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 Общество
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Все про:Днепр_город (2818) Коломойский (1174) баскетбол (83) Петровский Александр (11)

 Коломойский сходил на баскетбол в компании Нарика, Гастелло и Умки. ФОТО

Олигарх Игорь Коломойский 21 сентября посетил в Днепре матч за суперкубок Украины между баскетбольными клубами "Днепр" и "Химик".

За матчем Коломойский наблюдал в компании президента БК "Днепр" Валерия Кондратьева (известного как Гастелло), "авторитета" Александра Петровского (известного как Нарик) и Сергея Олейника (известного как Умка), пишет Цензор.НЕТ.

В составе БК "Днепр" играет сын Игоря Коломойского Грегори, который в данном матче провел на площадке 4 минуты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Імпічмент Коломойському", - под ОП состоялась акция с требованием лишить Коломойского украинского гражданства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Отметим, что суперкубок завоевал БК "Днепр". Команда проиграла со счетом 82:85, а титул получила по сумме двух встреч.

Коломойский сходил на баскетбол в компании Нарика, Гастелло и Умки 01
Коломойский сходил на баскетбол в компании Нарика, Гастелло и Умки 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандал между Шустером и Коломойским в эфире: "Верните 155 миллиардов и я верну вам 2 миллиона". ВИДЕО

Напомним, 1 марта 2019 года судья Бабушкинского районного суда Днепра Татьяна Елисеева постановила взыскать с главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова 357 тысяч гривен за публикацию фотографии президента Петра Порошенко вместе с "Нариком" и цитату генерального прокурора Юрия Луценко, который утверждал о связях Петровского с криминалом.

Публикация с цитатой Луценко открыто висит в интернете, но его за использование этой цитаты признали виновным и оштрафовали на колоссальную сумму. Причем оштрафовали в его отсутствие, даже не известив о суде.

Сама судья Елисеева за многочисленные процессуальные нарушения была с позором уволена Высшим советом правосудия 12 марта.

Хотя Елисееву уволили, решение неспешно оформлялось в канцелярии, исполнительное производство открыто, и адвокат Леонид Маслов написал статью об этом процессе.

Также читайте: Поджог дома Гонтаревой грозит дестабилизацией в Украине. Это ящик Пандоры, - Данилюк

20 октября 2017 года на Петровского был оформлен наградной пистолет "Глок 17" от министра обороны Украины Степана Полторака.

Помимо этого 24 августа 2017 года Петровский был награжден знаком отличия Президента Украины "Хрест Степана Мазепи".

Источник: https://censor.net.ua/p3149745
 
 
 Топ комментарии
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Совет форумчанПравила форума
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И тарифы снизят
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Это вы, чуть чуть мордой лица не удались, а так ниче, с пивом пойдет.
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По-моему, вы зря овечку обижаете сравнением с соевой ботвой. Овечки полезные животные. Шерсть дают, молоко, мясо.
И вообще симпатяги.

А от соевых ботов толку ноль.
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нет-все будет только хуже учителям бы хоть не 4000 баксов они уже на 2000 долларов согласны хрен с ним
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Это ж надо сколько у вас там на ботофеме времени рисовать всю эту хню.....
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правильно жу(зе)кам верить себя не уважать.... читайте все 2 книгу Библию -Исход... там давно все ответы написаны... Коломойский сходил на стадион в компании Нарика, Гастелло и Умки - Цензор.НЕТ 4957
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Нет ничего хуже, чем "упоротый зелюк", обманувшийся в своих ожиданиях... Сегодня одному напомнил, как он "жопу рвал" "против Пороха!"...Матючья наслушался!!!.... Но одно заявление "убило" - "Это вы, суки, виноваты!!! Если бы Порох лучше работал, то мы за этого придурка зелёного, не голосовали!..." ЗАНАВЕС!!!!...
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Коммунизм от Вовы, увы не состоялся.
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поэтому он во Львов поехал, поближе к границе.
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спугнули штейны мыролюбную лолиту. кто теперь свиношнырей кормить будет?
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Сходил по ссылке - там среди прочего бреда - "юрист Портнов". Вот так вот - у зебилов уже и близкий соратник януковича, который в рашке сидел до того, как выбрали шмарклю - просто юрист.
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Дебилоид, не смотри так много американских детективов - данные, полученные с помощью детектора лжи, согласно украинского законодательства, доказательством в суде, не признаются... Да и "источник" у тебя, слишком "вонюч", чтобы ему доверять... Нашёл "правдивца" - Портонова...
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Див. комент нижче - заголовок про трагедію в Одесі... в ньому "прекрасно" все.
СТРАШНА ТРАГЕДІЯ В ОДЕСІ: БАГАТО ТРУПІВ

"Багато трупів", мля... Та вже написали б "дохмуя трупів", чого вже там.
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Интересно, нашему "мудаку с булавой", кто-нибудь, подскажет, что не мешало-бы, и траур, объявить? У него же самого, ума не хватит...
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Для дебилов, как ты, пишу.. любой ресурс в рекламе которого есть вконтакте или одноклассники, это москальская пропаганда!
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не надоело а?это называется отвлечения внимания пока пристайко и ко думает как выполнить формулу которую делает легализацию к капитуляции нашими руками а ваш Порошенко в интересах страны не выполнял кстати-не хотите напечатать -ТЕРМИНОВО ПОРТНОВА АРЕШТОВУЮТЬ РАЗОМ З МЕРТВЕЧУКОМ
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Це що за сміттєзвалище?
Блть, у стрічці новин - СТРАШНА ТРАГЕДІЯ В ОДЕСІ: БАГАТО ТРУПІВ
...
Охмуєнний ресурс. Скільки співчуття та щирого болю... "Багато трупів", мля.
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Ты не устал чушь от Портнова постить?
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Редакторы сайта:Ирина ВежливаяСлава ИльенкоВлад КоноваловЮлия КоноваловаВлад
Коновалов | OK.RUok.ruВлад Коновалов. добавил друга. 4 марта 2017. Станислав
Усурбаев · Влад Коновалов. считает классным. Юлия Коновалова. 20 янв
2017. МОРСКАЛЬСКО ФСБШНЫЙ Ресурс ПОД КРЫШЕЙ НОВОЙ ВЛАСТИ В УКРАИНЕ ВОТ И ВСЯ
ЦЕННОСТЬ ПОМОЕВ…… Коломойский сходил на стадион в компании Нарика, Гастелло и Умки - Цензор.НЕТ 9247


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так что, и этот красавец сбежит? если сбежит Зеленскому импичмент грозит.
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сын Игоря Коломойского ГрегориИсточник: https://censor.net.ua/p3149745

Имя интересное
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И что? К чему это да еще жирным шрифтом как важную новость.
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А ты вспомни, сколько визгу было, когда Нарик появился в храме рядом с Порошенко! "Зраднюки" "на говно исходили"... А тут не один, а целых три "авторитета"... И не стоят, а сидят рядом, длительное время...
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а гле же зибильная падаль с визгами о нарике?!
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А куда Петя сходил и сколько раз в туалет ходил?
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Давайте уже почасово сообщать где находится Беня и что делает.
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Он не может выйти из 80Х, с каламойским есть проблемы
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А в туалет ходил? 😁 как стул?
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Был тут один зебил который утверждал что петино дерьмо на вкус как варенье.😂😂😂😂
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Я зебил?
Да уж.
Интеллектище лалалы так и преть.
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ну ты, как знатный дегустатор, объяснил ему, что не как варенье, а как шоколад Коломойский сходил на стадион в компании Нарика, Гастелло и Умки - Цензор.НЕТ 303
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Нет.
Я у него спросил откуда он знает.
Неужели пробовал?
Модер удалил потом😂
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г*споди, ну и рожи..... Коломойский сходил на стадион в компании Нарика, Гастелло и Умки - Цензор.НЕТ 2452
на перво(й)м фото отвратительны - все.
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Беня пошел по православному пути Филарета, тот тоже Нарика уважал.
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с игрой слов и сарказмом на цензоре вааще то туго ))
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И все мячи забросил сопернику , конечно же сын ИгрВалерьича - Грегори . И всего 4 минуты Коломойский сходил на стадион в компании Нарика, Гастелло и Умки - Цензор.НЕТ 9620 .. Инфа 100% ,, по другому и быть не может .
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от паскуда, - стопудово в туалеті криво пісяє )))
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А в это время прямой слуга Бени Дубинский ... Итак, вчера нардеп Александр Дубинский (фракция Слуга народа) опубликовал официальный ответ МВД Литвы, согласно которому Айварас Абромавичус является гражданином Литвы. Паспорт он не сдавал и гражданство сохранил. Чтобы новость не затерялась в лентах и социальных сетях, депутат провел по этому вопросу брифинг в Верховной Раде, то есть игнорировать скандал Банковой стало очень трудно. А скандал действительно громкий. Получается, что иностранец у нас возглавляет целый концерн «Укроборонпром», имеет доступ к государственной тайне и секретным документам. Что совершенно незаконно, кстати.
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Только тогда надо быть до конца последовательным. У нас там есть кореш этого дубинского - некий саней из харькова, который гражданин израиля. Так это дубино чучело в суде его защищало, что можно балотироваться.
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Айварас Абромавичус относится к другой группе - так называемых лоббистов интересов наших «западных партнеров». Это разного рода общественные активисты на грантах, которые представляют интересы транснациональных компаний в Украине. Глава СБУ Баканов ориентируется непосредственно на Зеленского- читаем Кирилла Сазонова "Не удержались. Раскол в "Слуге народа""
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Так - не надо ровнять. Это у Порошенко был плохой нарик, а у хозяина Зеленского - хороший.
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твой Поросенко с Нариком и Томосом везде фотографировался.
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ЗЕбил гей а как это оправдывает твоего барина Бабломойского? Ты я смотрю не только за гомиков топишь...Ну помнишь как ты до усрачки защищал гей парады
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Так я же и говорю, что он был плохой у Порошенко, а у хозяина Зеленского - хороший. Это даже не беря во внимание, что с томасом - это он кореш филарета, и с Порошенко просто там рядом стоял, на правах гостя патриарха.
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На этом фото у **.х порохосвиней, заканчивается методичка.
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Нарик это друг Пети который с ним за Томосом ездил?
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Тоесть вы выбрали ЗЕбила шоб было так же как и при Пете?? Кстати а ЗЕбил Петю посадит? А Нарика? А Бабломойского посадит??
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Исландия, что ж ты такой тугой-то?
Нарик друг Пети

И Нарик рядом с Коломойским

Но не с Зеленским
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Да, только это еще хуже, потому что коломойский - хозяин зеленского.
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ЗЕбилка мокшанская шо там Севрнрый поток 2 достроила, дезертирша сбежавшая в Германию.
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Хахахахаха Коломойский сходил на стадион в компании Нарика, Гастелло и Умки - Цензор.НЕТ 3122 Коломойский сходил на стадион в компании Нарика, Гастелло и Умки - Цензор.НЕТ 3122 Коломойский сходил на стадион в компании Нарика, Гастелло и Умки - Цензор.НЕТ 3122
Зеленые твари,что б не любоваться своей Ылитой сразу вспомнили пецю
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Я так посмотрю,все зебнявые согласны жрать пецино гавно,лишь бы не замечать,в каком говне они стоят сейчас Коломойский сходил на стадион в компании Нарика, Гастелло и Умки - Цензор.НЕТ 2032
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20 октября 2017 года на Петровского был оформлен наградной пистолет "Глок 17" от министра обороны Украины Степана Полторака.
Помимо этого 24 августа 2017 года Петровский был награжден знаком отличия Президента Украины "Хрест Степана Мазепи". Источник: https://censor.net.ua/p3149745
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це - справжній склад кабінету міністрів України?
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Начальник полиции: «Украину оккупировали воры в законе»

11.07.19

Первый замглавы Нацполиции и начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин поделился признанием на странице в Facebook, что Украину оккупировали «воры в законе», которые значительно влияют на политику, экономику и другие сферы жизни страны, а правоохранители, по сути, бессильны что-либо сделать.
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Умка это капец. Медвежонок ищущий маму? Походу уже нашёл бородатую маму.
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По ходу ЗЕКкоманда развела ЗЕбилов. Никого садить в принципе не будут. Петя вообще ходит депутатом по Раде и водит всей ЗЕбилятне рошенками по губам..туда сюда.. ггг
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Та ты шо! Какой пецю сажать?
Сразу 73 процента подохнет от горя!!!
На кого ж они тогда валить будут свои просеры? Коломойский сходил на стадион в компании Нарика, Гастелло и Умки - Цензор.НЕТ 4986
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Не слишком ли много у над кАломойского?
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С Нариком все любят фотографироваться.
Коломойский сходил на баскетбол в компании Нарика, Гастелло и Умки - Цензор.НЕТ 2859
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Гастелло на мерине братков таранил? На Горящем. Коломойский сходил на баскетбол в компании Нарика, Гастелло и Умки - Цензор.НЕТ 9226
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Опа друг Потроха - контрабандистов Алик Гарик. По логике потрохобецилов - если Коломойский друг Алика Гарика, который друг Потроха, значит Коломойский друг Потрошенко.
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С Нариком сложно. Он вроде после покушения стал церковным человеком. Хотя кто его знает что у кого в голове.
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