 Украина хочет закупить у Франции патрульные катера для пограничников, - МВД. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины, об этом шла речь 19 сентября во время встречи министра внутренних дел Арсена Авакова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном.
"МВД рассматривает возможность обновления парка патрульных катеров Государственной пограничной службы Украины. Одним из наиболее приемлемых для сотрудничества является предложение французской компании ОСЕА. Основное требование - локализации строительства и привлечения украинских производителей в проект обновления парка патрульных катеров", - сказал Арсен Аваков.
Этьен де Понсен в свою очередь отметил, что Франция заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Украиной. А также отдельно подчеркнул успешность реализации совместного проекта по созданию Единой системы авиационной безопасности и защиты.
Напомним, в рамках украинско-французского проекта французской стороной уже поставлено 4 единицы вертолетов Н225 (1 для НГУ, 3 для ГСЧС). К концу 2019 планируется получение еще 2-х единиц Н125та 2-х единиц.
Но нужно начинать строить свои!
А потом, когда эти прогнозы не оправдываются, вы засовываете свои языки в задницы.... и выдаете новые прогнозы.
прогнозисты... хреновы.
https://mvs.gov.ua/ua/news/24545_MVS_vede_peregovori_z_Franciyu_shchodo_zakupivli_patrulnih_kateriv_dlya_prikordonnikiv___Arsen_Avakov.htm
Wolf Larsen 95a6ff16
Хорошо все то, что делает нас сильнее.
Но нужно начинать строить свои!
Твое сообщение - классический СПАМ!
не зря соседи по итальянской даче
яркие представители гоморы
а у этих граждан очень длинные копыта
и, кстати, мусор из европы(евробляхи) он неплохо пролобировал
лягавые очень лояльно к этим тазикам отнеслись
шо странно
Притесняют русофилов, зрада!
Бибипка он же Тегипко ?
Походу Рюкзаков надеется что таким способом за счет бюджетных денег завоюет себе положительный авторитет в мире вместо того который имеет членом мафиозного клана.
Да были такие в Баку бакинские армяне, может и сейчас кто остался.
хотя и мы имеем не плохой проект пограничного катера . не хуже французкого . правда те строятся серийно а наш доступен только в виде картинок
Що жабаїди розумніші за нас?