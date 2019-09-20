 Группа злоумышленников обворовала 13 терминалов на Закарпатье, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
По данным полиции, около 3:40 ночи в полицию поступило сообщение о том, что в селе Велятино Хустского района неизвестный повредил платежный терминал и похитил оттуда деньги.
Правоохранители установили, что к преступлению причастны три человека.
Злоумышленников удалось задержать после совершения преступления. Личности воров установили. Это трое жителей города Мукачево в возрасте от 24-х до 31 лет.
Отмечается, что мужчины уже не первый раз попадают в поле зрения правоохранителей. Ранее они фигурировали в делах о незаконном обороте наркотиков. Автомобиль "ВАЗ-2110", на котором передвигались мужчины, поместили на штрафплощадку.
В ходе проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили, что данные лица обоснованно подозреваются в серии аналогичных преступлений, совершенных на территории нескольких районов. По состоянию на сейчас речь идет о 13 случаях. Орудовали преступники на Иршавщине, Виноградовщине, в Мукачево и областном центре. Случай, имевший место в Ужгороде, в сети приобрел особый резонанс, поскольку речь шла о краже из терминала на автобусной остановке по улице Мытна.
Действия злоумышленников квалифицированы по статье 194 и части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное повреждение имущества и кража с проникновением.
Фигуранты задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания.
Или тебя интересует, какая у них кровь?
Таких "граждан" чем меньше, тем спокойней мона ездить в маршрутках, или отпускать детей на улицу....
Вопрос был риторическим.
ну, либо пьян если такое написал серьезно
ну, либо пьян если такое написал серьезно
«В ближайшие дни мы не только инициируем новый арест этого переукраденного Порошенко имущества, но и уголовное производство о нарушении Порошенко тайны следствия, которое привело к временной потере этих активов. Чтоб не был такой хитроумный и одновременно наглый и тупой», - пишет Портнов.
Мало того, это даже не Ай-Боксы (как написано в статье).
Это какая-то маленькая частная фирма.