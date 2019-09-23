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Все про:киберпреступление (518) хакер (758) Ивано-Франковская область (391) киберполиция (165)

 18-летний хакер распространял вирус, замаскированный под обновления компьютерных игр, - Киберполиция. ФОТО

18-летний житель Ивано-Франковской области распространял вредоносное программное обеспечение для удаленного управления компьютером. Он получал полный доступ к компьютеру, включая конфиденциальную информацию пользователя, логины и пароли ко всем учетным записям, а также к онлайн-банкингу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Киберполиции Украины.

Работники Карпатского управления киберполиции установили, что парень купил вирус в DarkNet. Модифицировав его, он распространял вредоносные программы среди друзей, знакомых, а также разместил на открытых источниках для загрузки всеми желающими. При этом злоумышленник маскировал файл как веб-браузер, а также как файл для обновления компьютерных игр.

"По месту его жительства полиция провела обыск. Изъята компьютерная техника, использовавшаяся им в преступных целях. Во время предварительного осмотра техники работники киберполиции обнаружили активные сессии с панелью администрирования вредоносного программного обеспечения. Также был выявлен ряд подключений к персональным компьютерам потерпевших", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины. Изъятая техника направлена на экспертизу. Полиция устанавливает всех граждан, которые стали жертвами парня. Сейчас ему грозит до шести лет заключения.

В свою очередь, киберполиции советует гражданам соблюдать правила кибергигиены, чтобы уберечь свой компьютер от подобных вмешательств.

В частности, необходимо: устанавливать актуальные обновления операционной системы; использовать антивирусные программы и постоянно обновлять их, не совершать загрузки неизвестных и подозрительных файлов или архивов; не переходить по подозрительным ссылками (в соцсетях, почте и т.д.).

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18-летний хакер распространял вирус, замаскированный под обновления компьютерных игр, - Киберполиция 01
18-летний хакер распространял вирус, замаскированный под обновления компьютерных игр, - Киберполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3149946
 
 
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Його потрібно брати на роботу,а не карати.
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Ога, и воров в разведку, медвежатников в слесаря а педофилов в детские сады. 18-річний хакер поширював вірус, замаскований під оновлення комп'ютерних ігор, - Кіберполіція - Цензор.НЕТ 5016
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за то, что был способен купить программу в дарк-нете уже берут на работу?
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Если его поймали, то никакой он не хакер, а ламер 18-летний хакер распространял вирус, замаскированный под обновления компьютерных игр, - Киберполиция - Цензор.НЕТ 6931 Мог бы хотя бы соседским вай-фаем пользоваться, а не своего айпишника мутить
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ахахха, купил старый дарккомет, каких то наверное одноклассников тролил, вот чем сейчас киберполиция занимается, вместо того, что бы уничтожать трлололо фермы по соцсетям и т.п.
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