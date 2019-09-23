 Гончарук встретился с делегацией Японии: предложил инвестировать в зону отчуждения ЧАЭС. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Гончарук во время встречи с делегацией японского государства во главе с главой японско-украинской парламентской лиги дружбы Эисуке Мори заявил, что Украина планирует инвестировать в Чернобыльскую зону отчуждения.
"Будем рады, если Япония будет нашим партнером в этом вопросе. Это прекрасная возможность привлечь внимание к важности вопроса безопасности атомных электростанций", - сказал Гончарук.
Глава японско-украинской парламентской лиги дружбы Эисуке Мори отметил, что безопасность, связанная с ядерной энергетикой, должна стать одним из ключевых направлений двустороннего сотрудничества. Мори также выразил надежду, что эта встреча станет началом совместной деятельности в сфере энергетики.
Во время встречи также обсуждался вопрос возможного сотрудничества в сфере информационных технологий.
По мнению Мори, именно вектор IT может стать толчком для развития Украины: "У меня сформировалось впечатление, что развитие этой сферы открывает будущее вашей страны".
Алексей Гончарук добавил, что сегодня IT-индустрия - одна из самых прогрессивных в Украине.
"Один из приоритетов деятельности нашего правительства - развитие IТ. Мы были бы рады рассмотреть возможность поделиться с вами опытом", - сказал премьер.
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Х**лу на*рать
Ну конечно блеать, у японцев же своей Фукусимы нет. Всю жизнь после Хиросимы и Нагасаки бедные японцы мечтали куда бы им свои миллиарды вложить, в какую радиоактивную свалку!
Катарцам футбольные клубы предлагал купить... Ну нечего больше зедебилу предложить нормальным людям, все остальное для Каломойши уже зарезервировано.
Украина должна пересмотреть подход к отношениям с НАТО и отказаться от идеи вступить в альянс, считает нардеп от Слуги народа, представитель Кабмина в Верховной Раде и глава парламентского комитета по госбезопасности Ирина Верещук, пишет 112 Украина. -- хахаха
Там все серии нонстопом шоле пошли, шоб нарид занять на время "срочных нужных реформ"?
Ему пох, что с него уже сняли штаны и зад смазали. Его порохоботы беспокоят.
Вроде крупным иностранным инвесторам уже продемонстрировали, что значит работать в Украине.
Лучше пусть автозавод строят