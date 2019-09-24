 Украина приобрела у чешской компании 16 самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на сайт Great Export Import, отслеживающий импортные / экспортные операции, передает Цензор.НЕТ.
По обнародованной информации, были приобретены 16 самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" и две артиллерийские части (башни с гаубицами 2А31 в комплекте).
Стоимость подержанных САУ составила $1 565 600, две артиллерийские части стоили $120 200.
Информация о реализации 2С1 для Украины
Информация о реализации артиллерийской части 2С1 для Украины
Согласно данным официального сайта "Регистра обычных вооружений ООН" (UNROCA - United Nations Register of Conventional Arms), в прошлом году Украина приобрела в Чехии партию из 40 единиц 122-мм самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика".
Эти самоходные артиллерийские установки по лицензии серийно производились в Польше с 1971 года по лицензии на предприятии Huta Stalowa Wola в городе Нысько. Оснащены 122-мм пушкой 2А31, темп стрельбы которой составляет 4-5 выстрелов в минуту.
Назначение "Гвоздики" - уничтожение и подавление живой силы и огневых средств пехоты, разрушения укреплений полевого типа, прокладки проходов в минных полях и проволочных заграждениях. Борьба с артиллерией, минометами и бронетехникой противника.
До распада СССР производство САУ 2С1 "Гвоздика" было на Харьковском тракторном завод, после было свернуто из-за потери производственных связей, в частности артиллерийскую часть - пушку 2А31 изготовляли на территории современной России, и отсутствия заказов.
2С1 "Гвоздика"
Кроме поставок самоходных артиллерийских установок, из Европейского Союза в Украину поступают боевые машины пехоты БМП-1, которые также реализуются чешской компанией Excalibur Army Spol.SRO. До этого они находились на хранении в Швеции, которая приобрела их у Германии из состава армии бывшей ГДР.
Большинство этих БМП-1 не эксплуатировалось ни в ГДР, ни в армии Швеции и имеют пробег около 120 км с момента их изготовления.
Тепер вжевсе нормально,?
Просто вам кровопийцам порохоботам не понять что можно работать честно и не крысить бюджетные деньги. И я уверен если там будут нарушения то такие как Бигус их найдут и озвучат.
А ты мне лучше расскажи об успешных расследованиях Югика и ко? Что расследовали? Кого посадили?
але то в нас порохоботи тупі, а не Зебіли... Як ви живете із цією подвійною мораллю?
Тут бачу, тут не бачу... це лайно чорне, а це лайно біле?
В 1991 році інтелігенція закликала підтримати Чорновола. Її послухали? ні!
Єдиниий раз наш народ послухав інтелігенцію в 2004 - коли Ющенка обрали. І (о диво!) саме при Ющі ми упродовж короткого часу жили на рівні Болгарії, румунії чи Латвії...
В 2019 інтелігенція криком кричала: "Не голосуйте за Зе!". Її послухали? Ні!
В Европе просто очищают склады от ненужного им вооружения.
В Украине что-то производить смысла нет из-за налоговой системы. Дешевле (иногда в разы) заказать в Китае.
ГДЕ супер-пупер навороченная Богдана, детище кровавого пастора, которая должна порвать всех кацапов?
Похоже кроме селфи на ее фоне и проезда 2-х экземпляров на параде в Киеве она ни на что не сгодилась. Хотя почему не сгодилась, а баблишки на ее разработку где-то то остались.
Ну и традиционно стоит вопрос боеприпасов. Совковых 122 мм снарядов на складах еще немного осталось, не все сожгли про Полтораке.
"Основное
вооружение155 мм гаубица"
Куда делись НАШИ САУ!?)))
да ЗЕдурники?))
Этот Укрспецэкспорт нужно посадить за решется лет на 10 всех без разбора - там все заслужили.
https://vidos.top/v/1807827
Ну совсем неплоха, САУ практически нулевые, в тамошних хороших условиях хранения прослужат теперь очень долго.
Источник: https://censor.net.ua/p3150042
Ми БМП (на відміну від БТР) поки що не випускаємо, але можемо модернізувати, зокрема бойовий модуль. Модернізація броні це основний тренд у світі.
Запас наших сильно зменшився.
Питання вартості, скільки за новий БТР3/4 можно придбати БМП? - 10, чи більше?
Помню в институте в 90-е была небольшая беготня, вроде искали решение полировки пушечного ствола внутри....