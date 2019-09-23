 Бывший военнослужащий-контрактник продавал на Буковине оружие, вывезенное из района проведения ООС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что житель Буковины, бывший военнослужащий-контрактник одной из частей Вооруженных Сил Украины, пытался продать жителю Черновцов оружие и боеприпасы.

Правоохранители задержали злоумышленника в одном из населенных пунктов области при попытке сбыта ручного пулемета РПК-74 и почти ста патронов к нему", - сказано в сообщении.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля.

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Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств дела и других лиц, возможно причастных к сбыту оружия.

Операция по разоблачению и задержанию злоумышленника проводилась совместно со следователями СУ ГУНП в Черновицкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.



Фото: пресс-служба СБУ