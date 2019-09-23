 Грузовик врезался в припаркованный на обочине автобус на Киевщине: трое погибших, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Как сообщили в полиции, двигаясь в направлении Харькова по скоростной трассе грузовик столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом. От удара тот наехал на троих мужчин, которые стояли перед ним.

"Врезавшись в автобус, виновника ДТП протащило вперед и он въехал и сцепился еще с одной машиной на обочине дороги.

В результате аварии два человека от полученных травм погибли на месте происшествия, третий - умер уже в карете скорой по дороге в больницу", - сказано в сообщении.

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В настоящее время полиция устанавливает причины трагического ДТП.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.