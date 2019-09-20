 Группа злоумышленников обворовала 13 терминалов на Закарпатье, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

По данным полиции, около 3:40 ночи в полицию поступило сообщение о том, что в селе Велятино Хустского района неизвестный повредил платежный терминал и похитил оттуда деньги.

Правоохранители установили, что к преступлению причастны три человека.

Злоумышленников удалось задержать после совершения преступления. Личности воров установили. Это трое жителей города Мукачево в возрасте от 24-х до 31 лет.

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Отмечается, что мужчины уже не первый раз попадают в поле зрения правоохранителей. Ранее они фигурировали в делах о незаконном обороте наркотиков. Автомобиль "ВАЗ-2110", на котором передвигались мужчины, поместили на штрафплощадку.

В ходе проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили, что данные лица обоснованно подозреваются в серии аналогичных преступлений, совершенных на территории нескольких районов. По состоянию на сейчас речь идет о 13 случаях. Орудовали преступники на Иршавщине, Виноградовщине, в Мукачево и областном центре. Случай, имевший место в Ужгороде, в сети приобрел особый резонанс, поскольку речь шла о краже из терминала на автобусной остановке по улице Мытна.

Действия злоумышленников квалифицированы по статье 194 и части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное повреждение имущества и кража с проникновением.



Фото: пресс-служба Нацполиции

Фигуранты задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания.