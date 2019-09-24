 В результате ДТП в воинской части Хмельницкого погиб военнослужащий, - ГБР. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации старший солдат-контрактник не справился с управлением военным автомобилем "Урал 4320" и совершил столкновение с бетонной электроопорой. Как следствие, военнослужащий, который находился в кузове упомянутого автомобиля, погиб.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Винницкого гарнизона.

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Квалификация: нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего (ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи: в случае доказательства вины, солдату-контрактнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.



