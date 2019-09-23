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 Ночью в Киеве из-за пожара на складах горело офисное здание: огонь ликвидирован, пострадавших нет, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

В Киеве в ночь на понедельник, 23 сентября, из-за пожара на складах загорелось офисное здание.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"22 сентября в 22:26 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о возгорании в офисном помещении на ул. Деревообробной в Голосеевском районе.

По прибытию на место происшествия ближайших пожарно-спасательных подразделений площадь пожара уже достигала внушительных размеров", - сказано в сообщении.

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Ночью в Киеве из-за пожара на складах горело офисное здание: огонь ликвидирован, пострадавших нет, - ГСЧС 01

Как оказалось, произошло возгорание в 1 этажном производственно-складского здания с распространением огня на рядом расположенное 4-х этажное офисное здание. В 1:42 пожар площадью 700 кв. м был локализован, а в 2:52 - ликвидирован.

На месте происшествия работало 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 63 человека личного состава.

Ночью в Киеве из-за пожара на складах горело офисное здание: огонь ликвидирован, пострадавших нет, - ГСЧС 02
Фото: пресс-служба ГСЧС

Во время пожара погибших и травмированных нет.

Источник: https://censor.net.ua/p3149816
 
 
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