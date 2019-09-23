 Правоохранители разыскивают мужчину, стрелявшего в полицейских, на столичной Оболони, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

"Полицейские, патрулируя Оболонский район, заметили возле автомобиля четырех человек. Когда они остановилась и вышли из машины, чтобы проверить документы, в ответ один из них начал стрелять", - сообщают в Нацполиции.

В сторону спецназовцев осуществили семь выстрелов - и компания начала разбегаться. Трохи из них задержали, еще одного стрелявшего ищут.

"На месте события изъяты гильзы, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения человека, который стрелял в правоохранителей. Трое злоумышленников задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, с ними проводятся следственные действия. Задержанные - уроженцы другой страны, у одного из них есть судимость за грабеж и кражу", - говорится в сообщении.

Следственный отдел Оболонского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 348 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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