 Коломойский сходил на баскетбол в компании Нарика, Гастелло и Умки. ФОТО

За матчем Коломойский наблюдал в компании президента БК "Днепр" Валерия Кондратьева (известного как Гастелло), "авторитета" Александра Петровского (известного как Нарик) и Сергея Олейника (известного как Умка), пишет Цензор.НЕТ.

В составе БК "Днепр" играет сын Игоря Коломойского Грегори, который в данном матче провел на площадке 4 минуты.

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Отметим, что суперкубок завоевал БК "Днепр". Команда проиграла со счетом 82:85, а титул получила по сумме двух встреч.





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Напомним, 1 марта 2019 года судья Бабушкинского районного суда Днепра Татьяна Елисеева постановила взыскать с главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова 357 тысяч гривен за публикацию фотографии президента Петра Порошенко вместе с "Нариком" и цитату генерального прокурора Юрия Луценко, который утверждал о связях Петровского с криминалом.

Публикация с цитатой Луценко открыто висит в интернете, но его за использование этой цитаты признали виновным и оштрафовали на колоссальную сумму. Причем оштрафовали в его отсутствие, даже не известив о суде.

Сама судья Елисеева за многочисленные процессуальные нарушения была с позором уволена Высшим советом правосудия 12 марта.

Хотя Елисееву уволили, решение неспешно оформлялось в канцелярии, исполнительное производство открыто, и адвокат Леонид Маслов написал статью об этом процессе.

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20 октября 2017 года на Петровского был оформлен наградной пистолет "Глок 17" от министра обороны Украины Степана Полторака.

Помимо этого 24 августа 2017 года Петровский был награжден знаком отличия Президента Украины "Хрест Степана Мазепи".