 Пьяный сотрудник СТО угнал автомобиль клиента и попал в ДТП в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.
"В Голосеевское управление полиции от администратора СТО поступило сообщение о том, что ночью с парковки угнали автомобиль. Заявитель пояснил, что эту легковушку клиент оставил для выполнения малярных работ", - говорится в сообщении.
Как рассказал детектив Голосеевского управления полиции Игорь Дубровский, в ходе преследования на улице Васильковской правонарушитель, не справившись с управлением, столкнулся с микроавтобусом. В результате происшествия никто не пострадал, а полицейские тем временем установили, что водитель легковушки находится в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому автомобиль изъяли и поместили на штрафплощадку, а на фигуранта составили админматериалы.
"Мы установили, что ночной правонарушитель, который убегал от патрульных, - это сотрудник станции технического обслуживания. Воспользовавшись ключами, которые находились внутри, он завладел автомобилем. Свои действия объясняет тем, что находился в нетрезвом виде и решил "покататься" по улицам ночной столицы", - рассказал правоохранитель.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
При том, что за особо жестокие убийства дают семёрик?
Мило же Липецкие твари законов напринимали...
А в Польше я прихал на СТО, а там полно машин. Спрашиваю хозяина - что это? Он говорит - дешевые, бэушные, обслуженные, на продажу - вот этот ряд любая по 1000 злотых за штуку, а вот этот ряд любая по 2000 злотых. А там вон по 10-15 тыс.
И я не пойму, почему Украина не откроет импорт, чтобы дать людям работу, стране - миллионы тонн ценнейшего металлолома чёрных и цветных металлов, а людям дешевые машины. Конечно, с обязательным ежегодным техосмотром. Как это сделано в Польше. И все в выигрыше.
Звільняється від кримінальної відповідальності судом особа, яка вперше вчинила дії, передбачені цією статтею (за винятком випадків незаконного заволодіння транспортним засобом із застосуванням насильства до потерпілого чи погрозою застосування такого насильства), але добровільно заявила про це правоохоронним органам, повернула транспортний засіб власнику і повністю відшкодувала завдані збитки.
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Буде засуджений умовно і пару років попрацює на власників побитих автомобілів.