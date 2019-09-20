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 Общество, Фоторепортаж
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 На Книжном форуме воины и волонтеры представляют свои книги в Ветеранской палатке. ФОТО

На 26-м Книжном форуме во Львове мемуары и литература о войне с Россией авторства волонтеров и ветеранов представлена в отдельной палатке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, палатка установлена возле памятника Тараса Шевченко, также представительство есть на главной локации Форуме - Дворце искусств.

На Книжном форуме воины и волонтеры представляют свои книги в Ветеранской палатке 01

"Ветеранская палатка выставляется не впервые. Ранее мы были в Киеве, Днепре. Наш главный организатор - Мартин Брест. Потом присоединилось Министерство по вопросам ветеранов, Александр Терещенко... Как появилась идея? Есть много авторов, пишуших о войне, но у них нет возможности презентовать себя. Кто-то презентуется за счет издателя, но многие были лишены такой возможности. К тому же, все это было как то разбросано. В прошлом году, когда проходил "Книжный арсенал", нам начали отказывать. Говорили, что поздно подали заявку, но мне кажется, что там был игнор ветеранов. Мой издатель был готов заплатить деньги, чтобы мы представили наши книги, но ему отказали, не назвав причину. Таких случаев было много.

После этого мы решили скооперироваться и выставляться вместею  При поддержке Министерства ветеранов мы этого добились и в последний раз на "Книжном арсенале" уже стояли отдельной палаткой. Это были разные издательства и авторы. Так получились, что мы были вынуждены скооперироваться, а теперь уже не хотим раскооперироваться назад", - рассказал один из организаторов Ветеранской палатки Василий Поддубный.

На Книжном форуме воины и волонтеры представляют свои книги в Ветеранской палатке 02

Он - куратор серии сборников ветеранских рассказов "Слово о войне". До войны он написал книгу о пиратах на русском языке, однако после российской агресси он принципиально пишет только на украинском.

На Книжном форуме воины и волонтеры представляют свои книги в Ветеранской палатке 03

Людмила Охрименко - волонтер из Крыма, нынче живущая в Харькове. Презентуеи свои художественные рассказы об оккупации и об опыте работы в Харьковском горсовете, а также - сборник рассказов о волонтерской работе.

На Книжном форуме воины и волонтеры представляют свои книги в Ветеранской палатке 04

На Книжном форуме воины и волонтеры представляют свои книги в Ветеранской палатке 05

Бывший воин 44-й артиллерийской бригады Петр Солтис держит в руках свою книгу "370 дней в камуфляже" - первую о работе украинской артиллерии.

На Книжном форуме воины и волонтеры представляют свои книги в Ветеранской палатке 06

Презентация Ветеранской палатки на Форуме и дискуссия "О чем молчит ветеранская литература" состоится завтра, 21 сентября, в 11 часов в отеле "Риус" (ул. Гнатюка, 12).

На Книжном форуме воины и волонтеры представляют свои книги в Ветеранской палатке 07
На Книжном форуме воины и волонтеры представляют свои книги в Ветеранской палатке 08

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На Книжном форуме воины и волонтеры представляют свои книги в Ветеранской палатке 09

Книги о боях на мариупольском направлении:

На Книжном форуме воины и волонтеры представляют свои книги в Ветеранской палатке 10

Источник: https://censor.net.ua/p3149666
 
   
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комментарий отмечен как спам  
 
Патриотизм и волонтерство народа , невелирует жадность и мародерство власть имущих .
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Зараз влада у них, але країна все одно НАША.
Як напишемо - так і станеться.
Як покажемо - так і буде.
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***
Всё чаще стало болью накрывать.
Холодных слез горячая волна
Мне очень сложно слушать музыку и спать
Все время помню - там война.

Мне тяжело дышать порою на ветру
Я помню всё и всех.. ну как тут спать?
Я собираюсь ночью, в никуда бреду
Чтоб просто расхотелось… воевать

Автор: Олег Федотов
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Отакі люди зупинили ворога волонтери і "370 днів у комуфляжі"!
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