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 Политика Украины
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 Гончарук встретился с делегацией Японии: предложил инвестировать в зону отчуждения ЧАЭС. ФОТО

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился с делегацией Японии и предложил инвестировать Чернобыльскую зону отчуждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Гончарук во время встречи с делегацией японского государства во главе с главой японско-украинской парламентской лиги дружбы Эисуке Мори заявил, что Украина планирует инвестировать в Чернобыльскую зону отчуждения.

"Будем рады, если Япония будет нашим партнером в этом вопросе. Это прекрасная возможность привлечь внимание к важности вопроса безопасности атомных электростанций", - сказал Гончарук.

Глава японско-украинской парламентской лиги дружбы Эисуке Мори отметил, что безопасность, связанная с ядерной энергетикой, должна стать одним из ключевых направлений двустороннего сотрудничества. Мори также выразил надежду, что эта встреча станет началом совместной деятельности в сфере энергетики.

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Во время встречи также обсуждался вопрос возможного сотрудничества в сфере информационных технологий.

По мнению Мори, именно вектор IT может стать толчком для развития Украины: "У меня сформировалось впечатление, что развитие этой сферы открывает будущее вашей страны".

Алексей Гончарук добавил, что сегодня IT-индустрия - одна из самых прогрессивных в Украине.

"Один из приоритетов деятельности нашего правительства - развитие IТ. Мы были бы рады рассмотреть возможность поделиться с вами опытом", - сказал премьер.

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Гончарук встретился с делегацией Японии: предложил инвестировать в зону отчуждения ЧАЭС 01
Гончарук встретился с делегацией Японии: предложил инвестировать в зону отчуждения ЧАЭС 02

Источник: https://censor.net.ua/p3149963
 
   
 Топ комментарии
 
Дешёвая показуха! Шапито.....От Украины целый Премьер...от Японии хрен знает кто. Но сколько пафоса и засветится в новостях. Бред. Работать когда будем???
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Cцуко, ну где ж они таких клинических идиотов на должности находят?

Ну конечно блеать, у японцев же своей Фукусимы нет. Всю жизнь после Хиросимы и Нагасаки бедные японцы мечтали куда бы им свои миллиарды вложить, в какую радиоактивную свалку!

Катарцам футбольные клубы предлагал купить... Ну нечего больше зедебилу предложить нормальным людям, все остальное для Каломойши уже зарезервировано.
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Про це треба спитати в 73% довбойо...лопів.
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Откуда он такой свалился на нашу голову?
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А типа ты не знаешь...

Спроси у авторов ЗЕбильных надписей на заборах и в лифтах.
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Про це треба спитати в 73% довбойо...лопів.
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Гончарук встретился с делегацией Японии: предложил инвестировать в зону отчуждения ЧАЭС - Цензор.НЕТ 909
Х**лу на*рать
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Предложение подкупающее своей новизной
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*** , ну что за тупизм ? Таких в Украине аж 73 %
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Дешёвая показуха! Шапито.....От Украины целый Премьер...от Японии хрен знает кто. Но сколько пафоса и засветится в новостях. Бред. Работать когда будем???
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японцам гораздо выгодней было бы инвестировать в приват
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*****, ну где ж они таких клинических идиотов на должности находят?

Ну конечно блеать, у японцев же своей Фукусимы нет. Всю жизнь после Хиросимы и Нагасаки бедные японцы мечтали куда бы им свои миллиарды вложить, в какую радиоактивную свалку!

Катарцам футбольные клубы предлагал купить... Ну нечего больше зедебилу предложить нормальным людям, все остальное для Каломойши уже зарезервировано.
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Глава парламентского комитета по госбезопасности Верещук считает, что Украине следует взять пример с Финляндии в вопросе отношений с НАТО.
Украина должна пересмотреть подход к отношениям с НАТО и отказаться от идеи вступить в альянс, считает нардеп от Слуги народа, представитель Кабмина в Верховной Раде и глава парламентского комитета по госбезопасности Ирина Верещук, пишет 112 Украина. -- хахаха
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Вже шпрехає па іпонські? Трускавецький диплом це вам не хухри-мухри.
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Лохов мало. Ищи среди 73%. Хотя, после всех последних новостей от них уже и половины нет Гончарук встретился с делегацией Японии: предложил инвестировать в зону отчуждения ЧАЭС - Цензор.НЕТ 6950
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Кстати, да. Куда-то все сегодня пропали.
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Целый день???
Там все серии нонстопом шоле пошли, шоб нарид занять на время "срочных нужных реформ"?
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Не. Вот внизу Михаил Захарченко из зебилятора вещает.

Ему пох, что с него уже сняли штаны и зад смазали. Его порохоботы беспокоят. Гончарук встретился с делегацией Японии: предложил инвестировать в зону отчуждения ЧАЭС - Цензор.НЕТ 7146
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А мож в Арселор или Филип Морис? Гончарук встретился с делегацией Японии: предложил инвестировать в зону отчуждения ЧАЭС - Цензор.НЕТ 5550

Вроде крупным иностранным инвесторам уже продемонстрировали, что значит работать в Украине.
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Невже окрім зони вітчудження в нас немає інших місць цікавих інвестору ?
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А нафига японцам зона отчуждения? Эбонитовые палочки будут там заряжать?
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Самокаты делать будут "на рабочий кредит"...
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Шоколадному проносу в коментарях лишилось недовго. Невдовзі до домівок трольчиків завітають сіренькі люди з паперами на обшуки. Комп'ютери, телефони вилучать. Грошики прийдеться натрольовані повернути. І ще на адвоката наготуйте.
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Ни что лучше не объединяет как общий враг, поэтому нельзя упускать таких возможностей и темой ЗАКРЫТЫХ переговоров нужнло сделать совместные усилия по разработке компактного ТЕРМОЯДЕРНОГО оружия нового поколения (за спиной "харантов-жандармов", которые никому и ничего на самом деле не гарантируют), средств его доставки преодоляющих ПВО и ПРО врага на 90-95% и внедрение надежной системы собственной ПРО уничтожающей до 99% возможных целей агрессора и оккупанета!
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Какой Х" будет сюда инвестировать?! Не далее чем на прошлой неделе, под офисом преза как раз обманутые инвесторы митинговали! Гончарук встретился с делегацией Японии: предложил инвестировать в зону отчуждения ЧАЭС - Цензор.НЕТ 518
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как можно инвестировать в Чернобыль, отелей и ресторанов там понастроить? он дебил?
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Зачем ,когда у них своя Фукусима есть
Лучше пусть автозавод строят
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А на японском самокате дали доктору Стрейнджу покататься?
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на лице японца прям видно вопрос "Куда-куда вкладывать?"
Гончарук зустрівся з делегацією Японії: запропонував інвестувати в зону відчуження ЧАЕС - Цензор.НЕТ 7072
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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