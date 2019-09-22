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Все про:акция (1945) задержание (5508) Россия (73908) Санкт-Петербург (382)

 Троих участников акции в поддержку мира и Украины задержали в Петербурге. ФОТО

В Санкт-Петербурге полиция задержала троих участников акции в поддержку мира и Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

Участники акции прошли маршем от Невского проспекта вдоль канала Грибоедова, а потом через Исаакиевскую площадь до Адмиралтейства.

"Некоторые участники встали с плакатами и флагами Украины. В руках у одной из задержанных девушек был плакат с надписью "Give peace a chance" (Дайте миру шанс. - Ред.)", - сообщает издание.

Всего в акции, по подсчетам издания, приняли участие около 30 человек.

Марш был приурочен к Международному Дню мира. Участники требовали остановить все военные действия.

Троих участников акции в поддержку мира и Украины задержали в Петербурге 01
Троих участников акции в поддержку мира и Украины задержали в Петербурге 02

Источник: https://censor.net.ua/p3149770
 
 
 Топ комментарии
 
МАЛО ОЧЕНЬ МАЛО ЛЮДЕЙ ВЫХОДИТ! НО ОНИ ХОТЯ БЫ ПЕРЕД СОБОЙ БУДУТ ЧЕСТНЫМИ, ЧТО ОНИ СДЕЛАЛИ ХОТЬ ЧТО ТО
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Це новини не про рф, а про те, що навіть в мордорській клоаці є Люди. Бережи їх Господь
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МАЛО ОЧЕНЬ МАЛО ЛЮДЕЙ ВЫХОДИТ! НО ОНИ ХОТЯ БЫ ПЕРЕД СОБОЙ БУДУТ ЧЕСТНЫМИ, ЧТО ОНИ СДЕЛАЛИ ХОТЬ ЧТО ТО
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это капля в море на 5 лимонный город и то не исключено у них с родсвенников украинцы кто то
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ну тут саме про пітер йдется в інших регіонах включачи москву не було взагалі нічого-так це ніщо та кількість людей і то не дають їм постояти вони що загроза?
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ну не 150, а где-то около 100. И три человека против войны это уже реально много для страны рабов, шакалов, убийц и воров
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Риторический вопрос - "Хотят ли руцькие войны?"
ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВ, ГОРОДОВ, ТЕРРИТОРИЙ И ПЕРИОДОВ ВЕДЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ С УЧАСТИЕМ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Боевые действия в Испании: 1936 - 1939 годы.

Война с Финляндией: с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года.

Боевые действия против Японии

Боевые действия в Китае и против Китая:- август 1924 - август 1969

Боевые действия в Корее: с июня 1950 года по июль 1953 года

Боевые действия в Венгрии: 1956 год.

Боевые действия в Чехословакии
Боевые действия во Вьетнаме: с января 1961 года по декабрь 1974 года,

Боевые действия в Алжире: 1962 - 1964 годы.

Боевые действия в Египте - с октября 1962 года по март 1963 года
;Боевые действия в Йеменской Арабской Республике 1963 - 1969

И далее - Сирия, Мозамбик, Камбоджа, Бангладеш, Ангола, Эфиопия, Афганистан, Ливан, Таджикистан, Грузия , Украина
Не страна, а бешеная свора одичалых
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Це новини не про рф, а про те, що навіть в мордорській клоаці є Люди. Бережи їх Господь
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в любую ментовку идут работать одни дебилы
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fernan. Киевский "Беркут" тоже удрал за поребрик.
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А хто 30років поспіль обирає президентом дояра,не дебіли?
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Исходя из логики митинги за мир запрещены?только за войну? а флаги украинские?по закону тоже запрещены?
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петербурге это в смысле члененграде?
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А символично да?
"Я считаю, что возможность прямой конфронтации между Россией и Украиной невозможна. Мы разделяем те же корни, вместе мы испытали самые сложные испытания, и мы боролись плечом к плечу, чтобы защитить нашу свободу во Второй мировой войне. Все родственники моей матери жили на Украине, и я был крещен в маленькой церкви в шахтерском городе Стаханов в Луганской области. Я убежден, что в нашей общей исторической памяти никогда не будет места для взаимной конфронтации и вражды", - сказал Шойгу.
Слыышшшь Шойгуу!!!! Знаешь чем переворот отдичается от революции????
Государственный переворот - насильственная замена действующего руководства, производимая по инициативе организованной группы лиц.
Революция - мощный процесс, влекущий за собой радикальные преобразования в жизни социума вплоть до полного разрушения старого общественного строя и его замены на новый.
Не хочь еще одной революции в России..... делай переворот!!! Страна тебе спасибо скажет.
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Конфронтация была,есть и будет.Но когда у тебя отрезают правую руку,а затемь ещё и калечат твою левую ногу-это не конфронтация,а оккупация и агрессия.Ты не будешь считать того,кто это сделал противником,ты будешь считать его врагом.За отрезаный Крым и искалеченную половину Донбаса Украина будет всегда считать оккупанта и агрессора врагом.И это правильно!
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Троих участников акции в поддержку мира и Украины задержали в Петербурге - Цензор.НЕТ 395
Десяток знімальників зафіксували роботу по Професії: кацапонос

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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вони кайфують..в маскве один так ..издив дубинкою протестувальника.,що вивихнув руку і подав в суд на протестувальника...мордор..
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Постраждалі, які мають право отримати компенсацію моральної та матеріальної шкоди за рахунок РФ, як держави-агресора:
Родини загиблих військовослужбовців та цивільних осіб - від 1,78 млн грн. (60 тис. євро) для кожного члена родини;
Військовослужбовці та цивільні особи, які отримали поранення, каліцтва та психологічні травми, - від 600 тис. до 4,5 млн. грн. (від 20 до 150 тис. євро) + компенсація за втрату працездатності + компенсація витрат на лікування та протезування;
Військовослужбовці, що побували в полоні, - від 600 тис. грн. (20 тис. євро);Цивільні особи, які були незаконно позбавлені волі на окупованих територіях, - від 600 тис. грн. (20 тис. євро);
Вимушені переселенці з окупованих територій АР Крим, Севастополя, Донецької та Луганської областей - від 1 млн грн. (35 тис. євро) + компенсація матеріальної шкоди;Громадяни, які втратили особисте майно, - розмір виплат залежить від вартості втраченого майна.

Якщо Ви належите до перелічених категорій, необхідно звернутися до найближчої юридичної приймальні «Сили права».

Постраждалі, які мають право отримати компенсацію моральної шкоди за рахунок РФ, як держави-агресора:
Учасники бойових дій - 300 тис. грн.;
Мешканці зони АТО/ОСС - 150 тис. грн.;
Мешканці тимчасово окупованих територій - 150 тис. грн.;
Всі громадяни України, яким внаслідок збройної агресії РФ проти України заподіяна моральна шкода, - 100 тис. грн.
Якщо Ви належите до перелічених категорій, Ви зможете оформити необхідні документи за допомогою волонтера «Сили права».Мешканці тимчасово окупованих територій зможуть скористатися допомогою з отримання компенсації шкоди, завданої окупацією, одразу після звільнення Криму і Донбасу.
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Шоб до кацапів шось дійшло, їх треба тонами в автозаки грузити ! То ж вони всі в 2014-му кричали "КримНаш"....
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Троих участников акции в поддержку мира и Украины задержали в Петербурге - Цензор.НЕТ 654

картина маслом "верховная зрада. в засаде" кива как перископ и два... (каждый добавит сам)
три "за Украину в Питере"... и (с лева на право) вошь, глист и пиявка... на теле Украины
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Учитывай какие сегодня репрессии в Раше, один протесант стоит несколько тысяч в нормальной стране.
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марш пріурочєн к мєждународному дну міра, а задєржалі мужика з в'язкою воздушних шаріков, бо жовто-блакитні! та дєвачку, бо плакат агліцькою - мєнти не змогли прочитати, але запідозрили кримінал
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а, похоже шо той мужик продавав шарікі


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