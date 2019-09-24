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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Водитель ГАЗ не уступил дорогу Opel Vivaro в Донецкой области: пострадали 10 человек, в том числе трое детей, - полиция. ФОТОрепортаж

В селе Андреевка Великоновоселковского района водитель "Волги" нарушил правила дорожного движения и на перекрестке совершил столкновение с автомобилем, который перевозил людей. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили семь взрослых и трое детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Донецкой области.

По данным полиции, авария произошла вчера, 22 сентября, в 09:20 в селе Андреевка Великоновоселковского района.

Полицейские установили, что 53-летний водитель автомобиля ГАЗ 2410 на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю "Opel Vivaro", в результате чего произошло столкновение.

Водитель ГАЗ не уступил дорогу Opel Vivaro в Донецкой области: пострадали 10 человек, в том числе трое детей, - полиция 01

В результате ДТП травмировались 10 человек, трое из них - дети. Шестерых пострадавших доставили в больницу.

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Предварительная квалификация события - ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

Водитель ГАЗ не уступил дорогу Opel Vivaro в Донецкой области: пострадали 10 человек, в том числе трое детей, - полиция 02

Продолжается досудебное расследование.

Водитель ГАЗ не уступил дорогу Opel Vivaro в Донецкой области: пострадали 10 человек, в том числе трое детей, - полиция 03
Водитель ГАЗ не уступил дорогу Opel Vivaro в Донецкой области: пострадали 10 человек, в том числе трое детей, - полиция 04
Фото: сайт полиции

Источник: https://censor.net.ua/p3150036
 
 
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Газ-2410, классная была тачка 30 лет назад.
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-Встигну, подумав наєзднік в ГАЗі, в мене ж волга, і натиснув газульку...
-Та хрєн ти встигнешь, в мене ж євромарка, подумав наєзднік в опелі, і втиснув гашетку в підлогу...
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Люди..учитесь требовать наличие ремней и пристегиваться)
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Каждый божий день - человек десять....
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А теперь интересно: каким штрафом отделается волго-вод?
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Делаем ставки, господа! Через сколько дней власть обьявит очередное повышение штрафов? Водій ГАЗ не поступився дорогою Opel Vivaro в Донецькій області: постраждали 10 осіб, зокрема троє дітей, - поліція - Цензор.НЕТ 410
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