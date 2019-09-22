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 Общество, Фоторепортаж
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 Правозащитная акция "Письма из-за решетки" с участием Сенцова прошла во Львове. ФОТОрепортаж

Во Львове в рамках 26 Book Forum состоялся писательский марафон "Письма из-за решетки" в поддержку украинских заложников Кремля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Правозащитная акция Письма из-за решетки с участием Сенцова прошла во Львове 01
Правозащитная акция Письма из-за решетки с участием Сенцова прошла во Львове 02

Правозащитная акция "Письма из-за решетки" в поддержку украинских заложников Кремля собрала известных писателей, общественных деятелей, советских диссидентов, активистов, волонтеров. Среди них - недавно освобожденный из российских застенков Олег Сенцов, многолетний узник советских лагерей, диссидент Мирослав Маринович, актриса Римма Зюбина.

Именно она зачитывала письма заключенных, которые пришли на свободу.

Правозащитная акция Письма из-за решетки с участием Сенцова прошла во Львове 03
Правозащитная акция Письма из-за решетки с участием Сенцова прошла во Львове 04
Правозащитная акция Письма из-за решетки с участием Сенцова прошла во Львове 05
Правозащитная акция Письма из-за решетки с участием Сенцова прошла во Львове 06

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Обратился к участникам акции и Олег Сенцов, который совсем недавно переживал те же эмоции, что и авторы писем.

"Я благодарен всем, кто поддерживал меня и других политзаключенных. Благодаря вам мы наконец оказались на свободе. Но идет борьба за наших других пленных, которые находятся сейчас в Крыму, в России и на Донбассе. Один человек не может сделать ничего, но все вместе мы можем сделать очень много. Я уверен, что мы все сможем вернуть наших ребят домой", - отметил Сенцов.

Правозащитная акция Письма из-за решетки с участием Сенцова прошла во Львове 07
Правозащитная акция Письма из-за решетки с участием Сенцова прошла во Львове 08
Правозащитная акция Письма из-за решетки с участием Сенцова прошла во Львове 09

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Источник: https://censor.net.ua/p3149789
 
 
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Треба продовжувати звільняти наших полонених, але без піару влади. Тому краще призначити на ці посади Сенцова та інших колишніх бранців.
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Зебилы , а что будете делать когда Сенцов будет вместе со всеми на майдане скидывать зебилов ?
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Судя по реакции форума от Сенцова начинает подташнивать как в свое время от Гади. Какой-то мелочно-злобный и неинтересный...
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правильна.
не то шо Зеля - такой шалун и обояшка, интересней не бывает.
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Все элементарно, важны не сами Нади и Олежки, ни реальные обстоятельства связанных с ними событий - это, конечно, не всегда, но просто информационный повод в информационной войне. Эти уже не очень, подавай других. Все это абсолютно естественно и будет работать сколько угодно, противостоять этому - значит предстать предателем.
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