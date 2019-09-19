 Предприятие "Укроборонпрома" освоило полный цикл изготовления артиллерийской части БМ-21 "Град". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
На данном этапе предприятие завершило полный цикл освоения и изготовления всех комплектующих, входящих в состав артиллерийской части изделия БМ-21 "Град".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
На данном этапе предприятие завершило полный цикл освоения и изготовления всех комплектующих, входящих в состав артиллерийской части изделия БМ-21 "Град".
Капучино надфилем на дому за неделю ствол к СВД точит, а тут пять лет))))
а зеля хоть один винтик сделал
Источник: https://censor.net.ua/p3149Ю477
https://youtu.be/R_5Kd1hPSTY
освоили полный цикл перекраски в ЗЕеный цвет старых совградОв!!!!
но краска хаарошаая!! акриловая, на масляной основее.
экалагисскичистаяяя!!!
рехворма укроармии в действии-
да здраствует приближение до Наты.
ура. 3 раза.
ахахаха