 "Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили", - неудачное голосование "Слуги народа" и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября. ФОТОрепортаж

День работы ВР от парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Начало рабочего дня в ВР

Мажоритарник-самовыдвиженец Лесь Довгий с коллегой

Депутатские жестикуляции





Один из наиболее узнаваемых нардепов от "СН" Дубинский

Депутатские гаджеты

Депутат-мажоритарник от Киева из "СН" Забуранная





Забуранная с коллегой из "СН" Куницким









Спикер Разумков и первый вице-спикер Стефанчук

Вакарчук в Раде

Самовыдвиженец Иванчук с коллегой

Коллеги отвернулись от Вакарчука







Депутатские совещания

Голосование нардепов

Сопредселатель фракции "СН" Корниенко





Депутат Корявченков из "СН"





Депутаты обсуждают провальное голосование монобольшинства