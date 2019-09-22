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 Четыре человека в результате ДТП погибли на Хмельнитчине, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня ночью в результате ДТП на Хмельнитчине погибли 4 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции в Хмельницкой области.

"Авария произошла 22 сентября около 02.00 часов на автодороге неподалеку с. Новоселка Деражнянского района. 25-летний водитель автомобиля "FORD MONDEO" не справился с управлением и допустил столкновение транспортного средства с электроопорой с последующим его опрокидыванием. В результате ДТП четверо пассажиров машины, которые сидели на заднем сиденье, 1985, 1991, 1998 и 2001 годов рождения, погибли на месте происшествия. Все они были жителями Деражни и Деражнянского района", - говорится в сообщении.

Водитель получил множественные травмы и госпитализирован в местную больницу. Еще один 28-летний пассажир не пострадал.
По предварительным данным, водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами.

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Четыре человека в результате ДТП погибли на Хмельнитчине, - Нацполиция 01

Четыре человека в результате ДТП погибли на Хмельнитчине, - Нацполиция 02
Четыре человека в результате ДТП погибли на Хмельнитчине, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3149765
 
 
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Просто были сильно уставшие после тяжелого трудового дня.
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Знов загинули люди... А поліцаї разом зі своїм насяльніком замість того, щоб займатися своїми прямими обов'язками займається розгоном протестуючих шахтарів проти кривавої торгівлі з країною-ангресором та здійснює приватні вояжі за кордон бабло тирити.

Співчуття рідним та близьким загиблих
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Я вибачаюсь,пані,але @@@ на мові блогерів НЕЦЕНЗУРЩИНА,що означає чоловічий половий орган.... Четыре человека в результате ДТП погибли на Хмельнитчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 282 Четыре человека в результате ДТП погибли на Хмельнитчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8040І ви пропустили букву Р після Е.....Виправте будь ласка. Четыре человека в результате ДТП погибли на Хмельнитчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2224Тоді Ваш нік буде справжнім!
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співчуття родинам загиблих..
(але ж як то треба було набухаится і напхати стільки в салон, щоб отак...усіх разом вбити...)
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Из тех дорог, которыми приходится ездить - в Хмельницкой области самые убитые.
Только дорога национального значения Житомир-Черновцы в более-менее приличном состоянии.
Да и там товарищ грося такого начудил, что диву даешься.
Вместо ремонта окружной около Староконстантинова, в 20 раз больше средств закопали в сам город, положили 10 слоев асфальта, а проезда нет.
Приходится ехать какими то переулками и собачьими тропами.
А дороги типа Бар-Гуков, Каменец-Гуков(Коломыя) последний раз ремонтировали в честь посещения Хрущевым колхозов-миллионеров.
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