 Предприятие "Укроборонпрома" освоило полный цикл изготовления артиллерийской части БМ-21 "Град". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

На данном этапе предприятие завершило полный цикл освоения и изготовления всех комплектующих, входящих в состав артиллерийской части изделия БМ-21 "Град".





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