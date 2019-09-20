 Рота украинских десантников из 95-й ОДШБр принимает участие в международных учениях Saber Junction-2019 в Германии. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Украинские "десантники получили приказ выдвинуться в район городка Raversdorf, где берут под контроль въезд и выезд из данного населенного пункта. Также десантники выставили мобильные и временные блокпосты на проезжих частях, лесных высотах и ​​вокруг места сосредоточения.





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В то же время, в определенном районе произошло десантирования личного состава, техники и грузов подразделений 173-й воздушно-десантной бригады Вооруженных Сил США.







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