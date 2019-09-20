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 Политика Украины, Фоторепортаж, Технологии
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Все про:Аваков (2878) корабль (1216) Франция (2125) Понсен (4)

 Украина хочет закупить у Франции патрульные катера для пограничников, - МВД. ФОТО

МВД ведет переговоры с Францией о закупке патрульных катеров для пограничников. Главное требование проекта - это локализация производства патрульных катеров в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины, об этом шла речь 19 сентября во время встречи министра внутренних дел Арсена Авакова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном.

"МВД рассматривает возможность обновления парка патрульных катеров Государственной пограничной службы Украины. Одним из наиболее приемлемых для сотрудничества является предложение французской компании ОСЕА. Основное требование - локализации строительства и привлечения украинских производителей в проект обновления парка патрульных катеров", - сказал Арсен Аваков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские моряки завершили обучение и подготовку в США для службы на катерах класса Island, - посольство. ФОТОрепортаж

Этьен де Понсен в свою очередь отметил, что Франция заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Украиной. А также отдельно подчеркнул успешность реализации совместного проекта по созданию Единой системы авиационной безопасности и защиты.

Украина хочет закупить у Франции патрульные катера для пограничников, - МВД 01

Напомним, в рамках украинско-французского проекта французской стороной уже поставлено 4 единицы вертолетов Н225 (1 для НГУ, 3 для ГСЧС). К концу 2019 планируется получение еще 2-х единиц Н125та 2-х единиц.

Украина хочет закупить у Франции патрульные катера для пограничников, - МВД 02
Фото: сайт МВД

Источник: https://censor.net.ua/p3149497
 
   
 Топ комментарии
 
хорошо нагрелись на вертолетах теперь катера
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Та какие ж они отечественные? Русофил и бывший рыг Свыня продал завод русофилу и бывшему рыгу Бибипке
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Ну бля дебилы ,авианосцы и крейсера строили на николаевских верфях а сейчас катера хотят закупать ,ну бля и дебилы ... Украина хочет закупить у Франции патрульные катера для пограничников, - МВД - Цензор.НЕТ 6631
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хорошо нагрелись на вертолетах теперь катера
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шурец. Кто нагрелся, французы ? А ты нумал беспланго дадут ?
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Аваків я бачу серіо законтачив з фран. оборонпромом
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Хорошо все то, что делает нас сильнее.
Но нужно начинать строить свои!
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Свої будують і непогані, раз кацапи у Керченській протоці не могли дати собі з ними ради і зупиняли не лише кораблями, але й авіацією. Але свої будує "Кузня на Рибальському". А це для зелених, як червона шмата. Вони радше віддадуть валюту за кордон, як це зробили з гвинтокрилами, наплювавши на вітчизняну "Мотор-Січ".
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Характерно то, что все заявления порохоботов в адрес Зеленского и нынешней власти звучат в виде прогнозов.
А потом, когда эти прогнозы не оправдываются, вы засовываете свои языки в задницы.... и выдаете новые прогнозы.
прогнозисты... хреновы. Україна хоче закупити у Франції патрульні катери для прикордонників, - МВС - Цензор.НЕТ 2194
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Зацикливание мозга?

Wolf Larsen 95a6ff16
Хорошо все то, что делает нас сильнее.
Но нужно начинать строить свои!
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Оскільки аргументів по темі немає, а констатацією фактів ви, зебіли не заморочуєтеся, то твоє повідомлення можна вважати спамом. Хоча я за свободу слова. Тому пишіть, що хочете. Папір витримає все.😊
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На чем основываются твои "прогнозы"? На фактах?
Твое сообщение - классический СПАМ!
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судя по всему министру мвд очень понравились французские откаты
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аваков давно фигура в европе
не зря соседи по итальянской даче
яркие представители гоморы
а у этих граждан очень длинные копыта
и, кстати, мусор из европы(евробляхи) он неплохо пролобировал
лягавые очень лояльно к этим тазикам отнеслись
шо странно
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Какое отношение имеет мвд к пограничникам?
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Могу только предположить... Рюкзаков знает как на французском будет -"здрасти".
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по крайне мере с 1953. когда погран войска были переданы МВД.
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Под МВД пограничники были совсем мало. Пограничники были ВЧК, затем НКВД,МГБ, КГБ.
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"Все менты" стало при Л.Д.Кучме, когда дали добро принимать в службу(СБУ) мусоров. До этого ни один мусор даже мечтать не мог стать сотрудником КГБ. Агентом внештатным да, но не сотрудником.
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самое что ни на есть прямое, - Аваков под себя подмял все,- пограничников, НГУ, миграционную службу, пожарников, нациков и нац-жен.. Будущий фюрер Украины, когда клоун отыграет свою роль.
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А шо такое, отечественные с Рыбальского уже не катят ?, А я ж забыл, онт уже нн кошерные.
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Та какие ж они отечественные? Русофил и бывший рыг Свыня продал завод русофилу и бывшему рыгу Бибипке
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А теперь завод вообще под арестом
Притесняют русофилов, зрада!
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Кавычки просятся -согласен
Бибипка он же Тегипко ?
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А Украине не хочет закупить оборудование и оснащение для наших госпиталей для лечения и реабилитации раненных на фронте? Ато получается что мусора у нас вооружены до зубов новейшей техникой а раненные просят помощи и собирают на бинты или едут на лечение по другим странам как нищие и никому не нужные.
Походу Рюкзаков надеется что таким способом за счет бюджетных денег завоюет себе положительный авторитет в мире вместо того который имеет членом мафиозного клана.
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Еврокатеробляхи? Порохоботы, доколе с нас будут издеваться этим еврохламом? Вси на Майдан!!!
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Рюкзаков только с крышевания обменников имеет 10 миллионов долларов в месяц выручки. Мог бы и сам закупить катера. А если еще копнуть игровые заведения, контрабанду, крышевания янтаря, наркопритоны и проституток то можно не одну армию оснастить до зубов
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Ну *** дебилы ,авианосцы и крейсера строили на николаевских верфях а сейчас катера хотят закупать ,ну *** и дебилы ...
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Realno dolzen byt konkurs dlia pokubki katerov i ucastvovat ne odna kompanija.Mozet 10 kompaniji predlozyli i luce varianty cem imejet teper.
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Кто нибудь уже видел вертолеты Рюкзакова, в Украине, в работе?
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В сильную жару один зависает над дачей Авакова для создания прохладного ветерка. Україна хоче закупити у Франції патрульні катери для прикордонників, - МВС - Цензор.НЕТ 4755 Ведь еще Дзержинский что-то говорил про холодную голову, а остальное Рюкзаваков и не читал.
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Граница и ДПСУ это государственная безопасность. До каких пор мент будет командовать погранцами? Другими словами пока у пограничников будут мусоровские законы, такая будет и граница.
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Наступний гешефт купівля франц . підводних човнів для держ митниці
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под Авковым все ходят, даже зеленый шут, но он пока этого не знает..
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Не думаю что человек родившийся в Баку, имеющий по отцовской линии дедушку Сурена (и отец скорее всего вовсе не Борис) может называться аваковым, авакяном-поверю, аваковым-нет.
Да были такие в Баку бакинские армяне, может и сейчас кто остался.
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А як же надпотужні річкові атомоходи свиноГюрзи? Чи вальцманові вундервафлі вже некошерні? Ще дійде до того, що незамінні вальцманомети "Молот" знайдуть чим замінити. Хоча навряд чи. Кажуть, до ствола "Молота" колись торкалась золота рука напівбога, синка соєвого Миздобула, під час героїчної служби в ЗСУ. І з того часу всі вальманомети цієї моделі замироточили
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Правильно, надо развивать французскую промышленность.
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Мы имели прекрасные верфи, но ..... Почему государство не хочет профинансировать переоснощение бывшего 61 коммунара в Николаеве, а покупает во Франции. Вам не кажется, что из нас сделали банановую страну.
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Проснулись. 28 лет уже, как с бананами связаны.
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Не сказал бы. Уверенно просирать все начали в 2000-х.
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В 2000-ных темп просирания возрос в несколько раз, поняли просто, что за содеяное ничего не будет.
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Выдержали паузу до момента, когда "Кузню" можно не рассматривать?
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Надо иметь проект, а не просто нарисовал и по рисунку построил.
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висер аваковський спостерігає за папіком і окуєває...... . де рюкзаки, і де катери з гвинтокрилами..... , ще вчитись і вчитись........ .
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если у французов есть хороший проект катера а у нас нет то можно и взять . только обычно такие дела делаются так . головной катер строят у французов а остальные по лицензии у нас

хотя и мы имеем не плохой проект пограничного катера . не хуже французкого . правда те строятся серийно а наш доступен только в виде картинок Україна хоче закупити у Франції патрульні катери для прикордонників, - МВС - Цензор.НЕТ 2782


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аваков вже не знае куди витрачати оці шлени гроші які заложені у держбюджеті на поліцію...хранцузськи цяцьки купляє
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А самим будувати катери криві руки мішають?
Що жабаїди розумніші за нас?
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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