Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.
В 8:30 корабль появился на горизонте. Его сопровождал катер Морской охраны Госпогранслужбы. В 10:30 "Юма" ошвартовалась у причала 1-К.
Это уже второй визит новейшего десантного катамарана в наш порт. Первый состоялся 29 июня этого года, накануне международных учений СиБриз-2019. Тогда "Юма" доставила в Одессу снаряжение, оборудование и военную технику для учений. Цель сегодняшнего визита пока неизвестна.
Войдя в Черное море, американский корабль направился в Поти, однако, как сообщает ряд СМИ, грузинские власти по не понятной пока причине не позволили ему зайти в территориальные воды. Транспортник ждал разрешения десять часов, а потом развернулся и ушел в Одессу.
USNS Yuma — восьмой по счету экспедиционный быстроходный транспорт класса Spearhead. Длина 103 метра, ширина 28,5 метров. Четыре дизельных двигателя суммарной мощностью 86 тысяч лошадиных сил приводят в движение водометные движители, разгоняющие корабль до 43 узлов (80 км/ч!). Полное водоизмещение 2400 тонн. Катамаран сделан из легкого алюминиевого сплава и специально не окрашивается.
Может взять на борт более 300 морпехов и около 550 тонн различного снаряжения, в том числе боевую технику и танки. Осадка около 4 метров, что позволяет действовать на мелководье. Есть вертолетная площадка.
шмаляли, как по авианосцу, таранющему Спасскую башню
- а он им по прежнему мерещится на каждом углу...)))
Ой куме, шото за порєбріком жахнуло?
Та то
- Так зараз куме тирнет є, дізнались раніше
- Так то Новейший десантный катамаран ВМС США USNS Yuma зашел в Одесский порт. ФОТОрепортаж
- Куме, так жахнуло давно
- Так зараз куме тирнет є, дізнались раніше
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