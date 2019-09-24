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 Политика Украины, Общество
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 Кремль хочет выменять троих подозреваемых в организации смертельного теракта у Дворца спорта в Харькове, - Цаплиенко. ФОТО

Подозреваемые в совершении кровавого теракта возле Дворца спорта в Харькове могут быть включены в списки обмена пленными между Украиной и Россией.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне включили в список на обмен Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова", - написал он.

Цаплиенко напомнил о подробностях той трагедии.

"Установленная ими (террористами. - Ред.) в снегу МОН-100 это два кило тротила и четыреста 10-мм шариков из стали. Когда тротил взрывается, они летят на 120 метров вперед. И этот стальной дождь должен был выкосить десятки людей. Большинство спасла "Газелька", внезапно очутившаяся между миной и толпой. Маленький патриот Даня и еще трое украинских активистов погибли", - написал журналист.

Кремль хочет выменять троих подозреваемых в организации смертельного теракта у Дворца спорта в Харькове, - Цаплиенко 01

Погибший в результате теракта в Харькове Данила Дидык

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Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице. В частности, 15-летний школьник Данила Дидик.

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины по подозрении в совершении теракта 22 февраля были задержаны трое жителей области Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий, Сергей Башлыков. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

По данным силовиков, их завербовали российские спецслужбы, они проходили подготовку в Белгороде, и за теракт должны были получить 10 тыс. долларов. 22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова. Им грозит пожизненный срок. Все трое обвиняемых отказались признать вину.

Кремль хочет выменять троих подозреваемых в организации смертельного теракта у Дворца спорта в Харькове, - Цаплиенко 02

Источник: https://censor.net.ua/p3150089
 
 
 Топ комментарии
 
Це нас готують до повернення Віктора Федоровича Януковоща, відпускаючи всяку мерзоту, годують громадську думку, що не такий проффесор вже був і поганий!!!
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Я могу поспорить с тобой. Зебил не выменяют , зебил просто отпустит
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цей варіант я не врахувала.
певно занадто добре думаю про Зе
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І виміняє. Можна посперечатись навіть...
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Я могу поспорить с тобой. Зебил не выменяют , зебил просто отпустит
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цей варіант я не врахувала.
певно занадто добре думаю про Зе
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эта "фишечка" вылезет ЗЕБЕне через задницу
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Нехай весь світ знає, хто, насамперед, представляє інтерес для Кремля - наймані вбивці-терористи!..
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Почему подозреваемые до сих пор не осуждены?
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Це нас готують до повернення Віктора Федоровича Януковоща, відпускаючи всяку мерзоту, годують громадську думку, що не такий проффесор вже був і поганий!!!
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Так, цю мерзоту треба віддати кацапам, щоб до України повернулися наші люди, які з літа 2014-го знаходяться у полоні...
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а давай на тебе обміняємо, на когось із утримуваних кацапами українців, але обмін не зовсім рівнозначний, ти гандон, а там люди, але головне людей повернути.
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Ну а че вы хотели от страны спонсора терроризма? Да почитайте нквдешников,гебистов и прочих эфэфбилов.
Терроризм - основополагающая их политики.
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Кара террористов не минёт.Менять,только очень дорого.
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засудження цих подонків буде ще й доказом того, що кацапстан - країна-терорист, а якшо їх віддати до вироку, то кремль уникне відповідальності як терористична організація
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Я бы менял по частям: за одну руку или ногу - 3-4 наших бойца. Разве что за ухо - по одному человеку.
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Причому обмін розвести в часі як мінімум на добу за кожну частину.
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Так-так! Саме те я й мав на увазі. Ніякого опту - партії не об'єднувати!
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"22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова" 4 года !!!! акт в суде просто нет слов.
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по закону Савченко - отпустить-извиниться Кремль хоче виміняти трьох підозрюваних в організації смертельного теракту біля Палацу спорту в Харкові, - Цаплієнко - Цензор.НЕТ 1486
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і притягнути по факту вибуху до кримінальної відповідальності Парубія... Кремль хоче виміняти трьох підозрюваних в організації смертельного теракту біля Палацу спорту в Харкові, - Цаплієнко - Цензор.НЕТ 2875
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ну акт то в суді, і справа мабуть слухається, але й справді дуже довго.
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Пусть простят меня родители Дани,но менять надо.Так смерть Дани спасла Украину от расширения террактов орды в глубине страны.Пусть она ещё сослужит хорошую службу.В Украину вернутся наши .Пусть освобождённые знают,что за их освобождение отдал жизнь и Даня.
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ще один кандидат на обмін, можемо навідь двох таких як ти гандоні віддавати кацапам в обмін на одного нашого, і тільки виграємо від цього.
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От этих юристов-уклонистов,которые на войну смотрели по телевизору,в перерывах между концертами и съемками кино,котрые не пострадали от этих лугандонских уродов и их последователей в других областях,можно ожидать чего угодно.Чужая боль не болит.
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Фото этого мальчика у меня врезалось в память на всегда! Кремлевские палачи пришли на мою землю и растерзали жизни, судьбы. Есть им прощение?
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Круто, кацаби ***** сьогодні захоплюють наших мирних цівільних (навіть зараз в новинах про це пишуть) і потім спокійно міняють на холуїв окупантів (які мають українське громадянство) в котрих на руках є кров українських громадян. Серед загиблих навіть діти... Ок. Я не проти їх віддати кацабам, але лише після того, як їм повідрізають руки і ноги (щоб ці виродки більше не змогли вбивати українців).
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Да тов. Путину пох они все!
Я думаю списки составляют Кисель и прочие жрецы зомбоящика исходя из того, как громче поорать можно.
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путину как раз не пох - если он сможет вытянуть даже таких , так в следующий раз он с легкостью найдет тех кто взорет метро в Киеве или Харькове - и они не будут уже боятся пожизненого
Выпускать этих ****** нельзя даже в обмен на 1000 наших
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Похоже пожизненно будут рассматривать в районном, а потом в апелляции. Прокурорам тоже некуда спешить, раз судьи еще не в СИЗО. Реформа прокуратуры от Порошенко сделала это возможным.
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Надеюсь у этого зеленого му да ка хватит ума 100% террористов нп выдавать?
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Нет что бы арестовать Венедиктова ,который месяц назад был в Киеве и на него ввыменивать 100 наших человек
Но пархатый жыд зеленский , так же как и пархатый жыд порошенко своих пархатых сокровников не трогают .
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з клованом все й так зрозуміло, а про Порошенка, це кацапський вкид, у них манєчка, вони ж живуть ще адінарот, мишебратья, і думають, якщо у них антисемітизм це як майже нац ідея, то так само і в Україні мають ненавидіти жидів, але як завжди лоханулись. Ну то таке, місяць назад Порошенко вже давно як ніким і нічим не керував, тому і затримати Гамнодіктова теж не міг.
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Почему бы не поднять информационную кампанию в мировых СМИ на предмет того, кого Кремль хочет забрать и освободить - убийц и террористов. Россия - террористическая держава! Вот как надо подать информацию.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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