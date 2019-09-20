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 Активисты на матче "Динамо" вывесили баннер "Зеленский, когда убийцы Гандзюк будут в тюрьме?". ФОТО

На вчерашнем матче Лиги Европы "Динамо" - "Мальме" активисты вывесили баннеры с требованиями расследовать убийство херсонской активистки Катерины Гандзюк.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице Facebook-сообщества "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?"

На одном из фан-секторов появился плакат с текстом "Зеленский, когда убийцы Гандзюк будут в тюрьме?", текст другого баннера гласил: "Заказчики убийства Гандзюк уже год на свободе".

"Мы спрашивали у Петра Порошенко. Он нас не слышал. Теперь мы спрашиваем у Владимира Зеленского. СБУ и ГПУ наконец получили новых руководителей. Получат ли теперь заказчики убийства Кати Гандзюк приговоры? Ведь мы не слезем", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

4 декабря обвялено подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

7 мая правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвиняемый по делу Гандзюк Павловский во второй раз проигнорировал решение суда

6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

31 мая Мангеру смягчили и продлили меру пресечения. 25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.

15 августа Суд отказал защите Мангера в обжаловании остановки следствия по нему в деле Гандзюк

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Активисты на матче Динамо вывесили баннер Зеленский, когда убийцы Гандзюк будут в тюрьме? 01
Активисты на матче Динамо вывесили баннер Зеленский, когда убийцы Гандзюк будут в тюрьме? 02
Активисты на матче Динамо вывесили баннер Зеленский, когда убийцы Гандзюк будут в тюрьме? 03

Источник: https://censor.net.ua/p3149523
 
   
 Топ комментарии
 
Зеленоид, ты тупой или прикидуешься? твой клоун вазелин шестой уже скоро пол-года как при власти, твои гнилые вазелиновые отмазки уже давно устарели!
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мешки грузить не кокаинить,трепло есть треплоАктивисты на матче "Динамо" вывесили баннер "Зеленский, когда убийцы Гандзюк будут в тюрьме?" - Цензор.НЕТ 9856
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Уточняю,
Когда хряк-барыга шоколадний-рошен будет на нарах в Сизо или тюрьме
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Выходит, что если не садит, а обещал, то тебя развели и Зе! в зговоре с Порошенко????!!!!
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Зелька просто играющая роль актрисулька,всем заправляет кола немойский и его шестёрки,увы.
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До вчерашнего дня "чуда", имею в виду победу "Динамо Киев", было шесть матчей без побед. Справедливо возникали смутные сомнения, как говаривал один киногерой, почему это происходит. Ответ напрашивался простой. Братаны Суркисята сняв маски кинулись в объятья темных сил Мордора, старшой Гришка упал в объятья Чахлика Невмирущего Медведчука и его патрона Пу , Игорюша не далеко ушел от братца, одна "команда". И вот высшие силы решили послать сигнал, Да не будет вам удачи во всех ваших делах футбольных. Обычно в таких случаях говорят, нужно сходить в церковь, но и церковь у них не настоящая ( безтомостная секта "светлоликого Пу"). Скажут, а как же вчерашняя , натяжная в последний момент победа. Да просто Высшие силы сжалились над болельщиками, после их скандирования "Пу - х", и почти сразу пришел долгожданный гол. Так что выход один , на удачу Игорю Михайловичу нужно перед каждым матчем выходить на поле, и в мегафон объявлять что с Гришкой он не имеет ни чего общего, ОПЗЖопа при чем полная -опа, и пять раз прокричать "Пу -х". И оно попустит и победы придут."(Отдельное спасибо болельщикам "Динамо Киев" за вчерашнюю победу.)
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Прийшла "ответочка". Не тільки треба вміти сирати бруд на опонента, а також відповідати. Чи ДБР зайняті замовленнями портнова. Йому і назва личить ПБР(портновське бюро розводів)
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За что ГАНДЗЮК ПРЕЗИРАЛА ЗЕЛЕНСКОГО, когда была жива:
Сеть всколыхнул откровенный пост активистки - кадры 16 апреля 2019

Еще два года назад она призывала людей обратить внимание на аномальную популярность комика: "Нам с вами, ребятцы, надо очень многое понять про Украину".


"Да, мерзкий Зеленский, который переходит на украинский язык каждый раз, когда хочет кого-то перекривлять или показать в уничижительном свете", - добавляла активистка.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/176359_1555410416
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Зе - брехло!!! Уходи клоун в свой цирк!
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Тогда же когда убийцы Тымчука, Черновола, Гонгадзе, Саши Белого
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Столько за 5 лет натворила прошлая власть, что придется долго разгребать. В этом плане Зеленскому не позавидуешь.
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