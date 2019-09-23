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Все про:Греция (538) мигранты (584) Сирия (2798) волейбол (1)

 10 сирийских мигрантов под видом волейбольной команды из Украины задержаны в Греции. ФОТО

Полиция Греции задержала 10 сирийских мигрантов, которые под видом волейбольной команды из Украины пытались нелегально вылететь из страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ekathimerini".

Мигранты были арестованы в аэропорту Афин в воскресенье после того, как полиция обнаружила, что украинские паспорта, которые они предъявили, были украдены или утеряны.

"Мужчины были одеты в одинаковую спортивную форму и имели одинаковые спортивные сумки. К тому же, у них были два волейбольных мяча", - сообщили в полиции.

После допроса полиция установила, что мужчины не были волейбольной командой. Они задержали их и отправили к следственному судье для предъявления обвинения в попытке незаконного выезда из страны с использованием украденных или утерянных проездных документов.

По словам полиции, мужчины планировали поехать в другую страну Европейского Союза.

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10 сирийских мигрантов под видом волейбольной команды из Украины задержаны в Греции 01

Источник: https://censor.net.ua/p3149849
 
   
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новая тема 10 сирийских мигрантов под видом волейбольной команды из Украины задержаны в Греции - Цензор.НЕТ 553
значит скоро и футболисты где то появятся
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новая тема 10 сирийских мигрантов под видом волейбольной команды из Украины задержаны в Греции - Цензор.НЕТ 553
значит скоро и футболисты где то появятся
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Волейболисты под 1 м. 50см. с кепкой 10 сирійських мігрантів, які вдавали волейбольну команду з України, затримано в Греції - Цензор.НЕТ 7072
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Хоть какой-то креатив в сфере незаконной миграции....
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тот, который с животом - похож на волейболиста..
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А зимой будут лыжники и конькобежцы...
😁
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Вот дебилы 10 сирийских мигрантов под видом волейбольной команды из Украины задержаны в Греции - Цензор.НЕТ 9536 А что по рожам не видно, что чернинькие?
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А может это сборная цыган украинцев... ой извините ромов
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Та сирийцы разные бывают.
У меня два соседа сирийца, один чучмек-чучмеком, и страшный як смертный грех.
А второй - с виду от нашего не отличишь, и говорит практически без акцента.
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Советую поискать настоящую сборную. Что-то тревожно.
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На лимонных плантациях. К концу сезона тренер обязательно паспорта отдаст
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Даже на фото в полиции не перестали косить под футбольную команду. Может, действительно футболисты?

10 сирійських мігрантів, які вдавали волейбольну команду з України, затримано в Греції - Цензор.НЕТ 6078
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Ищите хорошо, где-то затерялась сборная по кёрлингу.
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Tut budet i dalse volebolistov i furbolistov iz Siriji.Tut nado resat EC stob neplatyt im posobyje,teper Iralandiji ili Germaniji po 900 evro polucajet,plius zeljio i pokusat dajut bezplatno.75% iz Siriji nerabotajet i nesobirajetsia rabotat v EC stranax.
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Так у нас в сборной нерусских полно,были даже негры.
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Меркель расстроится,ей их будет так нехватать...Кого же она будет сажать на шею своим работающим гражданам???Она так боялась наплыва работящих и образованных украинцев перед безвизом,а вот таких она любит,и еще аыриканцев диких
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