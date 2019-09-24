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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Украина приобрела у чешской компании 16 самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика". ФОТОрепортаж

Украинский спецэкспортер ГХВИФ "Укринмаш" в июле этого года приобрел у чешской компании Excalibur Army Spol.SRO партию 122-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С1 "Гвоздика".

Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на сайт Great Export Import, отслеживающий импортные / экспортные операции, передает Цензор.НЕТ.

По обнародованной информации, были приобретены 16 самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" и две артиллерийские части (башни с гаубицами 2А31 в комплекте).

Стоимость подержанных САУ составила $1 565 600, две артиллерийские части стоили $120 200.

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Украина приобрела у чешской компании 16 самоходных артиллерийских установок 2С1 Гвоздика 01

Информация о реализации 2С1 для Украины

Украина приобрела у чешской компании 16 самоходных артиллерийских установок 2С1 Гвоздика 02

Информация о реализации артиллерийской части 2С1 для Украины

Согласно данным официального сайта "Регистра обычных вооружений ООН" (UNROCA - United Nations Register of Conventional Arms), в прошлом году Украина приобрела в Чехии партию из 40 единиц 122-мм самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика".

Украина приобрела у чешской компании 16 самоходных артиллерийских установок 2С1 Гвоздика 03

Эти самоходные артиллерийские установки по лицензии серийно производились в Польше с 1971 года по лицензии на предприятии Huta Stalowa Wola в городе Нысько. Оснащены 122-мм пушкой 2А31, темп стрельбы которой составляет 4-5 выстрелов в минуту.

Назначение "Гвоздики" - уничтожение и подавление живой силы и огневых средств пехоты, разрушения укреплений полевого типа, прокладки проходов в минных полях и проволочных заграждениях. Борьба с артиллерией, минометами и бронетехникой противника.

До распада СССР производство САУ 2С1 "Гвоздика" было на Харьковском тракторном завод, после было свернуто из-за потери производственных связей, в частности артиллерийскую часть - пушку 2А31 изготовляли на территории современной России, и отсутствия заказов.

Украина приобрела у чешской компании 16 самоходных артиллерийских установок 2С1 Гвоздика 04

2С1 "Гвоздика"

Кроме поставок самоходных артиллерийских установок, из Европейского Союза в Украину поступают боевые машины пехоты БМП-1, которые также реализуются чешской компанией Excalibur Army Spol.SRO. До этого они находились на хранении в Швеции, которая приобрела их у Германии из состава армии бывшей ГДР.

Большинство этих БМП-1 не эксплуатировалось ни в ГДР, ни в армии Швеции и имеют пробег около 120 км с момента их изготовления.

Источник: https://censor.net.ua/p3150042
 
   
 Топ комментарии
 
І шо? Де Пєніси Бігуси з рослідуваннями про "дерібанаткатзоаду"?
Тепер вжевсе нормально,?
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Какой позор... Страна, которая по состоянию на 1991 год обладала самым большим в Европе артиллерийским и танковым потенциалом, теперь покупает подержанные САУ в Чехии. Украина приобрела партию самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" за рубежом - Цензор.НЕТ 4183
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О-йо-йой опять покупаем старый совковый хлам.
ГДЕ супер-пупер навороченная Богдана, детище кровавого пастора, которая должна порвать всех кацапов?
Похоже кроме селфи на ее фоне и проезда 2-х экземпляров на параде в Киеве она ни на что не сгодилась. Хотя почему не сгодилась, а баблишки на ее разработку где-то то остались.
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І шо? Де Пєніси Бігуси з рослідуваннями про "дерібанаткатзоаду"?
Тепер вжевсе нормально,?
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Весной после выборов этот металлолом никому не понадобится.
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А зачем гнать на Бигуса? Он и его команда молодцы, они расследуют про всех не смотря на полит цвета. И расследуют по правде.
Просто вам кровопийцам порохоботам не понять что можно работать честно и не крысить бюджетные деньги. И я уверен если там будут нарушения то такие как Бигус их найдут и озвучат.
А ты мне лучше расскажи об успешных расследованиях Югика и ко? Что расследовали? Кого посадили?
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я гляжу свинарчуки уже сидят, раз нацжоны пропали куда-то?
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Не переживай, сядут. Или дело уже закрыли изза отсутствия состава преступления??
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та да... а яке же бути із мародером Аваковим?...
але то в нас порохоботи тупі, а не Зебіли... Як ви живете із цією подвійною мораллю?
Тут бачу, тут не бачу... це лайно чорне, а це лайно біле?
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Какой позор... Страна, которая по состоянию на 1991 год обладала самым большим в Европе артиллерийским и танковым потенциалом, теперь покупает подержанные САУ в Чехии. Украина приобрела партию самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" за рубежом - Цензор.НЕТ 4183
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да, позор... ганьба народу України, який обрав в 1992 президентом Кравчука і не зумів забезпечити люстрацію комуністів, які залишились при владі, не зумів забезпечити реформи, як зробила Польща... наслідком цього стали 2 революції, загравання з росією, чорноморський флот у Криму, і як наслідок - анексія Криму та агресія на Донбасі. Обери народ України в 1992 році президентом Чорновола - ми б уже були в НАТО та ЄС, пліч-о-пліч з Польщею та країнами Балтії. Найцікавіше, що на той момент теж були свої "порохоботи", які вже тоді всім казали, чим все закінчиться, якщо вони оберуть Кравчука. Але ані тоді, ані зараз до голосу розуму ніхто не дослухається. малороси залишаються малоросами, ідіоти - ідіотами, а розумні так і кричать в пустоту, намарно.
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Наш народ ніколи не слухає інтелігенцію. Ця проблема з совка пішла, коли вирішили, що кухарка може правити державою, а з інтелігенції відверто глузували.

В 1991 році інтелігенція закликала підтримати Чорновола. Її послухали? ні!

Єдиниий раз наш народ послухав інтелігенцію в 2004 - коли Ющенка обрали. І (о диво!) саме при Ющі ми упродовж короткого часу жили на рівні Болгарії, румунії чи Латвії...

В 2019 інтелігенція криком кричала: "Не голосуйте за Зе!". Її послухали? Ні!
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та де. Не можно народу таке казати. Він святий. То усе влада! А народ просто обманули... Вони, сцуки.... просто Комуняку проголосували (проти усіх реформ) за нові мости із Росією (Кучму) голосували, потім за Завгара... а тепер... їх обманули...
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Хай живе "мудрий" український нарід ! 🤔
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выбрать то могли, но у него мог бы сложиться и жизненный путь Качинского... российский фюрер не прощает ничего! Застрелить, задушить, отравить.... вот почерк кремлевского Гитлера!!!!!!
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на тот момент фюрера не было, был тсар Борис, и у нас были замечательные 9 лет передышки от имперской, чекистской росии, которые нужно было использовать по полной для максимального удаления от росии. вместо этого кучма думал, что "ласкаве телятко дві матки ссе"
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Они по-сути новые. И в несколько раз дешевле.

В Европе просто очищают склады от ненужного им вооружения.
В Украине что-то производить смысла нет из-за налоговой системы. Дешевле (иногда в разы) заказать в Китае.
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О-йо-йой опять покупаем старый совковый хлам.
ГДЕ супер-пупер навороченная Богдана, детище кровавого пастора, которая должна порвать всех кацапов?
Похоже кроме селфи на ее фоне и проезда 2-х экземпляров на параде в Киеве она ни на что не сгодилась. Хотя почему не сгодилась, а баблишки на ее разработку где-то то остались.
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Так не даром же Пастор долларовый миллионер - и это только то что известно. То что он задекларировал.
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Деньги при Порошенко делали на крови украинцев.
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Так украинцы ж тогда были, а сейчас остались одни ЗЕ жабы 🤔
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Ось і поцікався у нової влади. Чому зупинено роботу конструкторських бюро, виробництво, а замість того викидаються гроші на совковий хлам? Ти ж один з презЕдентів? Тобі можна
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То что прикрутили на шасси КРАЗа, немецкую пушку, натовского калибра не делает Богдану оружием применимым в наших условиях. По сути разработка заключалась в том что изделие П (пушка) прикрутили к изделию А (автомобиль), снабдив системой управления огня, при том не сильно заморачиваясь самим изделием А которое не расчитано на ЭТО, после нескольких выстрелов рама развалится.
Ну и традиционно стоит вопрос боеприпасов. Совковых 122 мм снарядов на складах еще немного осталось, не все сожгли про Полтораке.
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155 мм, ще є, не згоріли? Україна придбала у чеської компанії 16 самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика" - Цензор.НЕТ 6455
"Основное
вооружение155 мм гаубица"
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Так это ж совковая пушка. Производится с 1969 г. Стандарты НАТО? Нi!
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Пока для нее дофуя боеприпасов и есть обученные опытные расчеты - смысл в этом есть.
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Чехия умеет хранить имущество, а у нас этих Гвоздик было наверняка в разы больше,но или запчасти разворовали или все ржавчина давно сьела
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Ждем криков сои что 1,5 ляма зелени за 16 САУ это очень дорого и откаты шли лично в карман Зеленского.
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Да щас 1,5 ляма за 16 штук! Это вам что - евробляхи. За единичку, дорогие мои.
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16 САУ за 1,5 миллиона... Порошенко купил у зятя Эрдогана 6 странных беспилотников за $69 миллионов, которые даже непонятно как использовать.
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Да порох так любил воровать, что давал в армию собственные деньги, что бы можно было воровать еще БОЛЬШЕ!!
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У ЗЕленой погани нет вопросов к Гриценку...отчиму Разумкова...
Куда делись НАШИ САУ!?)))
да ЗЕдурники?))
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Эти мерзавцы никого не боятся...по $1000 за Тунгуску...это тоже самое, что по $1 продавать.
Этот Укрспецэкспорт нужно посадить за решется лет на 10 всех без разбора - там все заслужили.
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В Украине расширилась блокада вагонов из РФ, активисты хотят полностью заблокировать все перевозки из РФ, через Украину
https://vidos.top/v/1807827
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И что хорошего, мало того что испортим отношение с ЕС так еще и денег лишимся с транзита. Почему же тогда мы так боремся за сохранение транзита газа и нефти, если перекрывать то уже все.
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Перекрывают, чтобы потом воровать у населения, повышая тарифы Ротердам+ и завозя российскую продукцию как европейскую через посредников. А то на чем уже воруют ( транзит газа) трогать не будут.
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Большинство этих БМП-1 не эксплуатировалось ни в ГДР, ни в армии Швеции и имеют пробег около 120 км с момента их изготовления.
Ну совсем неплоха, САУ практически нулевые, в тамошних хороших условиях хранения прослужат теперь очень долго.
Источник: https://censor.net.ua/p3150042
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А толку от этих БМП -1? Они уже давно, морально и технически устарели...
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Це разів у тисячу краще ніж воювати на автобусі.
Ми БМП (на відміну від БТР) поки що не випускаємо, але можемо модернізувати, зокрема бойовий модуль. Модернізація броні це основний тренд у світі.
Запас наших сильно зменшився.
Питання вартості, скільки за новий БТР3/4 можно придбати БМП? - 10, чи більше?
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Когда прилетает снаряд 122 мм, то для свидетелей сего действа уже не важно, - из какого орудия он был выпущен. Важно осознание того, что это и есть толстый полярный лис, и что он таки пришёл...
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Со стволами были проблемы....
Помню в институте в 90-е была небольшая беготня, вроде искали решение полировки пушечного ствола внутри....
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Так ясен-красен - для полировки пушечного ствола внутри... надо стрелять снарядами с войлочной оболочкой, пропитанной пастой ГОИ!
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Навіщо стріляти? Не простіше буде вмакати стволи в тюбіки з пастою?😊
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Пам*ятаю в 16 році вже писали про закупівлю бронетехніки в чехів по завищених цінах. Тоді сморолу наробити не вдалось все швидко затихло, тому закупівлю запчастин в параші по сірих і чорних ч прочіх схемах притримали і роздмухали під вибори. І ось тепер коли зелені реваншисти продовжують тежсаме може знайдеться хоч з десяток які призадумаються, в чиїй грі вони стали корисними ідіотами?
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Жесть. А в это время рашка продает Индии С-400 за 5,43 миллиарда баксов.
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Мне только очень интересно, неужели у нас на складах не осталось таких Гвоздик? И нельзя было за эти деньги из расконсервировать и ввести в строй?
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