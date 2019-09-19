 Полиция изъяла полтонны янтаря в Ривненской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций МВД.

В сообщении отмечается: "Полицейские разоблачили незаконную деятельность преступной группы в составе четырех человек, которую они осуществляли в поселке Владимирец.

19 сентября, во время обысков правоохранители изъяли оборудование и янтарь.

Санкционированные обыски провели следователи следственного управления при оперативном сопровождении сотрудников Управления стратегических расследований полиции Ривненской области, под процессуальным руководством прокуратуры Ривненской области.

К мероприятиям также привлекли взвод тактической поддержки роты тактико-оперативного реагирования Управления патрульной полиции области.

В рамках уголовного производства, начатого по части 1 статьи 198 (незаконного приобретения, хранения и сбыта имущества, добытого преступным путем) Уголовного кодекса Украины, совершенного группой лиц, в поселке Владимирец полицейские провели пять обысков у четырех участников преступной группы.

По их результатам у 30-ти, 44-х и 42-летних местных жителей полицейские изъяли 30 мешков "солнечного" камня, в том числе и обработанного, общим весом почти 600 килограммов.

Кроме того, в помещении 41-летнего жителя Володимирца правоохранители обнаружили еще и станки для обработки янтаря-сырца, на которые в рамках уголовного производства налагаться арест.

Изъятый янтарь направлять на экспертизу. Следственные действия продолжаются".











