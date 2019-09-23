 Украинец Горуна стал победителем на турнире Karate1 Series A в Чили, - НОК. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета, Станислав Горуна стал победителем в весовой категории до 75 кг. Анжелика Терлюга (до 55 кг) везет домой серебро, Галина Мельник (до 68 кг) - бронзу.

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Фото: facebook.com/olympicua

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