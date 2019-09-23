 Грузовик врезался в припаркованный на обочине автобус на Киевщине: трое погибших, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.
Как сообщили в полиции, двигаясь в направлении Харькова по скоростной трассе грузовик столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом. От удара тот наехал на троих мужчин, которые стояли перед ним.
"Врезавшись в автобус, виновника ДТП протащило вперед и он въехал и сцепился еще с одной машиной на обочине дороги.
В результате аварии два человека от полученных травм погибли на месте происшествия, третий - умер уже в карете скорой по дороге в больницу", - сказано в сообщении.
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В настоящее время полиция устанавливает причины трагического ДТП.
По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
На дорогах гибнет каждый год больше людей, чем за все время на войне.
Чиновники молчат. Всем плевать.
Как жить в этой стране ?!