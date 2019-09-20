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 Политика Украины
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Все про:гражданство (1012) Коломойский (1171) Богачук Олег (899)

 "Імпічмент Коломойському", - под ОП состоялась акция с требованием лишить Коломойского украинского гражданства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Партия "Демократична сокира" провела под Офисом президента протестную акцию с требованием лишить олигарха Игоря Коломойского украинского гражданства.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий 

Организаторы акции выдвинули свое главное условие - лишить олигарха Игоря Коломойского украинского гражданства.

Как отмечают организаторы, лишение гражданства  находится в пределах полномочий президента. Мы ...  хотим дать Владимиру Зеленскому шанс, что он - независимый государственный деятель. Что он - не актер, заказанный олигархом на корпоратив. Что он - президент, а не подставка под пепельницу бабушки.

"Президент Украины. Гарантируйте Конституцию. Избавьте гражданина Израиля и Кипра гражданства Украины! И заодно - влияния на украинскую политику. Дайте, наконец, международным судебным и следственным органам добраться до него, не вступая в конфликт с украинским государством!", - говорится в сообщении организаторов. 

"Люди! Давайте поможем Вове забрать бабушкин паспорт! Приходите с нами к Администрации - ой, Офису - президента Украины", - резюмировали в "Демсокире". 

Участники запустили "надувного Беню" которого поймал "агент ФБР"

Імпічмент Коломойському, - под ОП состоялась акция с требованием лишить Коломойского украинского гражданства 01
Імпічмент Коломойському, - под ОП состоялась акция с требованием лишить Коломойского украинского гражданства 02
Імпічмент Коломойському, - под ОП состоялась акция с требованием лишить Коломойского украинского гражданства 03
Імпічмент Коломойському, - под ОП состоялась акция с требованием лишить Коломойского украинского гражданства 04
Імпічмент Коломойському, - под ОП состоялась акция с требованием лишить Коломойского украинского гражданства 05

Фото, видео - Олег Богачук 

Источник: https://censor.net.ua/p3149674
 
   
 Топ комментарии
 
Ого а слабо так про кучму, пінчука, або ахмєтова?
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опять шеколадный магнат тебе Иван Иванов не дает покоя -почему не ходите на банковую Свинарчуки за грати при Зе?-
Иван Иваныч Иванов с утра ходит без штанов! А Иванов Иван Иваныч одевает штаны на ночь!
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Как отмечают организаторы, лишение гражданства находится в пределах полномочий президента.Источник: https://censor.net.ua/p3149674
Подскажите, это и с Петром Алексеевичем до депутатства так можно было?
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Если у него есть паспорт другого государства...то можно бы было...
Но тут зебобиков ожидает печалька...у Пороха нет другого гражданства...
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Быть может прецедент с выдворением Саакашвили стоит учитывать?
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Збіговисько порохоботів. Хіба позбавляти громадянства тре лише коломойського ? А кернеса, а мертвечука, а труханова, а ахметова, а фірташа (всіх петіних друганів-бандюганів) не треба ?
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Схоже ці картинки - межа твого розумового розвитку
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А мысль про то, что работа без кассового аппарата в итоге и создает реальность в которой батька выплачивая всем взятки, ездить на старых списанных в Европе авто по раздолбанным дорогам, никак не приходит в голову?
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А не приходило в голову,що тисячі касових апаратів в секонд-хендах,заслабкий хід,щоб закрити дірку в бюджеті від компенсацій одному ізраїльському громадянину,
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зебіл - ти що і раніше не бачив , що клАваном управляє беня ?? Ну не дивно - на те і зебіл !!
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Петерасте, з'їж рАшенку може знудить ! Я за зелю не голосував. Зіпсував бюлетеня бо для мене що петя, що зеля - пейсаті зайди.
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Написав на бюлетні ...*ДЕ УКРАЇНЦІ ? * "Імпічмент Коломойському", - під ОП відбулася акція з вимогою позбавити Коломойського українського громадянства - Цензор.НЕТ 2243
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Ну так кто вам зебобикам мешает требовать этого от чувака с ксивой презЕдента? Собирайтесь и требуйте...
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Ти яким боком др українців, петерасте ? Канчито соєва, вказівки даватимеш своїй жінці-кацапці.
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Хорошая идея ! Еще бы посадить Порошенку , Ахметова и Медведчука !
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На митинг собралась кучка дерьма проплаченного.
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Імпічмент Коломойському/Прокурору-самоучке Луценко вор Коломойский был не по зубам . Обученный в университете Соломона слуга народа прокурор Рябошапка вора Коломойского на нары усадит.
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Треба всіх олігархів України лишити громадянства України

Бо що для них Україна якщо:

Коломойський - ватник
Пінчук - ватник
Фірташ - ватник
Ахметов - ватник
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Халявщики, ще мають надію отримати зиск з акцій "АО ZZZ"?!)
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