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Все про:ВМС (730) корабль (1215) Одесса (5656) США (15363)

 Новейший десантный катамаран ВМС США USNS Yuma зашел в Одесский порт. ФОТОрепортаж

Американский транспортно-десантный корабль USNS Yuma сегодня утром зашел в Одесский морской торговый порт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Новейший десантный катамаран ВМС США USNS Yuma зашел в Одесский порт 01

В 8:30 корабль появился на горизонте. Его сопровождал катер Морской охраны Госпогранслужбы. В 10:30 "Юма" ошвартовалась у причала 1-К.

Это уже второй визит новейшего десантного катамарана в наш порт. Первый состоялся 29 июня этого года, накануне международных учений СиБриз-2019. Тогда "Юма" доставила в Одессу снаряжение, оборудование и военную технику для учений. Цель сегодняшнего визита пока неизвестна.

Новейший десантный катамаран ВМС США USNS Yuma зашел в Одесский порт 02

Смотрите: В Одессу прибыло судно обеспечения ВМС США USNS Yuma. ФОТО

Новейший десантный катамаран ВМС США USNS Yuma зашел в Одесский порт 03

Войдя в Черное море, американский корабль направился в Поти, однако, как сообщает ряд СМИ, грузинские власти по не понятной пока причине не позволили ему зайти в территориальные воды. Транспортник ждал разрешения десять часов, а потом развернулся и ушел в Одессу.

Новейший десантный катамаран ВМС США USNS Yuma зашел в Одесский порт 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экспедиционное судно USNS Yuma ВМС США вошло в Черное море: росСМИ бьют тревогу. ВИДЕО+ФОТО

Новейший десантный катамаран ВМС США USNS Yuma зашел в Одесский порт 05

USNS Yuma — восьмой по счету экспедиционный быстроходный транспорт класса Spearhead. Длина 103 метра, ширина 28,5 метров. Четыре дизельных двигателя суммарной мощностью 86 тысяч лошадиных сил приводят в движение водометные движители, разгоняющие корабль до 43 узлов (80 км/ч!). Полное водоизмещение 2400 тонн. Катамаран сделан из легкого алюминиевого сплава и специально не окрашивается.

Может взять на борт более 300 морпехов и около 550 тонн различного снаряжения, в том числе боевую технику и танки. Осадка около 4 метров, что позволяет действовать на мелководье. Есть вертолетная площадка.

Также смотрите: Мининфраструктуры передало ВМС Украины аварийно-спасательное судно "Александр Охрименко". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3149409
 
   
 Топ комментарии
 
Зачетный аппарат! Вживую он охренителен! USA!
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Это новую партию успокоительного для буйных бурятских трактористов Минздрав США передал...
Новейший десантный катамаран ВМС США USNS Yuma зашел в Одесский порт - Цензор.НЕТ 6046

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А в это время на Московии - резко задымили ватные пуканы...
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А в это время на Московии - резко задымили ватные пуканы...
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да накласть им.
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Не скажи, там такая истерика - что того и гляди случится массовый суицид кацапов...
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Что то вкусненькое подвезли против мордвы оккупантской
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Зачетный аппарат! Вживую он охренителен! USA!
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ты еще петиных катеров речных не видел у тебя бы катарсис случился от боевой мощи
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у кацапов даже от буксиров падучая напала,

шмаляли, как по авианосцу, таранющему Спасскую башню
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У вас почався неконтрольований викид лайна? Зверніться у себе на рязані до найближчого відділення санепідемстанції Новейший десантный катамаран ВМС США USNS Yuma зашел в Одесский порт - Цензор.НЕТ 5482
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Вот припадочное кацапё - Порошенка уже пол года нет
- а он им по прежнему мерещится на каждом углу...)))
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Якщо людина безпричинно згадує Петю чи Зе, то це або троль проплачений, або психічно хворий. так хто ти?)))
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Лучше со своими "роботами" Вася-Федорами сравни, ватка!
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Грузия видимо уже легла под Рашку, ну давайте хоть в Украине разгружайте свою технику и лендлиз.
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Это новую партию успокоительного для буйных бурятских трактористов Минздрав США передал...
Новейший десантный катамаран ВМС США USNS Yuma зашел в Одесский порт - Цензор.НЕТ 6046

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Пора уже просить США делать в Украине военную американскую базу. Только ето сдержит наступление кацапов
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проснись - они уже под Очаковым строят давно!))))
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При Трампе, это мало вероятно. К сожалению.
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не будет никакой военной базы. США не собираются сильно дразнить Рашу.
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Казламордый, это тебе трампушка лично сказал? Остуди пукан, козлорылый
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да здравствует украинский флот. самый мощный флот в мире!
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Да здравствует *****, самое ***** на всей планете!
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А кто то с росии, этот катоморан типа своими лодками проводили
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Я представляю ето зрелище как такая огромная махина разгоняется до 80км/час
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У грузинов путлеровец у власти. Не пустили корабль ВМФ США... Писец! Совсем с дуба рухнули?!
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Забавное сравнение. Мне напомнило скорее плавучий город.
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ну у вас там в срашке-********* всё с тюрьмой ассоциируется, неудивительно...
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Вот бы ***** твоего туда, да, козлорылый?
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Власти Грузии окончательно доказали свою пророссийскую позицию запретив кораблю США заходить в свои воды. Оппозиция просто в ярости.
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Ну, а мы свой крейсер будем продавать с молотка который на 95 % уже готов. паралельная реальность мля...
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Зебілам треба гроші, бо у кінці року борги віддавати.
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Ну, 73% *******...в уже готовы к возвращению крепостного права как "расеи". Их и предлагаю начинать продовать.
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Це як в анекдоті, коли Мойша продавав листівки партизанського табору в окупованому селі.
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Конечно нужны стране деньги. синьоносый гэтьман напозычал и накрал не хило
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Тобі не треба, бо Коломойша заплатить за твої висери на цензорі.
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Брехло маразматическое. По чем мясо сегодня брал？😀
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На 95% он уже сгнил, да и создавался он под советское вооружение которого нет у Украины. Полностью же это ржавое корыта переделывать смысла нет.
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Та да... и танки т64 тоже делались при совке, нахер их модернизировать, все как излишнее имущество с молотка слить... Да и автоматы АК-74 тоже советское прошлое, тоже распродать... Ответь на один вопрос ты просто поц или это врожденный дефект?
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Одно дело танк а другое корабль который десятки лет простоял у причала, танки в режиме консервации могут стоять очень долго и ничего им не будет.
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Начнем с того что ты на вопрос так и не ответил.
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А ты по жизни дебил или проплаченная соевая тварь разгоняющая зраду, выбирай.
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Да что ему обьяснять, он даже не в курсе что такое гарантийный срок службы корпуса корабля.
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Классный аппарат, США как всегда на высоте, в эРэФии такого и в помине нет.
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При таких раскладах, что вырисовываются после заяв главЗебила и его МИД, амеры скорее всего грузят обратно на вывоз все те няшки, что завозили при Пете для борьбы с мордором...
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Наверное много разных нисчаков для нашей армии привез.Не зря кацапы вой подымали по поводу его похода
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да здравствует украинский флот, с амый мощный флот в мире!
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Вариант первый-не нравится спам.Вариант второй-застрял рогами в клаве😂😂🌷××
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это ты, матшишкапеу?
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Новітній десантний катамаран ВМС США USNS Yuma зайшов в Одеський порт - Цензор.НЕТ 2537
Ой куме, шото за порєбріком жахнуло?
Та то
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- Куме так жахнуло давно
- Так зараз куме тирнет є, дізнались раніше
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- Ой куме, шото за порєбріком жахнуло?
- Так то Новейший десантный катамаран ВМС США USNS Yuma зашел в Одесский порт. ФОТОрепортаж
- Куме, так жахнуло давно
- Так зараз куме тирнет є, дізнались раніше
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Это вероятнее всего один из последних раз....скоро зебобики по приказу ***** запретят вход штатовских кораблей в воды Украины....
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В Мариуполе расстреляли наемника РФ, которого суд опустил под домашний арест, позвонили в дверь и сказали привет.
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В Конгресс США внесен законопроект H.R.3047 - "Об оказании поддержки Украине в защите ее независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также для других целей". Проект, представленный республиканцем Майклом МакКол, очень важен для Украины. Поскольку предполагает предоставление нашей стране статуса "главного союзника США вне НАТО".

Майкл МакКол призвал США увеличить международные военные поставки Украине Конгрессмен-республиканец из Техаса Майкл МакКол выступил с большой программной статьей, призвав США решительнее противостоять россии и активно поддерживать Украину: « Как сообщает www.usa.one
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4м осадки? может в марик с визитом заглянете, дорогие гости?
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Москали не пустят.... На говно изойдут......
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А ВДРУГ у рассеянцев "таранки" керченские закончились.
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Новітній десантний катамаран ВМС США USNS Yuma зайшов в Одеський порт - Цензор.НЕТ 4072

16 сентября, в Мариуполе был расстрелян на пороге своей квартиры Роман Джумаев, бывший наемник РФ "ДНР", 5 августа отпущенный Октябрьским судом Мариуполя, под домашний арест. В российского наёмника было выпущено 7 пуль, вследствие чего он и скончался до приезда скорой помощи.
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