 Украинец Горуна стал победителем на турнире Karate1 Series A в Чили, - НОК. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета, Станислав Горуна стал победителем в весовой категории до 75 кг. Анжелика Терлюга (до 55 кг) везет домой серебро, Галина Мельник (до 68 кг) - бронзу.
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Гундяй Крестовоздвиженский
Karate1=Каратель
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23.09.2019 01:52
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