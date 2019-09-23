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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взрыв (4357) Нацполиция (10119) Харьков (4441) банкомат (83)

 Неизвестные ночью взорвали банкомат в Харькове. ФОТОрепортаж

В ночь на 23 сентября в Харькове неизвестные взорвали банкомат. Полиция устанавливает сумму ущерба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию области.

Неизвестные ночью взорвали банкомат в Харькове 01

Отмечается, что в 3:30 понедельника в полицию Харькова поступила информация о том, что в Шевченковском районе города на улице Клочковской, 276-Б произошел взрыв банкомата.

Неизвестные ночью взорвали банкомат в Харькове 02

"Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства... В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма ущерба устанавливается", - сообщает полиция.

Неизвестные ночью взорвали банкомат в Харькове 03

Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Проводятся необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к происшествию.

Неизвестные ночью взорвали банкомат в Харькове 04

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Источник: https://censor.net.ua/p3149840
 
 
 Топ комментарии
 
Для тогось епоха бітності закінчилась. Правда банкоматів на всіх не вистачить
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ага все отделение расхфигачили. Если б чуток больше взрывчатки было, то могли бы и хранилище почистить Неизвестные ночью взорвали банкомат в Харькове - Цензор.НЕТ 2092 Неизвестные ночью взорвали банкомат в Харькове - Цензор.НЕТ 2092
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Нифиговый балон с собой приволокли. Ну так чтоб наверняка
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ага все отделение расхфигачили. Если б чуток больше взрывчатки было, то могли бы и хранилище почистить Неизвестные ночью взорвали банкомат в Харькове - Цензор.НЕТ 2092 Неизвестные ночью взорвали банкомат в Харькове - Цензор.НЕТ 2092
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Это не взрывчатка Газовый балон, раструб в банкомет. И потом Бум...
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Для тогось епоха бітності закінчилась. Правда банкоматів на всіх не вистачить
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Банкоматы нужно на ночь изолировать мощными жалюзями или еще, что то придумать. Кому нахрен ночью нужна наличка? Если кому то что то понадобится ночью можна и карточкой расчитаться. Где сейчас налом расчитваются? На рынке (ночью они не работают) Значит на наркоту налик нужен...
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расстрел нужен и все прекратится..
нуу, мож на 10 000 чел. один долбик и найдется.. не без этого..
гуманность - зло!
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Ерунда. В Харькове большинство терминалов работают до 21 часа. Потом только наличкой. Аптеки, Посад... это то что вспомнил сразу, потому что часто хожу.
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Спорить не буду. Позже 20:00 в магазины ходить никогда не приходилось. Все покупки жена делает днем, а по выходным тоже днем. Иногда ходим в кафе посидеть бывает, что и до 23:00 то всегда расплачиваюсь карточкой.
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То вже кінець епохи бідності, чи ще чекати треба?
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Порохоотсосы в любой теме должны зашкварится, и эта не исключение. Везде им рука Коломойши и Зели мерещится
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Здається мені, міл чєловєчєк, що грабунок банкоматів це твоїх рук справа. А то для чого тобі тут так приспічіло пургу нести ??? 😕
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Проверьте Стасика Стусова на предмет соучастия в данном или другом преступлении. Слишком подозрительная активность, на бутылку просится.
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Nado kasety stavit s cernyloj v takix slucax v bankomatx i vse problemy otbadiot.Vozmut takije dengi no ix neotmojis potom.Reagirujet pri udare,pocustvaja gaz ili po temperature.
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У Харкові уже років 10 рвуть банкомати і вбивають інкасоторів, а їх керівники йдуть на щаблі вище, а злочини нерозкриті. І їх головний буде вчити інших поліцейських, з інших регіонів, як працювати.
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та чем его там так бомбанули,джавелином что ли
что еще и внутри помещение разворотило
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живут же люди, банки грабят Невідомі вночі підірвали банкомат у Харкові - Цензор.НЕТ 9015
ни про стаж ни зарплату не думают
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І зауважте це вже не перший в Харкові такий випадок. Але собакова поліція замість того , щоб шукати злочинців займається встановлення суми збитків. Так може краще нехай встановленням збитків все ж таки займуться власники банкоматів , будівель та приміщень, а поліція займеться своїми прямими обов'язками - пошуком та затримання злочинців? А то скоро так в країні і банкоматів не залишиться при такій роботі СтаршОго Насяльніка 😕
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