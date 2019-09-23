 На кладбище в Петербурге появились портреты Путина, Медведева, Пескова: полиция возбудила дело о "надругательстве над телами умерших". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.
Два дня полиция искала подозреваемых, в результате задержала трех активистов "Агитроссии" – Андрея Жексимбаева, Павла Иванкина и Григория Кудрявцева. Все трое отрицают свою причастность к акции, ссылаясь на имеющиеся алиби и биллинги телефонных звонков – по утверждению активистов, они к кладбищу даже не приближались.
Василеостровский районный суд возбудил уголовное дело по статье о "Надругательстве над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору".
Адвокат Андрея Жексимбаева считает незаконным задержание своего подзащитного почти на сутки без составления протокола, без еды и воды. Сейчас Жексимбаев и Кудрявцев отпущены в статусе свидетелей, Павлу Иванкину присвоили статус подозреваемого, он остается в изоляторе Василеостровского района, в отношении него решается вопрос о мере пресечения. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.
Напомним, 3 апреля напротив Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге появилась стилизованная под надгробие табличка с изображением президента России Владимира Путина. На ней указаны дата рождения главы государства и – через дефис – цифра "2019". Ниже написано "Предал народ России".
12 марта суд в Набережных Челнах арестовал на 28 суток местного активиста Карима Ямадаева, который установил инсталляцию в виде могилы Владимира Путина у здания Следственного комитета. На активиста составили протокол по статье о повторном нарушении порядка проведения акции. В январе Ямадаева привлекали к ответственности за установку памятника жертвам политических репрессий. Памятник с надгробием Путина с фото президента и надписью "1952−2019" появился у здания СК 10 марта.
Пухнастий українобот
@UaArtem
·2 ч
Станица просрана де факто "великим комбинатором" . Орки заняли нашу сторону Донца, на Минские соглашения! Украинские рабочие внизу, под флагами оккупанта делают ремонт! русские с нашей стороны реки уходить не собираются, и укрепления разбирать не будут! Слов нет одни эмоции!