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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Закарпатье (1644) Нацполиция (10100) Ужгород (313) ГБР (570)

 Мужчина выпрыгнул с четвертого этажа отдела полиции в Ужгороде, ГБР расследует действия правоохранителей. ФОТОрепортаж

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, осуществляют досудебное расследование по факту возможного превышения служебных полномочий правоохранителями Ужгородского городского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Закарпатской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как отметили в ГБР, согласно с распространенной в СМИ информацией, 13 сентября 2019 работники полиции доставили двух граждан в помещение Ужгородского городского отдела полиции. Один из мужчин выпрыгнул из окна служебного кабинета четвертого этажа здания отдела полиции, в результате чего получил телесные повреждения, он сейчас находится на стационарном лечении в медицинском учреждении.

Мужчина выпрыгнул с четвертого этажа отдела полиции в Ужгороде, ГБР расследует действия правоохранителей 01

В настоящее время следователи ГБР выясняют обстоятельства происшествия. Продолжаются неотложные следственные действия с целью проверки выполнения правоохранителями своих служебных обязанностей, проводятся допросы свидетелей и потерпевших.

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Событие квалифицируется как превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Мужчина выпрыгнул с четвертого этажа отдела полиции в Ужгороде, ГБР расследует действия правоохранителей 02

Санкция статьи: в случае доказательства вины правоохранителям грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Мужчина выпрыгнул с четвертого этажа отдела полиции в Ужгороде, ГБР расследует действия правоохранителей 03

Источник: https://censor.net.ua/p3149515
 
 
 Топ комментарии
 
Зелений ще буде видригувати то що залишив сабакова на посту міністра.
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Полиция не при чем.
Он сам пришел, поднялся на 4 этаж, нашел открытое окно и прыгнул.
Просто, в Ужгороде напряженка с высотными зданиями.
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Да конечно сам выпрыгнул, мусора в тот момент вообще в кабинете не были, пусть и этого прыгуна авакян на поруки возьмёт.
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То тетушка Януковича за якуневичем побежал
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Зелений ще буде видригувати то що залишив сабакова на посту міністра.
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Полиция не при чем.
Он сам пришел, поднялся на 4 этаж, нашел открытое окно и прыгнул.
Просто, в Ужгороде напряженка с высотными зданиями.
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Да конечно сам выпрыгнул, мусора в тот момент вообще в кабинете не были, пусть и этого прыгуна авакян на поруки возьмёт.
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100% відмажуться ... скажуть що обкурений ...
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Окна для потроха тоже откройте,пусть поле допроса выходит из окна пятого этажа.
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Мусара били так,що він вирішив що краще вбитись,тому і плигнув.
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зебилы сколько можно писать - вы сделали возврат в прошлое - возможным - вас же и поимеют - справедливость ведь есть)))))))
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пригласили чувака на чаек в райотдел, а он схватил пакет с сахаром и тикать?
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А може він біг до Авакова, щоб освідчитися йому в коханні?
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Но там же решётки на окнах!!!! Как он смог выброситься???
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Перегризав зубними протезами, які встановив за зарплату у 4000 євро
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Если б был подозреваемым в "особо тяжких", уже б под домашним арестом свой срок отбывал...
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Те кто с ним работал, должны тоже прыгнуть, чтобы узнать как оно.
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Уважаемые эксперДы! Вы слышите звон, и не знаете откуда он! Безусловно, и среди мусоров есть подонки. Но вы же не знаете за что задержали граждан. И в каком состоянии. И сразу-Собаков виноват, Зепрезидент... Что вы все обобщаете и плетете сюда политику? Вы там были? Вы видели? Вы знаете правду? А может они подозреваются в изнасиловании, убийстве, ограблении, разбое.... Вы же не знаете НИЧЕГО! Зачем сразу ставить клеймо на полицию и гнать на зебилов? Трудно понять вас...
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Объявление: ст.лейтенант Дмитрий Иванченко, зайдите пожалуйста в 366 кабинет (бухгалтерия) Главка МВД, получите премию 200 грн. от министра Авакова за правильный пост 20.09.2019г. на https://censor.net.ua. Благодарим за службу.
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На четвертом этаже отдела полиции в Ужгороде арестованных бьют.

И на других этажах тоже. Идёшь по корридору, и повсюду слышны крики.
Це Європа!
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Мусора они тупые ,как пробки они даже не думают о том ,что один выбросится с этажа ,другой вообще ничего не сделает а вот третий может расчитаться и сделать это настолько жёстко ,что мама не горюй ... Чоловік вистрибнув з четвертого поверху відділу поліції в Ужгороді, ДБР розслідує дії правоохоронців - Цензор.НЕТ 6337
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