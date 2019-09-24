EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  3778  73
Все про:помощник депутата (9) Слуга народа (318)

 Нардеп от СН Никитина взяла в помощники мужа-механика и визажистку: "Сейчас такой тренд". ФОТО

Нардеп от СН Марина Никитина, которая прошла в парламент по округу №82 в Запорожской области, взяла к себе в качестве помощников своего мужа Александра и мастера макияжа Викторию Гужву.

Об этом Никитина сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Александр Никитин организовывал все движение команды Зе! С января 2019 по всему 82 округу занимался защитой результатов президентских выборов в обоих турах как доверенное лицо Зеленского. Именно за его знание округа и связи с активистами и общественностью он стал помощником нардепа. Но отнюдь не из-за родственных связей", - сообщила депутат.

По информации сайта "Запорожский центр расследований", Александр ранее занимался ремонтом машин в городе Гуляйполе (Запорожская область).

Нардеп от СН Никитина взяла в помощники мужа-механика и визажистку: Сейчас такой тренд 01

Смотрите также: "Бунт Зе-фракции": почему "Слуги народу" не поддержали закон Зеленского. ВИДЕО

Что касается молодой помощницы Виктории Гужвы, то на ее страницах в социальных сетях значится, что она визажист, бровист, бизнес-коуч, менеджер. Имеет опыт в бьюти-сфере около 9 лет.

Нардеп от СН Никитина взяла в помощники мужа-механика и визажистку: Сейчас такой тренд 02

Относительно Виктории Гужвы депутат Никитина отметила, что она волонтер команды Зе.

Следует отметить, что жалование новоназначенных помощников будет составлять около 17 тыс. гривен в месяц.

Смотрите также: "Кто вы такая, чтобы проверять? Мой отец? Моя жена?" - нардеп СН Тищенко - журналистке, задавшей вопрос о составе Кабмина. ВИДЕО

Нардеп уже ответила на критику, с которой на нее обрушились в комментариях к сообщениям.

Нардеп от СН Никитина взяла в помощники мужа-механика и визажистку: Сейчас такой тренд 03

Нардеп от СН Никитина взяла в помощники мужа-механика и визажистку: Сейчас такой тренд 04

Источник: https://censor.net.ua/p3150121
 
 
 Топ комментарии
 
Угу, ера кумівства та "сімейних підрядів" закінчилася. Так, Зє!Біли?
Вони ас зробили разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зеленский, где ты дебилов собирал по всей Украине в Раду? Эти дебилы сами тупые как валенки и берут себе в помощники еще тупее. А кто законы будет писать? А,Зеленский? Что это за рогатое стадо у тебя в Раде и в офисе?Вы что совсем уже рехнулись там все?
 показать весь комментарий
 
 
Вы задаёте вопросы, зная на них ответы. Нардеп от СН Никитина взяла в помощники мужа-механика и визажистку: "Сейчас такой тренд" - Цензор.НЕТ 7817
 показать весь комментарий
 
 
дебилы нужны для отвода глаз, законы буде писать портнов и КО.
 показать весь комментарий
 
 
Да даже для отвода глаз - это же полный маразм набирать в помощники мужей и подруг. Люди то узнают и узнали, это же дебилье зарплату из бюджета получают. Для бюджетников денег нет, а для дебилья у них есть всегда. Это называется перезагрузка власти по Зеленскому? Да, если ума нет, то его не купишь.
 показать весь комментарий
 
 
Та тут даже у одного мозга та троих коэффициент полезного действия будет равняться ноль целых хрен десятых
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
это демонстрация визжащего 8% меньшинства в фейсбуках.
 показать весь комментарий
 
Да уж. Раде максимум годик...Осенью опять выборы. Эти убогие соберут весь негатив и нафиг с поля. Точно так же и Правительство во главе с чашкой Гончаруком на самокате.
 показать весь комментарий
 
 
Ты не прав. У зеленского есть Рюкзаков. Если что не так, то сразу эбонитовой палочкой по спине...
 показать весь комментарий
 
 
Угу, ера кумівства та "сімейних підрядів" закінчилася. Так, Зє!Біли?
Вони ас зробили разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
 показать весь комментарий
 
 
Зебилы, ! Моча вам глаза не разъела еще...?
 показать весь комментарий
 
 
Ты шо, если щиплет глаза, то это лечебный эффект Нардепка від СН Нікітіна взяла в помічники чоловіка-механіка і візажистку: "Зараз такий тренд" - Цензор.НЕТ 5794
 показать весь комментарий
 
 
какие дупатуты, такие и законы.
потом всей страной разгребать будем, всё, что эти бровистки напринимают.
 показать весь комментарий
 
 
Вот вы неправы!!!

Перед *** нужно запятую поставить, а после - точку. Все таки законченное предложение.
 показать весь комментарий
 
Мене питали про корупцію у СН. Оцей випадок і є прикладом корупції.
 показать весь комментарий
 
 
Владімір, отмєна!
ЗНО калічить судьби дегенератів, виборців твоїх.
Рятуй їх, Владімір

Нардеп от СН Никитина взяла в помощники мужа-механика и визажистку: "Сейчас такой тренд" - Цензор.НЕТ 2966
 показать весь комментарий
 
 
Немає сечі читати ці філологічні борошна. Я ледве мову не проковтнув.
 показать весь комментарий
 
 
А ви почитайте як грамотно пише новий міністр освіти :
Нардепка від СН Нікітіна взяла в помічники чоловіка-механіка і візажистку: "Зараз такий тренд" - Цензор.НЕТ 2363
 показать весь комментарий
 
Наступний рівень дна - зкріпне ЕГЭ.
Не купив оцінку - отримуй довічний статус "ШУДРА N-ної категорії" і вперед на склади Бабломойського, ї*ошити без вихідних за новим КЗОТом, too much ліберальним для роботодавця (вчора обговорювали).
Захворів - нахрін з роботи за статтею. Отримав травму - сам винен, за руки-ноги і на газон. Завагітніла? - а **** ж ти, авца, не предохранялася, ану в медпункт абірт робити і через годину щоб стала до роботи, і сьогодні баланду не отримаєш (в порядку відшкодування години прогулу).
 показать весь комментарий
 
 
Но ведь не кумовство! Это ж феерическая ЗЕперемога!
 показать весь комментарий
 
 
Как по мне, так это плевок в обычных людей, которые по сути и должны править. А правит кучка воров и такими высерами говорят: вы никто, сидите тихо и терпите.
 показать весь комментарий
 
 
Правильно сделала, шо б под рукой были, контроль и еще раз контроль, а то пленарные заседания долго, иногда, длятся. УМНАЯ ЖЕНЩИНА.
 показать весь комментарий
 
"Но отнюдь не из-за родственных связей". Эта ТП считает таковыми всех остальных.
 показать весь комментарий
 
 
Ремонтьор і бровістка. Нардеп от СН Никитина взяла в помощники мужа-механика и визажистку: "Сейчас такой тренд" - Цензор.НЕТ 1866Зебіки, кого ви привели до влади?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Рідня помічник ...Тю !?

Вон мальдівський барига Югіка кума без освіти ..на пГокурора ПРопихнув Нардеп от СН Никитина взяла в помощники мужа-механика и визажистку: "Сейчас такой тренд" - Цензор.НЕТ 2823
 показать весь комментарий
 
 
есть и по круче примеры...
Один олигарх - кукловод поставил своего шута целым президентом Украины...
 показать весь комментарий
 
 
Патрідіот, чому ти ще живий? Чому тебе ще сумління не замучило до смерті? Це ж ти своєю невтомною багаторічною працею привів це зелене чмо!
 показать весь комментарий
 
 
Я уже думал что "чудеса" закончатся на Парубие и Ко.........Ан нет...дно продолжают пробивать. Нос колько апломба. какой гонор у этих новых "свадебных фотографов". Нататаскали в Трускавце. смешно смотреть когда их в интервью на жопу садят и показывают кто ОНО есть на самом деле.
 показать весь комментарий
 
 
Сообразили на троих......ничего ,не стесняйтесь ,у нас теперь вся провластная верхушка- сплошная груповушка.
 показать весь комментарий
 
 
Пипец !!! Мало того что идиотов набрали в депутаты,так они еще помощников берут себе ни каких ! Кто законы будет,не то что писать, читать кто им будет и обьяснять ?
 показать весь комментарий
 
 
Повторюсь....Смешно и Парадокс! Из 254 депутата реально говорить могут человек 5-7....Верещук разрывается на ТВ эфирах, интервью, ток шоу...80% только она в новых нарядах. Все остальные , за редким исключением, это просто ШОК, как топор в спину поймали и "плавают" в темах. Говорят заученными цитатами. Раньше хоть Разумков разбавлял...
 показать весь комментарий
 
 
З чого ви вирішили, що ці дівчата дурні? Вони зараз хазяйки життя) Вони будуть бабло з корита грести, а ми на цензорі сидіти? Так і хто з нас дурний Нардепка від СН Нікітіна взяла в помічники чоловіка-механіка і візажистку: "Зараз такий тренд" - Цензор.НЕТ 2689
 показать весь комментарий
 
Та не спокушайтеся Нардепка від СН Нікітіна взяла в помічники чоловіка-механіка і візажистку: "Зараз такий тренд" - Цензор.НЕТ 4391 ,чи не бачите що там на світлинах один спільний абрамгутанг на дві бібізяни.
 показать весь комментарий
 
 
а шо, семейный подряд це свежий тренд и креативное направление, хоть все гроши в семье будут оставаться Нардеп от СН Никитина взяла в помощники мужа-механика и визажистку: "Сейчас такой тренд" - Цензор.НЕТ 8937
 показать весь комментарий
 
Время такое. Доярок, перукарок, а также их опарей. Этого хотело стадо.
 показать весь комментарий
 
 
Вы может забыли ,а может просто не знаете ,каждая комсомолка должна удовлетворить потребности комсомольца (это вкратце).
 показать весь комментарий
 
Правильно...А че? Всю родню пристроить!!!! А 73% пускай платят!!!
 показать весь комментарий
 
 
Тю ***..вашу налево - женщина третьего тысячелетия тоже нею стала очень даже заслуженно а не просто ТАК!
 показать весь комментарий
 
Тем, кто говорит что "ничего не меняется" - заткнитесь! Раньше за собой тащили в ДЕПУТАТЫ водителей и массажистов. Теперь мужей и визажистов. И всего-то лишь в ПОМОЩНИКИ депутата. Ну явно же "покращення"!
 показать весь комментарий
 
 
Женщин трудно понять ,там ?, ! .В любом случае чешется.
 показать весь комментарий
 
А я видел как один алкаш назначил собутыльника без образования генеральным прокурором. Вот это была жесть.
 показать весь комментарий
 
Спокійно діду,як шо вам не подобався один кум ,то тепер маєте коло 300, оце прогресс...
 показать весь комментарий
 
 
Які хочуть їсти, а їдять вони не мівіну. Щоб прокормити одного зе-кума, треба 500 "дідів" заморити голодом. Нардепка від СН Нікітіна взяла в помічники чоловіка-механіка і візажистку: "Зараз такий тренд" - Цензор.НЕТ 9293 Діду, ви зробили це разом, вашу ковіньку!
 показать весь комментарий
 
 
То вы ЗЕбилы выбрали кловуна шоб оно делало так же?? Кстати чучело ЗЕбильное ты цветы и хлеб соль Януковичу приготовило??
 показать весь комментарий
 
 
Они даже не стесняются. Их тренд-"развели лохов-лохи больше не нужны". Правда на билбордах они перефразировали этот лозунг на другой,более приятный глазу лоха.
 показать весь комментарий
 
Напомните шо там ЗЕкловун своим ЗЕбилам про кумовство шоколадного барыги перед выборами в уши заливал, а ЗЕбилятня радостно визжала ????
Напомните шо там с конкурсами на все должности ?? ЗЕбилы вы где? К конкурсам готовитесь чучела???
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх