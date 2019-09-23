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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Киев (17942) СБУ (13851) махинации (472)

 Разоблачен Киевский конвертцентр, который отмывал 1 млрд грн в год, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ в Киеве, во исполнение указания президента Украины относительно противодействия "тенизации" экономики Украины прекратили деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 млрд гривен в год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что группа дельцов организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года. Злоумышленники по заказу "клиентов" осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налогов и вывода денег в "теневой" сектор экономики. Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий.

"Во время санкционированных следственных действий в офисных помещениях Киева, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 миллиона наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте. Также обнаружены учредительные, регистрационные документы и печати "оффшорных" компаний, которые использовали для вывода средств за рубеж, с последующим псевдоинвестированием и их легализацией через покупку движимого и недвижимого имущества", - говорится в сообщении.

Кроме того изъята компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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Разоблачен Киевский конвертцентр, который отмывал 1 млрд грн в год, - СБУ 01
Разоблачен Киевский конвертцентр, который отмывал 1 млрд грн в год, - СБУ 02
Разоблачен Киевский конвертцентр, который отмывал 1 млрд грн в год, - СБУ 03
Разоблачен Киевский конвертцентр, который отмывал 1 млрд грн в год, - СБУ 04
Разоблачен Киевский конвертцентр, который отмывал 1 млрд грн в год, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/p3149837
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Банк назовите который занимался "отмывкой"
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Да,да,знаем мы ваши разоблачения,одних разоблачили другим дали зеленый свет в этом бизнесе за хороший процент.
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Вообщето не красиво считать чужие деньги и интересоваться их происхождением, это так же как и судить о человеке только по перегару!!!
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Ага, "не красиво", особенно когда сумма украденного в деньгах, или в имуществе, исчисляется в млн. долл.. Такая собственность это та самая священная частная собственность, о которой так любят звиздеть либерасты по заданию воров.
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ну, это Оскар. В конце года рекорд свыше возможен вряд ли...
Только вопрос:С таким "счастьем" и без внутренней СБ?!
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А суд когда будет? Лет через 5, а до того фигуранты будут гулять на воле "пид особисте собов*язання"? Сколько этих конвертценторов взали с поличным , а не помню ни одного суда над ними и их клиентурой. Разоблачен Киевский конвертцентр, который отмывал 1 млрд грн в год, - СБУ - Цензор.НЕТ 8171
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