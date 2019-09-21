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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (3463) граница (3254) охрана (622) США (15369) Дейнеко Сергей (11)

 В апробации новой модели охраны границы украинским пограничникам помогут коллеги из США, - Дейнеко. ФОТОрепортаж

Представители Погранично-таможенной службы США помогут украинским пограничникам в апробации новой модели охраны границы на одном из участков.

Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко с делегацией офицеров Госпогранслужбы Украины находятся с рабочим визитом в США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

Дейнеко подчеркнул, что полученные в ходе рабочего визита знания будут активно внедряться в Госпогранслужбе. "В частности, на одном из участков продолжим апробировать новую модель охраны границы, и в этом нам помогут именно представители Погранично-таможенной службы США", - отметил он.

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Украинская делегация изучила особенности работы Погранично-таможенной службы США. "Это бесценный опыт, ведь фактически находились на одном из сложных участков – границе с Мексикой", - отметил Дейнеко.

В апробации новой модели охраны границы украинским пограничникам помогут коллеги из США, - Дейнеко 01
В апробации новой модели охраны границы украинским пограничникам помогут коллеги из США, - Дейнеко 02
В апробации новой модели охраны границы украинским пограничникам помогут коллеги из США, - Дейнеко 03

Источник: https://censor.net.ua/p3149713
 
 
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Ой зрадонька! Клованы шо ж вы творите?!
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смешно однако - а Трамп по этому стену строит - шо у них погранцы работают хорошо? логика где?
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што? опять будут потужно строить стену плача с на мордовией? как кулявлобный бакайцынюк?
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Это те, которые по 200,000 нелегалов в год из Мексики пропускают? Они напомогают..
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Американские погранцы теперь станут прикордонниками и познают сладость хабаря. Еще неизвестно кто у кого чему научится.
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Є чому навчатися. Це не паспорти відмітками про відбуття та прибуття штемпелювати.
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Пусть идут по границе. И заходят на территорию до Успенки. По идее граница наша. Да и колоборанты побоятся стрелять в сторону кацапни,которая тоже будет выглядывать со своего края в непонятках ))
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