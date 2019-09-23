EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Фоторепортаж
  956  26
Материалы по теме:
Все про:Одесса (5666) Парубий (2013) уголовное дело (2306) ГБР (580)

 ГБР открыло дело против Парубия по событиям 2 мая в Одессе: "создание и координация общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков". ДОКУМЕНТ

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"ГБР открыло против меня уголовное производство. За организацию защиты Одессы весной 2014-го. Правда, в своем письме ГБР это называет "массовыми беспорядками".

Вот такой документ. Но на самом деле не удивил. Вот что удивило, так это то, что в тексте не было (пока) формулировок об "организации, координации и осуществлении Парубием государственного переворота под кодовыми названиями "Майдан", "Революция Достоинства"", о "незаконном отстранении от власти законно избранного президента Януковича", о "захвате власти организованной преступной группой", о "преступном противодействии государственной политике реинтеграции Украины в единое пространство с братской Российской Федерацией" и т.д. Хотя, это уже достаточно определенно читаетается между строк. Но отчаянное противодействие украинской власти и гражданского общества гибридном захвату путинской Россией всего нашего юго-востока - восьми украинских областей, с помощью захвата власти пророссийскими силами в областных центрах, в том числе и в Одессе - здесь уже классифицируется однозначно - как "факт создания и координации Парубием А. В. общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 02.05.2014 г. на территории г. Одессы". В документе ГБР это уже утверждается как ФАКТ. Действительно - новая, необычная эпоха ...", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ГБР допросили Парубия в рамках производства о законности тестирования сенсорной кнопки в ВР

Парубий подчеркнул, что все, что он делал и будет делать в дальнейшем, было и будет для защиты Украины.

"Но, по всему этому зазеркальному абсурду должен сказать следующее: как и на Майдане, как и в АТО, как и при защите наших южных областей, останавливая "русскую весну", я делал все возможное для защиты Украины. Как и всю свою жизнь, как и все эти годы войны. И так буду делать и в дальнейшем. Это знают мои друзья и соратники. И пусть это всегда помнят враги Украины", - резюмировал нардеп.

ГБР открыло дело против Парубия по событиям 2 мая в Одессе: создание и координация общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 01

Фото: Парубий/Facebook

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них – дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.


ГБР открыло дело против Парубия по событиям 2 мая в Одессе: создание и координация общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 02

Источник: https://censor.net.ua/p3149870
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как более культурно можно сказать фразу "Это ****..ц?"
 показать весь комментарий
 
 
а ведь до этого никто не верил, что длюнькина справка более живатваряща. чем томас ГБР открыло дело против Парубия по событиям 2 мая в Одессе: "создание и координация общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков" - Цензор.НЕТ 1877
 показать весь комментарий
 
Ї..ний стид...
Паубій тегогист... Скоро моторолу канонізують...
Зеленський жени нах подалі портнова і ко... Бо буде біда...
 показать весь комментарий
 
 
Приехали. Ну только надо сначала за Одессу и Донбасс судить ПР всем составом.
 показать весь комментарий
 
 
Судить ? Зеля всей ватной гнили позволил жить в Украине .
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Однако...ПаДубий еще оказывается и в Одесских событиях был замешан..
 показать весь комментарий
 
Пора вже виводити цих підбарижників "на чисту воду"!
 показать весь комментарий
 
таки в АдЭсе ХВашисты....)))) ау, патриЗЕты... вы, 73, за это голосовали....

)))))))))))))))))))
 показать весь комментарий
 
Що цікаво - почали ліковать зебіли, кацапи і сєпарня.
 показать весь комментарий
 
 
Труба удовлетворяет очередную хотелку правозащитника ( по версии Г+Г ) Портнова?
 показать весь комментарий
 
***** скоро ГБР под портновым откроет дело о государственном перевороте 2014 году.
А витя овощ из ростова приедет.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
пора Парубию справку у психиатора обновлять
 показать весь комментарий
 
Модератору не нравится когда я их называю - портновские шлюшки. Извините ошибся, это шлюшки *****.
 показать весь комментарий
 
Но это не зеленый реванш рыгов. Даже не подумайте.
 показать весь комментарий
 
 
2 травня 2020. Порохоботи йдуть смажити шашлики, а зрадойоби і зефілітики йдуть до будинку Парубія з фаєрами і плакатами "Вибачте, хто спалив патріотів у Одесі?" ГБР открыло дело против Парубия по событиям 2 мая в Одессе: "создание и координация общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков" - Цензор.НЕТ 2578
 показать весь комментарий
 
Я бачу зраду України,
Тупий, обдурений народ,
Який розводять зсередини,
Я бачу знищення свобод

Я бачу жабу, що на троні
Перетворилась в упира,
Як слава в змушенім поклоні
Кривавим маревом згора,

На втіху бидлу.... Бачу втрати
Я бачу біль, і горя жах
Коли ховає сина мати
З застиглим подивом в очах...

Капітулянти! Сучі діти,
Ви ж предків славу здаєте!
В могилах вам усім смердіти
За це ї...........че вар'єте!

Не сподівайтеся, не вмерла
Вам горлом вийде ця дільба
І на Майдан, мов лава з жерла
Попре озброєна юрба.
19.09.19.
 показать весь комментарий
 
ГБР политизировано, как и все госструктуры.
Такова жизнь... к сожалению... 😳🙄
 показать весь комментарий
 
 
Это 2 мая ватники и кацапы постоянно мусолят вы ответите мол за сожженниия людей,и власть майданная не расследует,но сейчас ГБР я так понимаю приняла сторону аггресора и отбеливания отморозков прокацапников,на какую страну работает эта контора?
 показать весь комментарий
 
Я за Парубия впрягаться не буду.Накерувался он .Пора ответ держать.За Одессу не знаю,а вот за надругательство над здравым смыслом-точно.
 показать весь комментарий
 
Якесь безглуздя..
І не кажіть, що до влади не прийшов антимайдан.
Сепарея рулить країною.
 показать весь комментарий
 
Дождались ??? Скоро небесную сотню объявят террористами, а гепе с допой выпишут премию. Какие еще сигналы нужны оболваненному лохторату? Уря! Зеленые становятся трехцветными.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх