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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (5757) Киевская область (1753) Нацполиция (10119)

 Грузовик врезался в припаркованный на обочине автобус на Киевщине: трое погибших, - полиция. ФОТОрепортаж

Трагедия с участием трех автомобилей произошла на 59 км. автодороги "Киев-Харьков" вблизи с. Бзив в Барышевском районе. Погибли три человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Как сообщили в полиции, двигаясь в направлении Харькова по скоростной трассе грузовик столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом. От удара тот наехал на троих мужчин, которые стояли перед ним.

Грузовик врезался в припаркованный на обочине автобус на Киевщине: трое погибших, - полиция 01

"Врезавшись в автобус, виновника ДТП протащило вперед и он въехал и сцепился еще с одной машиной на обочине дороги. 

В результате аварии два человека от полученных травм погибли на месте происшествия, третий - умер уже в карете скорой по дороге в больницу", - сказано в сообщении.

Грузовик врезался в припаркованный на обочине автобус на Киевщине: трое погибших, - полиция 02

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В настоящее время полиция устанавливает причины трагического ДТП.

Грузовик врезался в припаркованный на обочине автобус на Киевщине: трое погибших, - полиция 03

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3149851
 
 
 Топ комментарии
 
Автобус на узбіччі не бачать, а знак 30см побачать?
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Что же это твориться в последние 3 дня !!! Сплошные жертвы на дорогах.
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Когда заработают камеры и начнут уже приходить штрафы ?
На дорогах гибнет каждый год больше людей, чем за все время на войне.
Чиновники молчат. Всем плевать.
Как жить в этой стране ?!
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2 из 10 на дороге - полные дебилы. особенно те, кто кричит - я 30 лет за рулём.
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Автобус на узбіччі не бачать, а знак 30см побачать?
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Дороги ще можна якось переробити. але наших мудаків не переробиш ніяк!!!!
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