственное мнение и силу защищать закон и изменения, которые должны стать ощутимыми для всех украинцев как можно скорее. Нам прямо говорят, что теперь надо работать "по понятиям".

Украинцы имеют право знать, что действия руководства внутри министерства кардинально отличаются от того, что попадает в публичные заявления.

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В первый день работы руководство заявило, что продолжение реформы здравоохранения - приоритет и консолидированная позиция Президента Украины, Верховной Рады Украины, Правительства и Министерства здравоохранения.

Своим открытым письмом к руководителю правительства мы также хотим привлечь внимание Президента и Парламента к тому, что обещанные украинцам изменения фактически на грани срыва.

В реальности работа министерства фактически парализована последние 3 недели:

- не подписываются даже документы по закупкам и поставки лекарств для тяжелобольных пациентов;
- блокируются закупки машин экстренной медицинской помощи в пилотных регионах, поэтому они в последующие годы не смогут закупить машины экстренной помощи, в частности в Донецкой области, где ведутся боевые действия;
- приостановлен процесс автономизации Института рака, Института сердца, ОХМАТДЕТа, Института детской кардиологии им. Емца. Услуги в этих учреждениях должны с 2020 года стать доступными для всех в рамках Программы медицинских гарантий согласно Закону "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения";
- блокируются все нормативные акты, необходимые для своевременного запуска следующего этапа медицинской реформы на вторичке и третьем уровне (на уровне амбулаторной и специализированной медицинской помощи);
- блокируются все нормативные документы и решения для нормальной работы Национальной службы здоровья - это обеспечение нормальной работы и финансирования более 1000 медицинских учреждений первички и программы "Доступные лекарства";
- не утверждается реестр цен на Нацперечень, который позволяет избежать завышения цен на лекарственные средства, закупаемые медицинскими учреждениями самостоятельно через систему Prozorrо, благодаря чему заведения смогут обеспечить больше бесплатных лекарств для своих пациентов во время лечения в стационаре.

Каждый из нас приходил на государственную службу, чтобы служить интересам наших граждан, а не интересам той или иной политической партии. Мы хотим независимо и профессионально выполнять свои должностные обязанности в пределах и способом, предусмотренным законодательством Украины и Конституцией Украины. Мы не боимся никаких аудитов или проверок, поскольку уверены в прозрачности и профессионализме нашей работы.

В то же время, важными ценностями нашей команды являются Достоинство и Смелость.

Мы не позволим унижать честь и достоинство государственных служащих и граждан Украины.

Мы готовы к открытому диалогу на условиях профессионализма и прозрачности.

Поэтому открыто обращаемся к премьер-министру и просим его стать посредником в таком диалоге в кратчайшие сроки для продолжения реализации медицинской реформы", - говорится в открытом письмо госслужащих МОЗ.

Нам прямо говорят, что теперь надо работать по понятиям, - госслужащие Минздрава обратились с открытым письмом к Гончаруку 01
Нам прямо говорят, что теперь надо работать по понятиям, - госслужащие Минздрава обратились с открытым письмом к Гончаруку 02
Нам прямо говорят, что теперь надо работать по понятиям, - госслужащие Минздрава обратились с открытым письмом к Гончаруку 03
Нам прямо говорят, что теперь надо работать по понятиям, - госслужащие Минздрава обратились с открытым письмом к Гончаруку 04
Нам прямо говорят, что теперь надо работать по понятиям, - госслужащие Минздрава обратились с открытым письмом к Гончаруку 05
Нам прямо говорят, что теперь надо работать по понятиям, - госслужащие Минздрава обратились с открытым письмом к Гончаруку 06
Нам прямо говорят, что теперь надо работать по понятиям, - госслужащие Минздрава обратились с открытым письмом к Гончаруку 07

Источник: https://censor.net.ua/p3150158
 
   
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Не, ну чего, уже и на коленях просють у местного царька...
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Зєлєнскіі @ZelenskyyUa вже більше ста днів цинічно краде зарплати у вчителів. Так, вчителі мають отримувати $4ооо х 25,5 - 1о2ооо₴ на місяць, а отримують - 3ооо₴ в середньому. Решту - 99ооо₴ з кожного українського вчителя особисто Зєлєнцкіі краде і виводить в офшори!
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А они думали что будет как-то по другому? наивные. Чего только стоит на баскетболе встреча Коломойского с нариком, Умкой и Гастелло!!! Братки из 90х они везде!!! "Нам прямо говорят, что теперь надо работать "по понятиям", - госслужащие Минздрава обратились с открытым письмом к Гончаруку - Цензор.НЕТ 9637
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А что " забрать все у олигархов которые 28 лет грабили страну " и отдать все простым зебилам отменяется ?
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- Не думайте, что перед вами осёл, которого можно провести за нос, Швейк. Меня вы своими штучками не тронете. Я-то прекрасно знаю, что все вы симулянты(с)
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Уволить ***** эту шоблу супрунши!
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ЗЕбіл!
Тарифи знижено?
Пенсії піднято?
Дороги побудовані?
Руки відрубані?
Ахметов сидить?
Війна закінчилася?
Свинарчуки звільнені?
Путін *****?
І допоміг вам цей клоун?
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Всех нах! Когда такие кадры простаивают
"Нам прямо говорять, що тепер треба працювати "по понятіям", - держслужбовці МОЗ звернулися з відкритим листом до Гончарука - Цензор.НЕТ 5179
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Зебобики дорвались к корыту не для того что бы делать реформы и думать о народе...под прикрытием красивых слов они тупо набивают свои карманы...
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Вот теперь Зеля покажи , слуга народа или урода ?
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да он вам,зебилам припадочным,задолбался показывать,что срать он на вас хотел...реально,оно ,из за вас,непроходимых идиотов,скоро сочувствие у меня вызывать начнет "Нам прямо говорять, що тепер треба працювати "по понятіям", - держслужбовці МОЗ звернулися з відкритим листом до Гончарука - Цензор.НЕТ 6020
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ХА ХА ХА
Как чинуш взяли за жопу так они начали про справедливость петь! А КАК 5 ЛЕТ ПРИ СУПРУНШЕ БОЛЬНИЦЫ ЗАКРЫВАЛИ ГДЕ ТОГДА БЫЛА ВАША СПРАВЕДЛИВОСТЬ?!!
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вот теперь и настала эпоха зесправедливости.
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смотря что считать справедливостью? если разгон чиновников считать справедливым то да эпоха настала, а если продолжат закрывать больницы то нет таки не настала и ЖОПА устроенная супрун продолжается!!
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А где говорится о разгоне чиновников??? ЗЕбил, о чем речь ведёшь? И кого это зедурочье решило уволить???
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а чего ты думаешь начали чиновники публичные письма писать? потому и начали что разгонять их собираются!!
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во всем виновата Гонтарева..., не, тьфу, как ее, Уляна Суспрун, это она все развалила..., нормальные пацаны неплохо зарабатывали на закупках и прочем, а пришла какая-то и все, капец, сейчас просто восстанавливается "социальная справедливость"...., я еще предлагаю вернуть семейным врачам их старую з/п, бгггг
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проблема не в том какая ЗП у семейных врачей проблема в том что мне этих семейных врачей навязывают! ВОТ НЕ НУЖЕН МНЕ СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ НАХЕР НЕ НУЖЕН! Я ХОЖУ К УЗКОНАПРАВЛЕНЫМ ВРАЧАМ! СДЕЛАЙТЕ ЧТО КТО ХОЧЕТ ТОТ К НИМ СЕМЕЙНЫМ И ИДЕТ А КТО НЕ ХОЧЕТ ТО ИДЕТ НАПРЯМУЮ К НУЖНОМУ ЕМУ ВРАЧУ И НЕ БУДЕТ МЛЯТЬ ПРОБЛЕМ!!
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Не понял... А кто тебе не дает?
У нас с этим нету проблем
К семейному надо сходить только ОДИН раз
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да прям таки, тогда подними свой зад и пойди например к хирургу без направления семейного врача посмотришь что тебе скажут!!

пишут мудаки всякие которые последний раз у врача были 10 лет назад, нихера не знают а пишут!!
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Вот раздухарился зебилоид, знаток систем реформирования медицины. Иди уже бояры бахни да и успокойся, пассионарий козлоликий. Лахтинские наливайки ждут тебя.
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конечно знаток
потому что в отличии от тебя с реформированой медициной аля супрун каждый месяц а то и чаще приходится сталкиватся! потому и знаток а не то что некоторые токо прочитали заглавные буквы ДЕНЬГИ ГДЕ ТО ХОДЮТ и писяют кипятком!!
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Завали ипало,придурок. У меня 2 группа кардио,как ты думаеш,я там часто бываю?
С такими визгами как у тебя к хирургу только на ампутацию головы
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и как тебе класно?!! утром к семейному вечером к лечащему утром очередь постоял вечером постоял! и через недельку снова утром постоял вечером постоял! ПРАВДА ОФИГЕННО!! ЧТОБЫ НЕ СКУЧНО БЫЛО!!
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А зачем мне к нему идти один раз? Что мне это даст? Ему лишнюю гривну...а мне?
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Это вообще то в поддержку пост был, но ты оказался тоже неадекватным.
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Последний ? Можете записаться к узкому специалисту без семейного врача? Если да, то вам повезло и реформа к вам еще не дошла.
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Один раз да,мне пришлось сходить к семейному И все. Потом я к нему хожу как наблюдаемый
Реформа у нас прошла как и везьде.
Мне так кажется,что это зависит от местных
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Что, уже накатил стекломоя лахтинец? В спам козлолицый пациент "узконаправленных врачей"-борец за светлое будущее медицины.
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вообще то к твоему сведению быдло, лечат по настоящему токо узконаправленые врачи (и то не все хорошего еще надо поискать) а твои семейные токо бумагу марают!!
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"Токо" ты запарил всех нормальных людей, отдохни уже фекалофаг альтернативно одаренный. Пойди Соловьева посмотри или телеканал звезда и успокойся болезный.
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І що ж, тебе бідолагу до психіатра не допускають? А то як?
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"И НЕ БУДЕТ МЛЯТЬ ПРОБЛЕМ!!" - будут. Бабкам дома скучно.
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ну так тем бабкам которым скучно они запишутся к семейному и будут к нему ходить!! хоть какая польза от семейных будет! а тем которым надо лечится а не фигней страдать те сразу пойдут к нормальным врачам!! и бабкам класно и людям нормально!!
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Теперь мафия их уволит их. Слуги фармомафии открыли сезон грабежей.
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Улянка підметушилась?
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Бюджет 2020: на 40% скорочено програму придбання житла дітям-сиротам. Ой, і куди ж пішли ці кошти?
На соцзабезпечення працівників МВС. Наркоклоуну не потрібні діти-сироти, наркоклоуну потрібні пси режиму.

"Нам прямо говорят, что теперь надо работать "по понятиям", - госслужащие Минздрава обратились с открытым письмом к Гончаруку - Цензор.НЕТ 6293
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ЗЕпід@ри обікрали дітей.
Також як дітей аутистів. Більш, ніж на 70% скоротили фінансування їх програм з бюджету
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"Нам прямо говорят, что теперь надо работать "по понятиям", - госслужащие Минздрава обратились с открытым письмом к Гончаруку" - что так быстро Клоун сдулся, а может это к лучшему, пока они не успели на куролесить, будет легче избавиться и выбросить на свалку, с меньшими потерями для Украины.
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дотягнувся проклятий порошенко і туди, трясця йому
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Уже? Что-то быстро. Но нюанс в том, что не по понятиям писать жалобы тому, кто разговаривает по понятиям. Это не есть гут.
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так, ведь ворьё такое, как богатырёва не зря вернулись(((
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Правая рука Богатыревой сейчвас заместитель у Скалецкой . Если вы не знали
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Советские (граждане Украины) выжимают всё украинское(украинский народ сейчас на фронте защищает свою землю) и европейское, новая власть продолжает работать по старой московско ордынской системе управления государством. "Нам прямо говорять, що тепер треба працювати "по понятіям", - держслужбовці МОЗ звернулися з відкритим листом до Гончарука - Цензор.НЕТ 4007
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привыкай....те © вазелин шестой великолепный
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Что ж ты творишь, Барыга! Сил нету терпеть! "Нам прямо говорять, що тепер треба працювати "по понятіям", - держслужбовці МОЗ звернулися з відкритим листом до Гончарука - Цензор.НЕТ 7177
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Совести совсем нету у Порошенко. Щемит честных фармацевтов...
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Больше миллиона украинцев( онкология и др) нуждаются в легализации лечебных наркотических средствах, а новая власть продолжает работать работать "по понятиям"
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- «Милый дедушка, Константин Макарыч Алексей Валерьевич! И пишу тебе письмо.......
Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать...................
Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности... увези меня отсюда, а то помру...»
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Крик души. Сочувствую. Но для Наркоши это мелочь.
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Да ладно. А разве сливая Супрун вы не хотели Богатыреву? А придется.

Ай-яй-яй...
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Всех кто за Супрун вылечат семейные врачи.
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Всех кто за Зеленского будет лечить методом Радуцкого - х%:й им в жо%:?пу
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Всє подпісавшиєся - ето проклятиє парахоботи. Зєлёний міністр со своім куратором "Йухимвжопу" нє моглі єтого сдєлать. Єто всьо Петя гадит маладой каманде
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лошки зеленые, не могли гюгу в минздрав назначить, пгокугогом был.как смазывать поверхность спиртом знает - почти готовый министр здравоохранения
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МОЗ это один из самых простых и доступных способов доить зубожилых зебилов и, к сожалению, немногих адекватных людей, оставшихся ещё в стране. Понятно было с самого начала, что это зелёное ворьё пришло не для того, чтобы строить новые ФАПы, как это делали при Порошенко и Супрун, а просто чтобы компенсировать недополученную за последние годы прибыль. Лошьё заплатит за все с процентами.
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Не буду говорить относительно того, что сейчас (ибо пока судить еще рано), но могу сказать однозначно, что при Супрун тех лекарств не было. Не говоря уже о вакцинах, которые просто тупо отсутствовали (столбняк, бешенство, ботулизм и далее по списку). Исчезла служба скорой помощи. Вместо неё- "фельдшеры", выезжающие раз на 100 вызовов, да и то только для того, чтобы отвезти в больницу, а не оказать помощь. Лекарства в аптеках не подешевели ни на грамм- цены, как в ювелирном. Если бы хоть что-то было хорошо, а сейчас ВДРУГ стало "плохо", то можно было бы поверить скулежу этих саботажников. Может, вам тупо поприжимали хвосты- вот вы и скулите? Красиво вещаете о "службе Народу Украины"? А что вы делали 5 лет и до этого? Уничтожали остатки украинской медицины??? НЕ ВЕРЮ!
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А причем тут Зеленский, надо было на прямую к президенту обращаться
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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