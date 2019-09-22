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Все про:боеприпасы (1268) Луганщина (4182) Нацполиция (10115) Донбасс (19433)

 Схрон боеприпасов наемников РФ обнаружен на Луганщине, - Нацполиция. ФОТО

В Луганской области правоохранители обнаружили и изъяли схрон боеприпасов террористов так называемой "ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Луганской области.

"В ходе отработки оперативной информации, при обследовании территории вокруг заброшенной шахты в г. Приволье правоохранители обнаружили арсенал боеприпасов", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли 2 гранатомета, минометную мину 80-го калибра, два капсюля детонатора, две главные части снаряда РПГ-7, 30 взрывателей для мины МП255, шесть ручных гранат, четыре запала и почти 1500 патронов различного калибра.

"Владелец смертоносных боеприпасов предусмотрительно накрыл их хламом чтобы скрыть свое имущество от посторонних глаз", - отметили в Нацполиции.

Данный факт зарегистрирован, проводится проверка и принимаются меры по установлению владельца изъятого.

Схрон боеприпасов наемников РФ обнаружен на Луганщине, - Нацполиция 01
Схрон боеприпасов наемников РФ обнаружен на Луганщине, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3149769
 
 
 Топ комментарии
 
Каких это "наемников рф" ? Зебилы же говорят : "никаких россиян на Донбассе нет , это гражданская война" .
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Єкс-глава НАТО Андерс Фог Расмуссен уже отмечал, что инициатива главы парламентского комитета по иностранным делам Богдана Яременко о выводе американских инструкторов с территории Украины в обмен на вывод российских нерегулярных военных формирований из оккупированных территорий - нереальна. Мысль Расмусена подтвердил и бывший командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес в интервью "Сегодня". По его мнению, такой "маневр" вряд ли поможет остановить войну.
"Прежде всего, нужно сказать, мы (инструкторы США - Ред.) здесь по приглашению. Мы не вторгались. Поэтому, это не равнозначные вещи. Во-вторых, опять-таки, мы в Украине по приглашению. Если украинское правительство скажет: "Большое спасибо, сейчас у нас все хорошо"... Это мы, канадцы, британцы, поляки, литовцы - все сейчас помогают украинцам. Я также хочу отметить, что мы многому научились у украинских солдат. Я имею в виду, что в меня никогда не стреляли русские. Я никогда не был под русским огнем. От украинских солдат мы много узнали о том, как действовать, как выжить в этой среде, когда работают русские электронные средства ведения войны, русские дроны, русская артиллерия, русские гибридные методы", - отметил Ходжес.
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Он подчеркнул, что военные США и не только многому научились и очень уважают украинских солдат, которые остановили русских.
"Представления некоторых о том, что здесь нет русских солдат, а есть какие-то сепаратисты или "нерегулярные военные формирования", это полная сказка. Всем известно, что каждый офицер, командир батальона и т. д. - все они русские офицеры, с неограниченными пополняемыми запасами (военной техники и боеприпасов - Авт.), которые идут через неконтролируемый участок границы. Донбасс является полигоном для российских вооруженных сил. Украина остановила их", - подчеркнул генерал США.
https://www.segodnya.ua/ukraine/eto-polnaya-skazka-v-ssha-otvetili-na-iniciativu-zabrat-instruktorov-chtoby-rossiya-vyvela-voyska-s-donbassa-1334470.html
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ТЫ БЕЗХРОМОСОМНЫЙ ЗЕБИЛУШКА ОЧНИСЬ ТЫ ДО СИХ ПОР В КОМЕ?ПРЕЗИДЕНТ УЖЕ НЕ ШЕКОЛАДНЫЙ МАГНАТ А ВЕДУЩИЙ ПЕРЕДАЧИ "РАССМЕШИ ГОМИКА" КЛОУН ВОБЩЕМ ВОВКА ЗЕЛЕНCКИЙ ОН ЕЩЕ НА ПИАНИНО ЧЛЕНОМ ИГРАЛ ВСПОМНИЛ НЕ?А ТЫ НЕ ВИДИСЯ НА ЭТИ ВБРОСЫ КАК ТЫ ПИШЕШ ПРОСТО СМОТРИ СВАТОВ СЕЙЧАС СЕРИАЛ ДЛЯ ТВОЕГО МОЗГА Фильмы и Сериалы Студии Квартал 95 крутит онлайн 24 часа в сутки даю тебе ссылку на этот шедевр смотри и не благодари-https://www.youtube.com/watch?v=x3NjeoGeckQ
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Каких это "наемников рф" ? Зебилы же говорят : "никаких россиян на Донбассе нет , это гражданская война" .
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Це схрон повстанців, хоча схрони були у бандерівців на ЗУ. Мабуть вони.
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так лишнехромосомные порохоботики-провокаторы вбрасывают, ну а такие как ты дурачки без критичного мышления ведутся. Ну и не удивительно, после пяти лет шоколадного поноса, в мозгу одна жижа.
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ТЫ БЕЗХРОМОСОМНЫЙ ЗЕБИЛУШКА ОЧНИСЬ ТЫ ДО СИХ ПОР В КОМЕ?ПРЕЗИДЕНТ УЖЕ НЕ ШЕКОЛАДНЫЙ МАГНАТ А ВЕДУЩИЙ ПЕРЕДАЧИ "РАССМЕШИ ГОМИКА" КЛОУН ВОБЩЕМ ВОВКА ЗЕЛЕНCКИЙ ОН ЕЩЕ НА ПИАНИНО ЧЛЕНОМ ИГРАЛ ВСПОМНИЛ НЕ?А ТЫ НЕ ВИДИСЯ НА ЭТИ ВБРОСЫ КАК ТЫ ПИШЕШ ПРОСТО СМОТРИ СВАТОВ СЕЙЧАС СЕРИАЛ ДЛЯ ТВОЕГО МОЗГА Фильмы и Сериалы Студии Квартал 95 крутит онлайн 24 часа в сутки даю тебе ссылку на этот шедевр смотри и не благодари-https://www.youtube.com/watch?v=x3NjeoGeckQ
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для начала научить капс отжимать, дебил.
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можешь не напрягаться, порохоботы тебя всё равно в спам отправят да и модераторы пока у петрухи на грантах сидят... сядет петя эти шоколадные исчезнут как фашисты в Германии в 1945 году со словами "миня обманули"
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Зеб, а он напрягался? Ну если только анус напрягал, прежде, чем выдать на форум пук, а ты его отбадминтонил.
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а где наше любимое ОБСЕ зафиксируют что скажут?шахтеры донецкие прятали с АШАНА купленные?
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Оружие пригодится,для дальнецшей борьбы с мировыми паразитами.
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Єкс-глава НАТО Андерс Фог Расмуссен уже отмечал, что инициатива главы парламентского комитета по иностранным делам Богдана Яременко о выводе американских инструкторов с территории Украины в обмен на вывод российских нерегулярных военных формирований из оккупированных территорий - нереальна. Мысль Расмусена подтвердил и бывший командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес в интервью "Сегодня". По его мнению, такой "маневр" вряд ли поможет остановить войну.
"Прежде всего, нужно сказать, мы (инструкторы США - Ред.) здесь по приглашению. Мы не вторгались. Поэтому, это не равнозначные вещи. Во-вторых, опять-таки, мы в Украине по приглашению. Если украинское правительство скажет: "Большое спасибо, сейчас у нас все хорошо"... Это мы, канадцы, британцы, поляки, литовцы - все сейчас помогают украинцам. Я также хочу отметить, что мы многому научились у украинских солдат. Я имею в виду, что в меня никогда не стреляли русские. Я никогда не был под русским огнем. От украинских солдат мы много узнали о том, как действовать, как выжить в этой среде, когда работают русские электронные средства ведения войны, русские дроны, русская артиллерия, русские гибридные методы", - отметил Ходжес.
Читайте также:"Формула Зеленского": на что готовы пойти у президента для мира на Донбассе
Он подчеркнул, что военные США и не только многому научились и очень уважают украинских солдат, которые остановили русских.
"Представления некоторых о том, что здесь нет русских солдат, а есть какие-то сепаратисты или "нерегулярные военные формирования", это полная сказка. Всем известно, что каждый офицер, командир батальона и т. д. - все они русские офицеры, с неограниченными пополняемыми запасами (военной техники и боеприпасов - Авт.), которые идут через неконтролируемый участок границы. Донбасс является полигоном для российских вооруженных сил. Украина остановила их", - подчеркнул генерал США.
https://www.segodnya.ua/ukraine/eto-polnaya-skazka-v-ssha-otvetili-na-iniciativu-zabrat-instruktorov-chtoby-rossiya-vyvela-voyska-s-donbassa-1334470.html
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А потом они скулят что герой не хотел мост взрывать...
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При Порошенко репортажи шли с ул. Владимирской в Киеве - теперь с Луганщины - продвинулась конттрраззведка. Удачи.
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і як мирним планом" не стрелять в атвет" можна повернути території
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так вроде Зе дал добро стрелять в ответ без разрешения если есть угроза
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Я завжди цитую---Карла фон Клаузевіца
Державний діяч який бачить, що війна неминуча, і не може зважитися завдати удару першим, винен у злочині проти своєї країни.
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