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Все про:кладбище (169) Медведев (3842) Песков (958) Путин (25059) Россия (73913) Санкт-Петербург (383)

 На кладбище в Петербурге появились портреты Путина, Медведева, Пескова: полиция возбудила дело о "надругательстве над телами умерших". ФОТО

Два часа провисели на крестах Смоленского лютеранского кладбища в Санкт-Петербурге портреты Путина, Медведева, Пескова, Собянина, Беглова, Шойгу и других государственных деятелей. Портреты появились 19 сентября. На углах фотографий – черные ленты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

Два дня полиция искала подозреваемых, в результате задержала трех активистов "Агитроссии" – Андрея Жексимбаева, Павла Иванкина и Григория Кудрявцева. Все трое отрицают свою причастность к акции, ссылаясь на имеющиеся алиби и биллинги телефонных звонков – по утверждению активистов, они к кладбищу даже не приближались.

На кладбище в Петербурге появились портреты Путина, Медведева, Пескова: полиция возбудила дело о надругательстве над телами умерших 01

Василеостровский районный суд возбудил уголовное дело по статье о "Надругательстве над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору".

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Адвокат Андрея Жексимбаева считает незаконным задержание своего подзащитного почти на сутки без составления протокола, без еды и воды. Сейчас Жексимбаев и Кудрявцев отпущены в статусе свидетелей, Павлу Иванкину присвоили статус подозреваемого, он остается в изоляторе Василеостровского района, в отношении него решается вопрос о мере пресечения. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

Напомним, 3 апреля напротив Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге появилась стилизованная под надгробие табличка с изображением президента России Владимира Путина. На ней указаны дата рождения главы государства и – через дефис – цифра "2019". Ниже написано "Предал народ России".

12 марта суд в Набережных Челнах арестовал на 28 суток местного активиста Карима Ямадаева, который установил инсталляцию в виде могилы Владимира Путина у здания Следственного комитета. На активиста составили протокол по статье о повторном нарушении порядка проведения акции. В январе Ямадаева привлекали к ответственности за установку памятника жертвам политических репрессий. Памятник с надгробием Путина с фото президента и надписью "1952−2019" появился у здания СК 10 марта.

Источник: https://censor.net.ua/p3149917
 
 
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Лучше бы там их тела появились, а не портреты.
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Та ні, там де будуть лежати ці персонажі ні хреста, ні тим паче фото не буде....
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Надгробия есть. Дело за малым - за телами. Вот и чудненько.
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надругательство над умершими...типа всякой пошлятиной надгробия обвешали
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Пухнастий українобот

@UaArtem

·2 ч

Станица просрана де факто "великим комбинатором" . Орки заняли нашу сторону Донца, на Минские соглашения! Украинские рабочие внизу, под флагами оккупанта делают ремонт! русские с нашей стороны реки уходить не собираются, и укрепления разбирать не будут! Слов нет одни эмоции!На кладбище в Петербурге появились портреты Путина, Медведева, Пескова: полиция возбудила дело о "надругательстве над телами умерших" - Цензор.НЕТ 8790
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Мабуть поворожили на смерть виродкам!!))
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Фига се мессадж. Важен не факт развешивания портретов, а формулировка по которой открыли дело. На кладбище в Петербурге появились портреты Путина, Медведева, Пескова: полиция возбудила дело о "надругательстве над телами умерших" - Цензор.НЕТ 1561
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