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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
  2020  20
Все про:Киев (17942) Нацполиция (10119) стрельба (2513)

 Правоохранители разыскивают мужчину, стрелявшего в полицейских, на столичной Оболони, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Оболонском районе Киева мужчина открыл стрельбу в сторону правоохранителей. Троих человек из его компании задержали, сам стрелявший разыскивается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

"Полицейские, патрулируя Оболонский район, заметили возле автомобиля четырех человек. Когда они остановилась и вышли из машины, чтобы проверить документы, в ответ один из них начал стрелять", - сообщают в Нацполиции.

В сторону спецназовцев осуществили семь выстрелов - и компания начала разбегаться. Трохи из них задержали, еще одного стрелявшего ищут.

"На месте события изъяты гильзы, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения человека, который стрелял в правоохранителей. Трое злоумышленников задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, с ними проводятся следственные действия. Задержанные - уроженцы другой страны, у одного из них есть судимость за грабеж и кражу", - говорится в сообщении.

Следственный отдел Оболонского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 348 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Правоохранители разыскивают мужчину, стрелявшего в полицейских, на столичной Оболони, - Нацполиция 01
Правоохранители разыскивают мужчину, стрелявшего в полицейских, на столичной Оболони, - Нацполиция 02
Правоохранители разыскивают мужчину, стрелявшего в полицейских, на столичной Оболони, - Нацполиция 03
Правоохранители разыскивают мужчину, стрелявшего в полицейских, на столичной Оболони, - Нацполиция 04
Правоохранители разыскивают мужчину, стрелявшего в полицейских, на столичной Оболони, - Нацполиция 05

Источник: https://censor.net.ua/p3149925
 
 
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если АТОшники или проблемы с девушкой - наградить и отпустить..
Авакян на поруки возьмет...
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Польські митники затримали дружину Князєва з 650 тис. євро готівки

22 вересня на автомобільному переході «Рава-Руська - Гребенне» (Україна-Польща) польські митники затримали групу осіб, що перевозила 650 тис. євро без необхідного декларування.За інформацією наших джерел, зловмисники покидали Україну на автомобілі марки Мерседес (державний номерний знак - КА0007ВХ).В автомобілі перебували: Вадим Каган, Андрій Посметюк, Боян Малік (громадянин Хорватії) та Вікторія Князєва, 1975 р. н. Остання, за інформацією наших інсайдерів, була за кермом.Власне, Вікторія Князєва - ексдружина очільника Національної поліції України. У деклараціях за останні три роки Сергій Князєв її не вказував, отже, вони розлучились, принаймні офіційно.Походження коштів наразі встановлюють польські правоохоронці, четвірка затриманих - досі у них.Начальник пресслужби Львівської митниці у коментарі «Ділу» зазначив, що «наразі у них немає жодної офіційної інформаціії».
https://dilo.net.ua/kryminal-i-koruptsiya/polski-mytnyky-zatrymaly-druzhynu-knyazyeva-z-650-tys-yevro-gotivky/
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"Полицейские, патрулируя Оболонский район, заметили возле автомобиля четырех человек. Когда они остановилась и вышли из машины, чтобы проверить документы, в ответ один из них начал стрелять"
В сторону спецназовцев осуществили семь выстрелов - и компания начала разбегаться. Трохи из них задержали, еще одного стрелявшего ищут.


что-то я запутался Правоохранители разыскивают мужчину, стрелявшего в полицейских, на столичной Оболони, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6098
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да и с собакой непонятно, кто первый гавкнул - уроженцы другой страны или овчарка ...
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Не понятно это у них там спецназ патрулирует? или полицейские оказались спецназовцами. Просто сначала пишут патрульная полиция, а спецназ это немножко другие ребята...
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патрульная выгуливала овчарку, а уроженцы другой страны хотели познакомиться и понеслось...а мимо проходил спецназ .... или просто очередной непонятный заголовок на цензоре Правоохоронці розшукують чоловіка, який стріляв у поліцейських на столичній Оболоні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1600
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Нужно было чуркобесов при попытке к бегству ... твари вообще чувствуют себя в Украине как в криминальном заповеднике!
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если АТОшники или проблемы с девушкой - наградить и отпустить..
Авакян на поруки возьмет...
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Ещё банкоматы их игнорируют... Тут любой взбесится.
Подходишь к банкомату, говоришь: привет дай денег, а он в игноре....
Ну идёшь и минируешь мост.... хрена ли... такое нормально пережить не возможно на 5-м десятке, такое кому хочешь мозг взорвёт...
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Стоило бы перенимать опыт Австралии: совершил "уроженец другой страны" правонарушение - отправить в "другую страну" сразу и навсегда.
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Это 100% ветеран АТО стрелял. Я бы даже не беспокоился по этому поводу. Всем известно, что ветеран АТО просто так стрелять не будет и захватывать мост также. Если стрелявший ещё был завёрнут в прапор, то это вообще верняк. Я думаю, что он уже в кабинете Авакова и Аброськина или Крищенко на "поруках". Чего такой кипишь подняли???
Судя по замазаным но проступающим рожам с бровями, граждане соседнего государства почти потеряли облик европейцев... очередной чача подкутаисский... пойман и отпущен, пойман и отпущен и так до изнеможения.... Правоохоронці розшукують чоловіка, який стріляв у поліцейських на столичній Оболоні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6120
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