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Все про:Ривненщина (712) янтарь (512)

 Полиция изъяла полтонны янтаря в Ривненской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Более полтонны янтаря и оборудование для его обработки изъяли полицейские в Ривненской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций МВД.

В сообщении отмечается: "Полицейские разоблачили незаконную деятельность преступной группы в составе четырех человек, которую они осуществляли в поселке Владимирец.

19 сентября, во время обысков правоохранители изъяли оборудование и янтарь.

Санкционированные обыски провели следователи следственного управления при оперативном сопровождении сотрудников Управления стратегических расследований полиции Ривненской области, под процессуальным руководством прокуратуры Ривненской области.

К мероприятиям также привлекли взвод тактической поддержки роты тактико-оперативного реагирования Управления патрульной полиции области.

В рамках уголовного производства, начатого по части 1 статьи 198 (незаконного приобретения, хранения и сбыта имущества, добытого преступным путем) Уголовного кодекса Украины, совершенного группой лиц, в поселке Владимирец полицейские провели пять обысков у четырех участников преступной группы.

По их результатам у 30-ти, 44-х и 42-летних местных жителей полицейские изъяли 30 мешков "солнечного" камня, в том числе и обработанного, общим весом почти 600 килограммов.

Кроме того, в помещении 41-летнего жителя Володимирца правоохранители обнаружили еще и станки для обработки янтаря-сырца, на которые в рамках уголовного производства налагаться арест.

Изъятый янтарь направлять на экспертизу. Следственные действия продолжаются".

Полиция изъяла полтонны янтаря в Ривненской области 01
Полиция изъяла полтонны янтаря в Ривненской области 02
Полиция изъяла полтонны янтаря в Ривненской области 03
Полиция изъяла полтонны янтаря в Ривненской области 04
Полиция изъяла полтонны янтаря в Ривненской области 05
Полиция изъяла полтонны янтаря в Ривненской области 06

Источник: https://censor.net.ua/p3149448
 
 
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Результатов по делу янтаря у новой власти не вижу. Время достаточно прошло. Как будто неизвестно кто и что там крышует.
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Пока что одни разговоры и острое желание дерибанить украинскую землю.
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Взявший высокий старт и не пришедший к финишу,плохо кончит. Помогут и враги и те, кто ему поверили.
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Добавлю: и те, кто ему старт обеспечил...
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Вот так и воруют по полтонны за день. А кто-то из власти и силовиков наживается. Порядка нет до сих пор, да и Аваков на месте.
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А вот новость,в которой прекрасно все!
В московском метро два мента хотели поймать на взятке третьего. В результате, последний застрелил обоих. Размер взятки был две тысячи рублей. Уровень интеллекта: российский мент
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2 тыс это теперь такая премия Дарвина для рашкован?
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Ага, как раз слушал Невзорова и он поприкалывался над этим
ну и традиционно унизил попов)
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Оказывается не все обратно в землю зарыли...😁
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Чиста брехня!!! Ну який ще може бути нелегальний бурштиновий бізнес , якщо місяць тому Великий Кон Чен Ий власноручно звільнив хрещеного батька бурштинової мафії лісника Андрюшу та ще купу інших бурштинових піратів з займаних посад 😃
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