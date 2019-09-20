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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Луцк (376) пожар (3714) ГСЧС (2276)

 Ночью в военном госпитале Луцка произошел пожар, эвакуирован 91 человек, - ГСЧС. ФОТО

Ночью на кровле двухэтажного здания Луцкого гарнизонного военного госпиталя возник пожар. Спасатели эвакуировали более 90 человек, из которых 7 больных в тяжелом состоянии и 11 работников госпиталя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"20 сентября в 2:25 в г. Луцьк по ул. Сенатора Левчановской, 4 на кровле двухэтажного здания Луцкого гарнизонного военного госпиталя возник пожар", - сказано в сообщении.

В 5:00 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 500 м2. Жертв и пострадавших нет.

Ночью в военном госпитале Луцка произошел пожар, эвакуирован 91 человек, - ГСЧС 01

"Оперативно была проведена эвакуация пациентов и персонала госпиталя. В общем персоналом и спасателями был эвакуирован 91 человек, из которых 7 больных в тяжелом состоянии и 11 работников госпиталя. Пациенты госпиталя были размещены в Луцкой городской клинической больнице. Пострадавших от пожара нет", - сообщили в ГСЧС.

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Ночью в военном госпитале Луцка произошел пожар, эвакуирован 91 человек, - ГСЧС 02
Фото: пресс-служба ГСЧС

В настоящее время причины пожара и ущерб устанавливаются.

На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС в Волынской области.

Источник: https://censor.net.ua/p3149504
 
 
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Хорошо, что все целы. Скорейшего им выздоровления.
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Ночью на кровле двухэтажного здания Луцкого гарнизонного военного госпиталя возник пожар.

Ищите тех, кому это выгодно. Кто у нас сейчас до усрачки боится ветеранов АТО и военных?
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але це добре що порохоботи визнають що раніше мародер мародерив країну
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Давно потрібно було виділити кошти на капітальний ремонт, а не прикриватися владі тим , що це недоторкана пам'ятка архітектури! Скільки цій споруді років???? Скільки мав витримати стрезний дерев'яний дах??? Об'єктивність, будь ласка!
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