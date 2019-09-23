 18-летний хакер распространял вирус, замаскированный под обновления компьютерных игр, - Киберполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Киберполиции Украины.

Работники Карпатского управления киберполиции установили, что парень купил вирус в DarkNet. Модифицировав его, он распространял вредоносные программы среди друзей, знакомых, а также разместил на открытых источниках для загрузки всеми желающими. При этом злоумышленник маскировал файл как веб-браузер, а также как файл для обновления компьютерных игр.

"По месту его жительства полиция провела обыск. Изъята компьютерная техника, использовавшаяся им в преступных целях. Во время предварительного осмотра техники работники киберполиции обнаружили активные сессии с панелью администрирования вредоносного программного обеспечения. Также был выявлен ряд подключений к персональным компьютерам потерпевших", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины. Изъятая техника направлена на экспертизу. Полиция устанавливает всех граждан, которые стали жертвами парня. Сейчас ему грозит до шести лет заключения.

В свою очередь, киберполиции советует гражданам соблюдать правила кибергигиены, чтобы уберечь свой компьютер от подобных вмешательств.

В частности, необходимо: устанавливать актуальные обновления операционной системы; использовать антивирусные программы и постоянно обновлять их, не совершать загрузки неизвестных и подозрительных файлов или архивов; не переходить по подозрительным ссылками (в соцсетях, почте и т.д.).

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