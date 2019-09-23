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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Автомобиль от удара разорвало на части: в Чернигове подросток на машине деда врезался в дерево, четверо погибших. ФОТОрепортаж

На мокрой дороге водитель не справился с управлением и столкнулся с деревом в Черниговской области. Вследствие чего он и трое пассажиров погибли на месте происшествия. В больнице находится девушка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Черниговской области.

"После полуночи в полицию поступило сообщение, что в Чернигове произошло ДТП с пострадавшими. Следственно-оперативная группа во главе с руководством выехала на место происшествия. Как оказалось, машина столкнулась с придорожным деревом. Удар был такой силы, что автомобиль разорвало на части. Девушке, которая сидела на пассажирском сиденье, повезло остаться в живых. Она госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы", - сказано в сообщении.

Следствие предварительно установило, что подросток взял автомобиль "Фольксваген Пассат", принадлежащий его дедушке, собрал друзей-сверстников и поехал кататься. Парень планировал получить водительское удостоверение. Во время спуска с холма на мокрой дороге он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.

Автомобиль от удара разорвало на части: в Чернигове подросток на машине деда врезался в дерево, четверо погибших 01

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц).

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Автомобиль от удара разорвало на части: в Чернигове подросток на машине деда врезался в дерево, четверо погибших 02

Продолжается досудебное расследование.

Источник: https://censor.net.ua/p3149839
 
 
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да дело не в том. Ездить быстро нужно уметь, а понести могут даже если просто будешь на обочине стоять!
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наверное, проверял максимальную скорость, которую может развить Пассат деда... выжившая девушка, возможно, расскажет, какая она, эта самая максимальная...
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К сожалению того у которого можно было спросить уже ничего не скажет. А девушка, просто жертва того дебила который сел за руль...
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Да что же с людьми происходит последнее время?... То детей насилуют, то взрывают, то на дорогах... жуть...
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Ну старая история, взял машину что показать свою крутость перед друзьями, а водить то толком не научился, не удивлюсь если еще и выпили перед этим.
Соболезнование родителям погибших.
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А это карма предупреждает: выбрали Зебила - готовьтесь...
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Да, веселая у дедушки получилась старость...
Жах...
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Жесть, это на какой же скорости надо врезаться в дерево чтоб так машину разорвало.
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