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Все про:вымогательство (282) Николаевская область (895) общественные организации (142) СБУ (13847)

 Главу общественной организации уличили в вымогательстве 40 тыс. грн на Николаевщине, - СБУ. ФОТО

В Николаевской области главу областной общественной организации по поддержке фермеров и частных землевладельцев уличили в вымогательстве денег.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что "общественный деятель" требовал и получил 40 тыс. гривен от местного предпринимателя за согласование вопроса о выделении фермерскому хозяйству бюджетных средств для финансовой помощи", - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали, что глава ОО при содействии начальника профильного департамента облгосадминистрации и руководителя регионального отделения Укргосфонда организовали противоправную схему хищения бюджетных средств. За 10% "отката" злоумышленники способствовали предпринимателям в выделении государственной помощи для землевладельцев.

Оперативники спецслужбы задержали вымогателя на рабочем месте сразу после перечисления всей суммы неправомерной выгоды на банковский карточный счет.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) Уголовного кодекса Украины, задержанному объявлено подозрение в совершении преступления. Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности чиновников, причастных к противоправной сделке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мошенник представлялся сотрудником спецслужбы и вымогал деньги в Одесской области, - СБУ. ФОТО

Главу общественной организации уличили в вымогательстве 40 тыс. грн на Николаевщине, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/p3149528
 
 
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Ну а что,бюджетные средства не выделяют без откатов,это же закон потроха-азирова.
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Все общественные . волонтерские , профсоюзные организации пронизаны коррупцией. Но садить надо с головы ,а там мы знаем кто это возглавляет
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Владельцу пая- ни в жисть не получить от государства копейку!А пьявкам-пожалуйста.
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