 Нардеп от СН Никитина взяла в помощники мужа-механика и визажистку: "Сейчас такой тренд". ФОТО

Об этом Никитина сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Александр Никитин организовывал все движение команды Зе! С января 2019 по всему 82 округу занимался защитой результатов президентских выборов в обоих турах как доверенное лицо Зеленского. Именно за его знание округа и связи с активистами и общественностью он стал помощником нардепа. Но отнюдь не из-за родственных связей", - сообщила депутат.
По информации сайта "Запорожский центр расследований", Александр ранее занимался ремонтом машин в городе Гуляйполе (Запорожская область).
Что касается молодой помощницы Виктории Гужвы, то на ее страницах в социальных сетях значится, что она визажист, бровист, бизнес-коуч, менеджер. Имеет опыт в бьюти-сфере около 9 лет.
Относительно Виктории Гужвы депутат Никитина отметила, что она волонтер команды Зе.
Следует отметить, что жалование новоназначенных помощников будет составлять около 17 тыс. гривен в месяц.
Нардеп уже ответила на критику, с которой на нее обрушились в комментариях к сообщениям.
Вони ас зробили разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
потом всей страной разгребать будем, всё, что эти бровистки напринимают.
Перед *** нужно запятую поставить, а после - точку. Все таки законченное предложение.
ЗНО калічить судьби дегенератів, виборців твоїх.
Рятуй їх, Владімір
Не купив оцінку - отримуй довічний статус "ШУДРА N-ної категорії" і вперед на склади Бабломойського, ї*ошити без вихідних за новим КЗОТом, too much ліберальним для роботодавця (вчора обговорювали).
Захворів - нахрін з роботи за статтею. Отримав травму - сам винен, за руки-ноги і на газон. Завагітніла? - а **** ж ти, авца, не предохранялася, ану в медпункт абірт робити і через годину щоб стала до роботи, і сьогодні баланду не отримаєш (в порядку відшкодування години прогулу).
Вон мальдівський барига Югіка кума без освіти ..на пГокурора ПРопихнув
Один олигарх - кукловод поставил своего шута целым президентом Украины...
Напомните шо там с конкурсами на все должности ?? ЗЕбилы вы где? К конкурсам готовитесь чучела???