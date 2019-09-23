 Автомобиль от удара разорвало на части: в Чернигове подросток на машине деда врезался в дерево, четверо погибших. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Черниговской области.

"После полуночи в полицию поступило сообщение, что в Чернигове произошло ДТП с пострадавшими. Следственно-оперативная группа во главе с руководством выехала на место происшествия. Как оказалось, машина столкнулась с придорожным деревом. Удар был такой силы, что автомобиль разорвало на части. Девушке, которая сидела на пассажирском сиденье, повезло остаться в живых. Она госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы", - сказано в сообщении.

Следствие предварительно установило, что подросток взял автомобиль "Фольксваген Пассат", принадлежащий его дедушке, собрал друзей-сверстников и поехал кататься. Парень планировал получить водительское удостоверение. Во время спуска с холма на мокрой дороге он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц).

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Продолжается досудебное расследование.