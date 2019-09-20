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Все про:задержание (5507) Закарпатье (1644) ограбление (1226) Нацполиция (10107)

 Группа злоумышленников обворовала 13 терминалов на Закарпатье, - полиция. ФОТОрепортаж

Закарпатская милиция задержала членов группировки, которая обворовывала и повреждала терминалы "I-Box".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

По данным полиции, около 3:40 ночи в полицию поступило сообщение о том, что в селе Велятино Хустского района неизвестный повредил платежный терминал и похитил оттуда деньги.

Правоохранители установили, что к преступлению причастны три человека.

Группа злоумышленников обворовала 13 терминалов на Закарпатье, - полиция 01

Злоумышленников удалось задержать после совершения преступления. Личности воров установили. Это трое жителей города Мукачево в возрасте от 24-х до 31 лет.

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Отмечается, что мужчины уже не первый раз попадают в поле зрения правоохранителей. Ранее они фигурировали в делах о незаконном обороте наркотиков. Автомобиль "ВАЗ-2110", на котором передвигались мужчины, поместили на штрафплощадку.

Группа злоумышленников обворовала 13 терминалов на Закарпатье, - полиция 02

В ходе проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили, что данные лица обоснованно подозреваются в серии аналогичных преступлений, совершенных на территории нескольких районов. По состоянию на сейчас речь идет о 13 случаях. Орудовали преступники на Иршавщине, Виноградовщине, в Мукачево и областном центре. Случай, имевший место в Ужгороде, в сети приобрел особый резонанс, поскольку речь шла о краже из терминала на автобусной остановке по улице Мытна.

Действия злоумышленников квалифицированы по статье 194 и части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное повреждение имущества и кража с проникновением.

Группа злоумышленников обворовала 13 терминалов на Закарпатье, - полиция 03
Фото: пресс-служба Нацполиции

Фигуранты задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания.

Источник: https://censor.net.ua/p3149548
 
 
 Топ комментарии
 
Я не думаю шо вы хотел бы жить на одной площадке с цыганами. А я бы сказал - почему вы ненавидите граждан Украины? При чем вам то, "какая у них кровь"?
Таких "граждан" чем меньше, тем спокойней мона ездить в маршрутках, или отпускать детей на улицу....
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В Мукачево живуть мадяри і роми. Наркотою займаються роми. Питання: хто ламав термінали?
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Преступники, граждане Украины.
Или тебя интересует, какая у них кровь?
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Я не думаю шо вы хотел бы жить на одной площадке с цыганами. А я бы сказал - почему вы ненавидите граждан Украины? При чем вам то, "какая у них кровь"?
Таких "граждан" чем меньше, тем спокойней мона ездить в маршрутках, или отпускать детей на улицу....
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Я не у тебя спрашивал, не тебе и отвечать. Группа злоумышленников обворовала 13 терминалов на Закарпатье, - полиция - Цензор.НЕТ 9595
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Нет, не обязан.
Вопрос был риторическим. Группа злоумышленников обворовала 13 терминалов на Закарпатье, - полиция - Цензор.НЕТ 1318
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Я тим, хто писав образи не відповідаю Моє питання теж було риторичним.
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ну да, извини, я поздно понял что это ты так "троллил"
ну, либо пьян если такое написал серьезно Группа злоумышленников обворовала 13 терминалов на Закарпатье, - полиция - Цензор.НЕТ 8936
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ну да, извини, я поздно понял что это ты так "троллил" Группа злоумышленников обворовала 13 терминалов на Закарпатье, - полиция - Цензор.НЕТ 7825
ну, либо пьян если такое написал серьезно
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Дуже злі ламали, а дуже добрі підказували і заздрили
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Опасаясь ареста счетов и активов, экс-президент Украины Петр Порошенко не только снял 34 миллиона долларов наличными в Международном инвестиционном банке, но ещё и прямо перед решением об аресте его активов, откуда-то владея тайной следствия, переоформил 115 тысяч квадратных метров недвижимости компании «Кузня на Рыбальском» на подконтрольное себе ТОВ «Буд - Реновация» ЕДРПОУ 42255930.

«В ближайшие дни мы не только инициируем новый арест этого переукраденного Порошенко имущества, но и уголовное производство о нарушении Порошенко тайны следствия, которое привело к временной потере этих активов. Чтоб не был такой хитроумный и одновременно наглый и тупой», - пишет Портнов.
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Хорошо что наконец поймали-не прошло и 10 лет)))))!!!!!!Но вот интересно с кого они стребуют ущерб причинённый банку?!С кочующих цыган?!Придётся пользователям банка раскошелится!!!
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Это не банковские терминалы.
Мало того, это даже не Ай-Боксы (как написано в статье).
Это какая-то маленькая частная фирма.
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