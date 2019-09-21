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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Аваков (2880) авиация (1819) МВД (7948) Турция (2142)

 Украина усиливает сотрудничество в авиасфере с Турцией, которую заинтересовал украинский Ан-178, - Аваков. ФОТОрепортаж

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу дал высокую оценку Ан-178 и выразил свою заинтересованность самолетом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД, об этом сегодня, 21 сентября, говорилось во время встречи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с министром внутренних дел Турецкой Республики Сулейманом Сойлу.

Украина усиливает сотрудничество в авиасфере с Турцией, которую заинтересовал украинский Ан-178, - Аваков 01

"На выставке современных технологий в Стамбуле, которую мы имеем честь посещать, представлен наш самолет Ан-178. МВД Украины планирует закупить 13 таких самолетов для ГСЧС, для ликвидации пожаров, и для Национальной гвардии. Надеюсь, турецкая сторона обратит внимание на наш Ан-178", - сказал Аваков.

Украина усиливает сотрудничество в авиасфере с Турцией, которую заинтересовал украинский Ан-178, - Аваков 02
Украина усиливает сотрудничество в авиасфере с Турцией, которую заинтересовал украинский Ан-178, - Аваков 03

Сулейман Сойлу дал высокую оценку Ан-178 и выразил свою заинтересованность самолетом. Также он подчеркнул успешность сотрудничества с Украиной в сфере авиации.

Украина усиливает сотрудничество в авиасфере с Турцией, которую заинтересовал украинский Ан-178, - Аваков 04

"Ан-178 очень хороший самолет. Кроме того, наши вертолеты Ми-17 (транспортная модификация Ми-8. - Ред.) модернизируются в Украине, 6 из них мы уже получили. Для нас это пример очень успешного сотрудничества с вами", - сказал Сойлу.

Аваков пригласил министра внутренних дел Турции посетить Украину.

Украина усиливает сотрудничество в авиасфере с Турцией, которую заинтересовал украинский Ан-178, - Аваков 05

"Очень рассчитываю, что вы в конце месяца посетите Украину. У нас будут масштабные учения, которые вы должны увидеть. Кроме того, я покажу вам новые модернизированные модели вертолета Ми-8. А компания Airbus проведет презентацию вертолетов, которые они поставляют для МВД Украины", - добавил Аваков.

Украина усиливает сотрудничество в авиасфере с Турцией, которую заинтересовал украинский Ан-178, - Аваков 06

Турецкая сторона заверила, что надеется посетить Украину: "Это должен быть очень интересный и насыщенный визит, думаю я приеду", - сказал Сойлу.

Украина усиливает сотрудничество в авиасфере с Турцией, которую заинтересовал украинский Ан-178, - Аваков 07

Отметим, Ан-178 - первый самолет с украинскими и европейскими, но без российских комплектующих.

Напомним, как ранее заявлял Арсен Аваков, Украина выиграла тендер - 40 млн долларов на ремонт и модернизацию 17-ти вертолетов МИ-17 турецкой жандармерии.

Украина усиливает сотрудничество в авиасфере с Турцией, которую заинтересовал украинский Ан-178, - Аваков 08
Украина усиливает сотрудничество в авиасфере с Турцией, которую заинтересовал украинский Ан-178, - Аваков 09

На выставке, которая проходит в Стамбуле, - 10 тыс. участников из всех стран мира. Проходит демонстрация последних достижений вооружения, технологий, беспилотных летательных аппаратов, достижений в сфере кибербезопасности, а также несколько авиашоу. Ожидается до 1 млн посетителей.

Напомним, во время визита в Турцию в сентябре 2018 Арсен Аваков и Сулейман Сойлу подписали декларацию о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, транснациональной преступностью и киберугрозами. Также МВД и береговая охрана Турции договорились совместно патрулировать Черное море.

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Источник: https://censor.net.ua/p3149728
 
 
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Аваком яким боком до виробництва Ан-178?? Розраховує як на закупівлі рюкзаків в 3-5 раз ціну завищити та продати від фіктики?? Чи як?
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аваков кто? он шо отдельная фигура ?- а новость подают так как он главный политик Украины - а может мы шо то не знаем?)))))
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а это что у АНа пилотское кресло мехом обшито ? Украина усиливает сотрудничество в авиасфере с Турцией, которую заинтересовал украинский Ан-178, - Аваков - Цензор.НЕТ 1210
в принципе правильно . нужно было еще стекла затонировать и сабвуфер поставить . чурки на это хорошо ведутся Украина усиливает сотрудничество в авиасфере с Турцией, которую заинтересовал украинский Ан-178, - Аваков - Цензор.НЕТ 6493
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"джавелины" уже грузят и обратно отправят в США
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