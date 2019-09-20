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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (4714) вуз (720) СБУ (13847) Харьков (4440)

 Чиновник харьковского вуза уличен в систематических взятках со студентов, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Директора центра по работе с иностранными студентами одного из ведущих харьковских вузов разоблачила в получении систематических взяток Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник организовал противоправную схему вымогательства и получения взяток с иностранных студентов учебного заведения. В частности, от студентки четвертого курса из североафриканской страны, у которой возникла академическая задолженность, служащий требовал  $1 тыс. за "решение вопроса" и не отчисления из учебного заведения.

В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали получение директором центра первой половины неправомерной выгоды.

После получения второго "транша" в размере $500 правоохранители задержали директора центра и посредника в рабочем кабинете согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Хмельнитчине экс-чиновник РГА задержан на взятке 2,5 тыс. долл. за решение вопроса в Госгеокадастре, - Нацполиция. ФОТО

Чиновник харьковского вуза уличен в систематических взятках со студентов, - СБУ 01
Чиновник харьковского вуза уличен в систематических взятках со студентов, - СБУ 02
Чиновник харьковского вуза уличен в систематических взятках со студентов, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/p3149595
 
 
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Отпустите - он же ведь за Зеленского голосовал!
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Во падлюка, нидайот им грызть гранит науки!
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Какой всеядный взяточник: берёт и долларами, и еврами, и гривнами. Всё до кучи...
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Шановний редактор... Прочитайте будь ласка повністю статтю перед публікацією... Хоча б один раз...
Стидно...
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А когда СБУ займется своими делами, а не делами МВД.
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Больше нечем заняться сбу как дрючить преподов в вузах
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Вот так вместо поимки вражеской агентуры, вербовок и переворбовок, спейопераций, борьбы с изменниками и предателями родины, Бакланов потихоньку переключает спецслужбу на борьбу со взятками в вузах. Однозначно- это успех зебилореформы. Но это и правильно в малороссийской губернии парашии сбу не нужно будет.
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