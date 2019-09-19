 "Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили", - неудачное голосование "Слуги народа" и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября. ФОТОрепортаж

День работы ВР от парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.
Начало рабочего дня в ВР
Мажоритарник-самовыдвиженец Лесь Довгий с коллегой
Депутатские жестикуляции
Один из наиболее узнаваемых нардепов от "СН" Дубинский
Депутатские гаджеты
Депутат-мажоритарник от Киева из "СН" Забуранная
Забуранная с коллегой из "СН" Куницким
Спикер Разумков и первый вице-спикер Стефанчук
Вакарчук в Раде
Самовыдвиженец Иванчук с коллегой
Коллеги отвернулись от Вакарчука
Депутатские совещания
Голосование нардепов
Сопредселатель фракции "СН" Корниенко
Депутат Корявченков из "СН"
Депутаты обсуждают провальное голосование монобольшинства
їм набридло голосувати, бо зверху наказали - НАДА.
телка от СН размером с две гади тоже впечатляет
1,5 Ирки
Или 1,3 Гонтаревой
0,8 Пети
які лошкі обрали цього аферюгу ?
ну як так ???? !!!!
Лидер группы «Океан Эльзы» в этот день собирается сразу после заседания в Верховной Раде покинуть пределы страны. Вакарчук приготовил для всех сюрприз, пишет СМИ.Святослава Вакарчука будут ждать в столице Беларуси Минске, куда он вылетит самолетом сразу после заседания в украинском парламенте. В Минске у «ОЕ» состоится долгожданный концерт Отмечается, что выступление в Минске было запланировано еще в начале года, но после того, как Вакарчук с головой ушел в политику, то фанаты почти до последнего гадали, будет ли запланированный концерт.
Сравним
Но теперь вы раскрыли нам глаза
Спочатку про свое напиши - а потім других критикувати ! Чи ти напевно гроші постами у москалів заробляеш ???
Вот на шоу лазальщика по колокольням странно идти
А на концерт Славка... может, кого-то прет ещё
30 мин. ·
Скоро в Украине может появиться... второй первый заместитель генпрокурора Руслана Рябошапки. И им может стать депутат от Слуги народа Сергей Ионушас.
Дело в том, что глава СБУ Иван Баканов захотел получить профильного зама генпрокурора из числа лоялных к нему людей. Для этого поменяли закон. Раньше меняли закон под Луценко-прокурора без высшего юридического образования, а сейчас ввели норму о двух первых замах. Возникает вопрос - а почему близкого к "95 кварталу" Ионушаса делают именно первым замом? Почему не обычным замом? Ответ - по ссылке