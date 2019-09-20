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 Рота украинских десантников из 95-й ОДШБр принимает участие в международных учениях Saber Junction-2019 в Германии. ФОТОрепортаж

В Германии в рамках международных учений Saber Junction-2019 рота украинских десантников из 95-й ОДШБр действует в качестве резерва 173-й воздушно-десантной бригады Вооруженных Сил США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Рота украинских десантников из 95-й ОДШБр принимает участие в международных учениях Saber Junction-2019 в Германии 01

Украинские "десантники получили приказ выдвинуться в район городка Raversdorf, где берут под контроль въезд и выезд из данного населенного пункта. Также десантники выставили мобильные и временные блокпосты на проезжих частях, лесных высотах и ​​вокруг места сосредоточения.

Рота украинских десантников из 95-й ОДШБр принимает участие в международных учениях Saber Junction-2019 в Германии 02
Рота украинских десантников из 95-й ОДШБр принимает участие в международных учениях Saber Junction-2019 в Германии 03

Смотрите: На учениях "Saber Junction" украинцы будут действовать совместно с подразделениями 173-й воздушно-десантной бригады ВС США. ФОТОрепортаж

Рота украинских десантников из 95-й ОДШБр принимает участие в международных учениях Saber Junction-2019 в Германии 04
Рота украинских десантников из 95-й ОДШБр принимает участие в международных учениях Saber Junction-2019 в Германии 05
Рота украинских десантников из 95-й ОДШБр принимает участие в международных учениях Saber Junction-2019 в Германии 06

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Рота украинских десантников из 95-й ОДШБр принимает участие в международных учениях Saber Junction-2019 в Германии 07

В то же время, в определенном районе произошло десантирования личного состава, техники и грузов подразделений 173-й воздушно-десантной бригады Вооруженных Сил США.

Рота украинских десантников из 95-й ОДШБр принимает участие в международных учениях Saber Junction-2019 в Германии 08
Рота украинских десантников из 95-й ОДШБр принимает участие в международных учениях Saber Junction-2019 в Германии 09
Рота украинских десантников из 95-й ОДШБр принимает участие в международных учениях Saber Junction-2019 в Германии 10

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Источник: https://censor.net.ua/p3149659
 
   
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а на Східному фронті...без перемін..рогатки
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якби не війна, в нас ніколи би не було такої армії.
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Бабская логика. Если бы Украина пошла по пути Польши и Балтии,то ее бы и так не было. Да и армия та не нужна была бы. Просто разрешить США строить базы в Украине.
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В Польше и баз нет. А у нас могли бы. По всему периметру с рахой. - Стопудово обосралась бы сунуться.
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для цього потрібно мати свою армію, а не сподіватись, що штати воюватимуть за всіх.
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К сожалению это все показуха как и на порошенковских парадах. То есть единица из общей массы. А общая масса на фронте. Не знаю,возят им еще волонтеры необходимое...
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