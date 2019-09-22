 Четыре человека в результате ДТП погибли на Хмельнитчине, - Нацполиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции в Хмельницкой области.

"Авария произошла 22 сентября около 02.00 часов на автодороге неподалеку с. Новоселка Деражнянского района. 25-летний водитель автомобиля "FORD MONDEO" не справился с управлением и допустил столкновение транспортного средства с электроопорой с последующим его опрокидыванием. В результате ДТП четверо пассажиров машины, которые сидели на заднем сиденье, 1985, 1991, 1998 и 2001 годов рождения, погибли на месте происшествия. Все они были жителями Деражни и Деражнянского района", - говорится в сообщении.

Водитель получил множественные травмы и госпитализирован в местную больницу. Еще один 28-летний пассажир не пострадал.

По предварительным данным, водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Девять человек погибли на Одесчине в результате столкновения переполненной маршрутки с грузовиком, - Нацполиция. ВИДЕО



