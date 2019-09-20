 Три автомобиля и автобус с людьми слетели в кювет из-за столкновения с грузовиком в Винницкой области: 4 человека госпитализированы, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Винницкой области.

Авария произошла около 16.00 в селе Нижня Крапивна.

По предварительной информации, водитель грузовика грузовик DAF с полуприцепом, двигаясь по участку дороги, где проводятся ремонтные работы, не учтя дорожную обстановку, не выбрав безопасную скорость, допустил столкновение с колонной автомобилей, стоявших на красный сигнал светофора и пропускавших встречный транспорт.

От удара эти автомобили перевернулись в кювет.

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В результате аварии пострадали четверо пассажиров рейсового автобуса сообщением "Винница - Ладыжин": 19-летний житель Тульчинского района, 28 и 53-летние жиители Ладыжин и 43-летний житель Гайсинского района. Они с ушибами и ссадинами госпитализированы в больницу.

Полицией начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено до 3 лет ограничения свободы.





