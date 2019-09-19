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 Политика Украины
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Все про:ВР (23694) депутат (2730)

 "Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили", - неудачное голосование "Слуги народа" и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября. ФОТОрепортаж

Верховная Рада 19 сентября рассмотрела реформу прокуратуры, создание Бюро финрасследований и законопроект о статусе Киева. Также депутаты от монобольшинства из "Слуги народа" провалили одно из голосований.

День работы ВР от парламентского корреспондента Цензор.НЕТ. 

Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 01

Начало рабочего дня в ВР

Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 02

Мажоритарник-самовыдвиженец Лесь Довгий с коллегой

Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 03

Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 04

Депутатские жестикуляции 


Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 05

Один из наиболее узнаваемых нардепов от "СН" Дубинский 

Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 06

Депутатские гаджеты

Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 07

Депутат-мажоритарник от Киева из "СН" Забуранная

Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 08
Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 09

Забуранная с коллегой из "СН" Куницким 

Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 10
Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 11
Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 12
Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 13

Спикер Разумков и первый вице-спикер Стефанчук

Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 14

Вакарчук в Раде

Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 15

Самовыдвиженец Иванчук с коллегой 

Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 16

Коллеги отвернулись от Вакарчука 

Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 17

Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 18

Депутатские совещания

Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 19

Голосование нардепов

Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 20

Сопредселатель фракции "СН" Корниенко 

Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 21
Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 22

Депутат Корявченков из "СН"

Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 23
Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 24

Депутаты обсуждают провальное голосование монобольшинства 

Источник: https://censor.net.ua/p3149483
 
   
 Топ комментарии
 
юзик монументален

телка от СН размером с две гади тоже впечатляет
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олесь довгий депутат ?
які лошкі обрали цього аферюгу ?
ну як так ???? !!!!
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кажуть не все так одностайно в слузі народу.
їм набридло голосувати, бо зверху наказали - НАДА.
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юзик монументален

телка от СН размером с две гади тоже впечатляет
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Их избрали для блокировки трибуны...спецназ СН...
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Он как бы намекает, А ну, не балуй, и бегом голосовать
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А что ж в Геращенках не меряете? 😁
1,5 Ирки
Или 1,3 Гонтаревой
0,8 Пети
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Не вередуй.В житті завжди паруються отакі з бахатством і дрібні музчінки.Так шо це нє зєнчіна,це - мєчта отого дрібного(ну ти пойняв).А який вісокій інтілєхт!Яке широкоє образованіє!
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олесь довгий депутат ?
які лошкі обрали цього аферюгу ?
ну як так ???? !!!!
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Как сказал Винни-Пух - "Пятачок, мне кажется, пчелы что-то подозревают")
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У тёлки в голубом платье жопа ничё так.
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«Даже не обсуждается»: Вакарчук в пятницу покинет Раду и вылетит из Украины

Лидер группы «Океан Эльзы» в этот день собирается сразу после заседания в Верховной Раде покинуть пределы страны. Вакарчук приготовил для всех сюрприз, пишет СМИ.Святослава Вакарчука будут ждать в столице Беларуси Минске, куда он вылетит самолетом сразу после заседания в украинском парламенте. В Минске у «ОЕ» состоится долгожданный концерт Отмечается, что выступление в Минске было запланировано еще в начале года, но после того, как Вакарчук с головой ушел в политику, то фанаты почти до последнего гадали, будет ли запланированный концерт."Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили", - неудачное голосование "Слуги народа" и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября - Цензор.НЕТ 5624
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И никто не напишет тут что в стране война а оно концерты заграницей даёт
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Ну да,при тому що вчора бульбашіі з кацапами ,вірменами та киргизами в ООН виступили проти України.В скота проблема комедія "Свати",а це ж патріотично
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Да ,новые рожи ещё страшнее старых 👹-стефанчук🤢🐒🤮🤡-жирные ,неопрятные и тупые
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в стране война,а оно на "лигу смеха" ездит!в стране война,а оно совместные сценки "кварталом" показывает!о ком это,лишнехромосомец?
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Потому что Вакарчук патриот до мозга и костей. И был с народом на обоих майданах в отличии от Зе и его команды. Его песни воодушевляют на продолжение борьбы как патриотов внутри страны, так и поддерживающих Украину граждан соседних стран. Ему нельзя прекращать ни писать песни, ни выступать.
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Извините мы сразу не поняли что настоящим патриотам во время войны можно и гастроли заграницей и отдых на Мальдивах

Но теперь вы раскрыли нам глаза
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не, настощий патриот должен от Роскино бало на фиьмы получать
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Єй лалайка- а ти що для України ПАТРІОТИЧНОГО зробила - ГА !!
Спочатку про свое напиши - а потім других критикувати ! Чи ти напевно гроші постами у москалів заробляеш ???
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Меня это мало волнует. Я купил билет и он обязан выступить.Иначе пусть вернет стоимость(в тройном размере)
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Без билета не пройти, там контролеры стоят.
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по комментарию складывается впечатление, что у тебя к нему какое-то негативное отношение, наверное ошибся.
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Было бы негативное, билет не покупал.
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А шо, нельзя? 😁
Вот на шоу лазальщика по колокольням странно идти
А на концерт Славка... может, кого-то прет ещё
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Не извеняем. Набирайтесь ума. Это не во время войны Украину проституткой обзывать и хером по роялю стучать.
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А чего, хорошо быть царём, я даже портняжничеством подрабатывать смогу.
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...которых я не смотрел, не смотрю и даже не собираюсь.
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Просто вони не зрозуміли, чи треба прокуратуру на прокуратуру перейменовувати, чи не треба. Завтра переголосують, якщо це був не запланований провал.
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и это только начало, щас зелупаты проборзеют, почувствуют возможности, и начнут прокидывать зелю, типа самый хитрый рабов понабирал
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Сергій Лещенко
30 мин. ·

Скоро в Украине может появиться... второй первый заместитель генпрокурора Руслана Рябошапки. И им может стать депутат от Слуги народа Сергей Ионушас.
Дело в том, что глава СБУ Иван Баканов захотел получить профильного зама генпрокурора из числа лоялных к нему людей. Для этого поменяли закон. Раньше меняли закон под Луценко-прокурора без высшего юридического образования, а сейчас ввели норму о двух первых замах. Возникает вопрос - а почему близкого к "95 кварталу" Ионушаса делают именно первым замом? Почему не обычным замом? Ответ - по ссылке
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И сейчас они от зе потребуют бабка за голоса.😄
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Корявченков высматривает, когда же подвезут еду. А Забуранную ощупали прямо в сессионном зале, и похоже, она была не против.
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А ОСЬ і перша ластівка !! Далі буде !! зебкоманда тріскаеться вже на першомі місяці роботи ! Коломойський думав , що він збере дурнів в Трускавці і навчить їх натискати по команді кнопки і вже діло у шляпі !! Там теж є розумні - знають , що якщо - що , то це не буде майдан з фанерними щитами ..... і прийдеться ВІДПОВІДАТИ власною ШКУРОЮ !!!
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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