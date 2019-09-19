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 Разыскиваемый Интерполом главарь этнической банды Самвел Донецкий задержан на Полтавщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины разоблачили преступную группировку, которая занималась совершением тяжких и особо тяжких преступлений на территории Украины и за ее пределами.

Об этом со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции сообщает Цензор.НЕТ.

Возглавлял преступную организацию уроженец Республики Грузия, а ныне житель Киева по прозвищу Самвел Донецкий.

"Самвел Донецкий - самый влиятельный мафиози, как он сам себя называл, начиная с 90-х, руководил криминальной группировкой в ​​Донецкой области, впоследствии распространил свое влияние на Запорожье и Полтавщину", - рассказал первый заместитель председателя Национальная полиция Украина Евгений Коваль.

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Отмечается, что главарь преступной группировки разыскивался Интерполом за совершение убийства на территории Армении. Участники ОПГ специализировалась на рэкете, похищении людей, торговле оружием, угрозах, физических расправах и заказных убийствах. Злоумышленникам инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных шестью статьями Уголовного кодекса.

В результате спецоперации задержан 60-летний организатор преступной группы, его 58-летняя спутница и двое ближайших исполнителей. Проведено более 50 санкционированных обысков по месту жительства этих и других фигурантов уголовной группировки. Изъято огнестрельное и холодное оружие, автомобили, деньги, наркотические средства.

Главным следственным управлением НПУ, под процессуальным руководством ГПУ, готовится вручение подозрений задержанным в совершении ряда преступлений, в частности, по: ст. 255 (Создание преступной организации), ст. 189 (Незаконное завладение транспортным средством), ст. 296 (хулиганство), 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 27 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Разыскиваемый Интерполом главарь этнической банды Самвел Донецкий задержан на Полтавщине 01
Разыскиваемый Интерполом главарь этнической банды Самвел Донецкий задержан на Полтавщине 02
Разыскиваемый Интерполом главарь этнической банды Самвел Донецкий задержан на Полтавщине 03
Разыскиваемый Интерполом главарь этнической банды Самвел Донецкий задержан на Полтавщине 04
Разыскиваемый Интерполом главарь этнической банды Самвел Донецкий задержан на Полтавщине 05
Разыскиваемый Интерполом главарь этнической банды Самвел Донецкий задержан на Полтавщине 06

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Разыскиваемый Интерполом главарь этнической банды Самвел Донецкий задержан на Полтавщине 07
Разыскиваемый Интерполом главарь этнической банды Самвел Донецкий задержан на Полтавщине 08
Разыскиваемый Интерполом главарь этнической банды Самвел Донецкий задержан на Полтавщине 09
Разыскиваемый Интерполом главарь этнической банды Самвел Донецкий задержан на Полтавщине 10
Разыскиваемый Интерполом главарь этнической банды Самвел Донецкий задержан на Полтавщине 11
Разыскиваемый Интерполом главарь этнической банды Самвел Донецкий задержан на Полтавщине 12

Источник: https://censor.net.ua/p3149419
 
   
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скоро и главаря соевой банды петриллу ценичного так же хапнут.
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Може всеж таки Портнова, Ахмєтова, Мертвечука, Єфрємова і компані?
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петриллу ценичного и его торговых партнёров ахмета и мертвечука а так же портнова туда же на подтанцовку.
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Так щось не видно жодного тезису про це. Лише про Порошенка говорите.
Навіть Зеленський розуміє, що якщо посадить колишнього президента, то це саме буде чекати й на нього.
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Самвел донецкий, уже не донецкий. Ибо с кацапами пришли другие бандиты. На будущее урок таким авторитетам
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