 Схрон боеприпасов наемников РФ обнаружен на Луганщине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Луганской области.

"В ходе отработки оперативной информации, при обследовании территории вокруг заброшенной шахты в г. Приволье правоохранители обнаружили арсенал боеприпасов", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли 2 гранатомета, минометную мину 80-го калибра, два капсюля детонатора, две главные части снаряда РПГ-7, 30 взрывателей для мины МП255, шесть ручных гранат, четыре запала и почти 1500 патронов различного калибра.

"Владелец смертоносных боеприпасов предусмотрительно накрыл их хламом чтобы скрыть свое имущество от посторонних глаз", - отметили в Нацполиции.

Данный факт зарегистрирован, проводится проверка и принимаются меры по установлению владельца изъятого.



