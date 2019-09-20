 Украина хочет закупить у Франции патрульные катера для пограничников, - МВД. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины, об этом шла речь 19 сентября во время встречи министра внутренних дел Арсена Авакова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном.

"МВД рассматривает возможность обновления парка патрульных катеров Государственной пограничной службы Украины. Одним из наиболее приемлемых для сотрудничества является предложение французской компании ОСЕА. Основное требование - локализации строительства и привлечения украинских производителей в проект обновления парка патрульных катеров", - сказал Арсен Аваков.

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Этьен де Понсен в свою очередь отметил, что Франция заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Украиной. А также отдельно подчеркнул успешность реализации совместного проекта по созданию Единой системы авиационной безопасности и защиты.

Напомним, в рамках украинско-французского проекта французской стороной уже поставлено 4 единицы вертолетов Н225 (1 для НГУ, 3 для ГСЧС). К концу 2019 планируется получение еще 2-х единиц Н125та 2-х единиц.



Фото: сайт МВД