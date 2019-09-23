EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  385  8
Все про:оружие (3761) СБУ (13851) военнослужащие (4305)

 Бывший военнослужащий-контрактник продавал на Буковине оружие, вывезенное из района проведения ООС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Бывшего военнослужащего разоблачила Служба безопасности Украины по сбыту военных средств поражения, вывезенных из района проведения операции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что житель Буковины, бывший военнослужащий-контрактник одной из частей Вооруженных Сил Украины, пытался продать жителю Черновцов оружие и боеприпасы.

Правоохранители задержали злоумышленника в одном из населенных пунктов области при попытке сбыта ручного пулемета РПК-74 и почти ста патронов к нему", - сказано в сообщении.

Бывший военнослужащий-контрактник продавал на Буковине оружие, вывезенное из района проведения ООС, - СБУ 01

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейские пришли с обыском из-за оружия и изъяли 37 килограммов янтаря-сырца на Ривненщине. ФОТОрепортаж

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств дела и других лиц, возможно причастных к сбыту оружия.

Бывший военнослужащий-контрактник продавал на Буковине оружие, вывезенное из района проведения ООС, - СБУ 02

Операция по разоблачению и задержанию злоумышленника проводилась совместно со следователями СУ ГУНП в Черновицкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Бывший военнослужащий-контрактник продавал на Буковине оружие, вывезенное из района проведения ООС, - СБУ 03
Фото: пресс-служба СБУ

Источник: https://censor.net.ua/p3149915
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Блин, как-то обидно становится, когда понимаешь, что у всех кругом есть стволы и гранаты, а у тебя нету Бывший военнослужащий-контрактник продавал на Буковине оружие, вывезенное из района проведения ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 9251 Бывший военнослужащий-контрактник продавал на Буковине оружие, вывезенное из района проведения ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 9251
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
патриот сразу видно
 показать весь комментарий
 
 
Да, ни пистолет, ни автомат - а сразу пулемёт!
 показать весь комментарий
 
Ну і що? Бывший военнослужащий-контрактник продавал на Буковине оружие, вывезенное из района проведения ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 2286
Звичайна "*********". Адже він "атошник" - йому все можна.
 показать весь комментарий
 
ну так піди,повоюй.і тобі буде все..
чи яйця замалі і зморщені?)))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх