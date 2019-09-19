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 Предприятие "Укроборонпрома" освоило полный цикл изготовления артиллерийской части БМ-21 "Град". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Государственное предприятие "Шепетовский ремонтный завод", входящее в ГК "Укроборонпром" успешно провело квалификационные испытания опытных образцов направляющих труб артиллерийской части изделия БМ-21 "Град".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

На данном этапе предприятие завершило полный цикл освоения и изготовления всех комплектующих, входящих в состав артиллерийской части изделия БМ-21 "Град".

Предприятие Укроборонпрома освоило полный цикл изготовления артиллерийской части БМ-21 Град 01
Предприятие Укроборонпрома освоило полный цикл изготовления артиллерийской части БМ-21 Град 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Грады" на вооружении ВСУ может заменить реактивная система залпового огня "Берест"

Предприятие Укроборонпрома освоило полный цикл изготовления артиллерийской части БМ-21 Град 03
Предприятие Укроборонпрома освоило полный цикл изготовления артиллерийской части БМ-21 Град 04
Предприятие Укроборонпрома освоило полный цикл изготовления артиллерийской части БМ-21 Град 05

Также смотрите: "Стрельбы прошли успешно": на Одесчине состоялся очередной этап испытаний ракет РСЗО "Вильха" с увеличенной дальностью поражения. ВИДЕО


Предприятие Укроборонпрома освоило полный цикл изготовления артиллерийской части БМ-21 Град 06
Предприятие Укроборонпрома освоило полный цикл изготовления артиллерийской части БМ-21 Град 07

Источник: https://censor.net.ua/p3149477
 
   
 Топ комментарии
 
Направляючі труби за 5 років? Чого так спішити?
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Через каких то 5 лет освоят и собственное производство трехгранного штыка.
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Ну да))))
Капучино надфилем на дому за неделю ствол к СВД точит, а тут пять лет))))
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Направляючі труби за 5 років? Чого так спішити?
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Ну да))))
Капучино надфилем на дому за неделю ствол к СВД точит, а тут пять лет))))
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Вообще то нужен сменный пакет (выстрелил-выкинул), а мнгоразвая железяка
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А не убрали б Петю, было бы за 10
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Это не просто трубы, это подделка под старину, ведь БМ-21 "Град" принята на вооружение в 1963 году. Кстати любопытный факт, задание на её разработку было выдано в 1960, и спустя 3 года, оружие было уже принято на вооружение и налажено серийное производство и это в прошлом веке, а нашим понадобилось 5 лет, чтоб готовую трубу скопировать. Підприємство "Укроборонпрому" освоїло повний цикл виготовлення артилерійської частини БМ-21 "Град" - Цензор.НЕТ 9791
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В 60-х роках Свинарчуків давно вже б в росход пустили
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>полный цикл освоения и изготовления всех комплектующих, входящих в состав артиллерийской части

а зеля хоть один винтик сделал
Источник: https://censor.net.ua/p3149Ю477
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через 5 років будеш порівнювати, соя тупа
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конечно буду, не переживай, и умняшки зеленые ответят как они до такого довели, с таким то умищем...
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до какого довели? ти вже авансом наперед бачиш зраду? яка ж та сою тупувата )))
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кажется мы уже говорили про дуб в твоей фамилии, не усугубляй )
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Через каких то 5 лет освоят и собственное производство трехгранного штыка.
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До яких це геверів тригранний? Часів Наполеона?))
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зате рошенівські магазинчики росли як гриби
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я понял че тебя прет, тебя в рошен не пускали по фейсконтролю, или у тебя денег нет на эклеры )
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у тебе на бороді щось коричневе прилипло )))
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шукай роботу, Вадік, - протухлих шоколадок у ***** на вас всіх не вистачить )))
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какая работа, нас уже два месяца назад уволили, по офшорам ныкаемся
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Не, цэ не ЗЕ, он уже треть года в президентах. Тут мне писал один писака, что не смог поменять страну за такой срок.
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а нельзя так испытывать, шоб где нить на расеи градом посевы боярышника побыло? стихийное бедствие оно такое.
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Нужно этот день сделать праздничным и выходным. Научились делать трубу для "Катюши"!
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Навіщо, нас тепер будуть охороняти лднр і расєя...
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Я так понимаю, что тягач пока на комплектующих из запоребрика?
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І по кацапах, і по кацапах! Слава Україні!
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в таком сухостое разве можно так бабахать...чуть пожару не робылы!!! ))))
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Опять старье. Машина раскачивается при каждом пуске. Где же обещаные машины с автоматическими аутригерами и автоматической наводкой? Или 6 лет ето очень мало для модернизации?
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не волнуйся, ща зеля все сделает, подожди уже недельку
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Не то свинарасты не успели с пида рассии привести. Підприємство "Укроборонпрому" освоїло повний цикл виготовлення артилерійської частини БМ-21 "Град" - Цензор.НЕТ 6764 Підприємство "Укроборонпрому" освоїло повний цикл виготовлення артилерійської частини БМ-21 "Град" - Цензор.НЕТ 2841 Підприємство "Укроборонпрому" освоїло повний цикл виготовлення артилерійської частини БМ-21 "Град" - Цензор.НЕТ 2841
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А тем временем раша провела секретный запуск сверхсекретного оружия
https://youtu.be/R_5Kd1hPSTY
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Война заставила власть что-то делать в ВПК, но у нас ведь есть также мирное ракетостроение и ему тоже нужно уделять внимание, к примеру необходимо освоить полный цикл производства ракет для вывода спутников в космос.
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От так темпи! За п'ять років аж цілу трубу зробили.Браво блд,браво!
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5 лет прошло. Уже можно было до Марса долететь туда и обратно.
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хезбола уже как лет двадцать освоила их производство! не стыдно "хвастаться" такими "достижениями" (эту задачу с учетом производственных и проектных мощностей Украины можно было решить за пару месяцев, если этого не было сделано, то это просто прямой саботаж и неприкрытая диверсия)?
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ения артиллерийской части БМ-21 "Град". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

освоили полный цикл перекраски в ЗЕеный цвет старых совградОв!!!!

но краска хаарошаая!! акриловая, на масляной основее.

экалагисскичистаяяя!!!

рехворма укроармии в действии-

да здраствует приближение до Наты.

ура. 3 раза.

ахахаха
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