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 Украинец Горуна стал победителем на турнире Karate1 Series A в Чили, - НОК. ФОТОрепортаж

Украинские каратисты собрали полный комплект наград на турнире Karate1 Series A, который проходил в Сантьяго (Чили).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета, Станислав Горуна стал победителем в весовой категории до 75 кг. Анжелика Терлюга (до 55 кг) везет домой серебро, Галина Мельник (до 68 кг) - бронзу.

Украинец Горуна стал победителем на турнире Karate1 Series A в Чили, - НОК 01

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Украинец Горуна стал победителем на турнире Karate1 Series A в Чили, - НОК 02
Украинец Горуна стал победителем на турнире Karate1 Series A в Чили, - НОК 03
Украинец Горуна стал победителем на турнире Karate1 Series A в Чили, - НОК 04
Фото: facebook.com/olympicua

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Источник: https://censor.net.ua/p3149810
 
   
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