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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:безопасность (687) Канада (1314) СНБО (3269) Данилюк (214)

 Встреча Данилюка с делегацией Канады: обсудили состояние имплементации реформ силовых органов Украины. ФОТОрепортаж

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк провел встречу с канадской делегацией по вопросам оценки и поддержки реформ в сфере безопасности и обороны Украины во главе с послом Канады в Киеве Романом Ващуком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Во время встречи стороны обсудили состояние имплементации реформ силовых органов Украины, в частности, Службы безопасности Украины, Национальной полиции, а также реформирования ГК "Укроборонпром", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, Данилюк отметил, что благодаря запланированным существенным изменениям СНБО Украины станет ведущей государственной институцией, которая будет разрабатывать концепции обеспечения национальной безопасности во всех сферах, а также координировать работу других госорганов в сфере нацбезопасности и наблюдать за реализацией соответствующих решений.

"Прежде всего, мы должны отойти от модели ситуационного реагирования на угрозы. Важно системно анализировать и прогнозировать потенциальные кризисы. Для этого уже работаем над стратегией, которая бы комплексно отвечала на ключевые вызовы", - подчеркнул Данилюк.

"В свою очередь, представители делегации поделились опытом реформирования силовых органов в Канаде. Стороны договорились о сотрудничестве в рамках реформ в секторе безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

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Встреча Данилюка с делегацией Канады: обсудили состояние имплементации реформ силовых органов Украины 01
Встреча Данилюка с делегацией Канады: обсудили состояние имплементации реформ силовых органов Украины 02
Встреча Данилюка с делегацией Канады: обсудили состояние имплементации реформ силовых органов Украины 03
Встреча Данилюка с делегацией Канады: обсудили состояние имплементации реформ силовых органов Украины 04

Источник: https://censor.net.ua/p3149914
 
 
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Министр МВД - Аваков это самая главная реформа силовых органов от преЗедента зеленского!!!
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Да вякни уже наконец что нибудь пооригинальнее, уже месяц одни и те же "шутки" Встреча Данилюка с делегацией Канады: обсудили состояние имплементации реформ силовых органов Украины - Цензор.НЕТ 7462
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Прикольно! Вот представим себе....делегация Украины с такой же миссией в Канаде! ..Внешнее управление! День "Независимости" 24 авг уже давно пора отменять.
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