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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:контрразведка (144) Луганщина (4179) СБУ (13845) шпионаж (818) наемники РФ (927) операция Объединенных сил (1611)

 Контрразведка СБУ задержала информаторшу наемников РФ на Луганщине: "Для конспирации помогала военным в бытовых вопросах". ФОТО

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали жительницу Луганской области, которая передавала разведывательную информацию российско-террористическим вооруженным формированиям.

Оперативники спецслужбы установили, что женщина была завербована наемниками РФ в конце прошлого года во время посещения временно оккупированных территорий по личным делам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"С тех пор она поддерживала контакты с представителем фейковой контрразведки так называемого "МГБ "ЛНР". Следователи СБУ задокументировали, что информаторша собирала и с помощью средств электронной связи сообщала террористам сведения о подразделениях Вооруженных Сил Украины, которые задействованы в проведении операции Объединенных сил, их численности, личном составе, вооружение, дислокации, организации охраны. Для конспирации женщина "искренне" помогала военным в бытовых вопросах, предлагая, в частности, домашние продукты. Собранные информаторшей данные использовались российскими наемниками для планирования военных действий против Вооруженных Сил Украины и осуществления диверсионных актов на подконтрольной украинской власти территории Луганщины", - говорится в сообщении.

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Сотрудники СБУ задержали сообщницу террористов в непосредственной близости от районов ведения боевых действий на территории Луганщины при попытке передачи информации незаконным вооруженным формированием, контролируемым Российской Федерацией.

Сейчас следователи Управления СБУ в Харьковской области сообщили задержанной гражданке о подозрении в содействии деятельности террористической организации, то есть совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении нее судом меры пресечения.

Контрразведчики Службы также установили личность представителя так называемого "МГБ "ЛНР", который завербовал луганчанку. Его участие в деятельности террористической организации документируется в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.

Операция по разоблачению и задержанию злоумышленницы происходила под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Контрразведка СБУ задержала информаторшу наемников РФ на Луганщине: Для конспирации помогала военным в бытовых вопросах 01

Источник: https://censor.net.ua/p3149367
 
   
 Топ комментарии
 
Никогда не доверяйте лугандонам. Это такая же сволоч как и кацап. В глаза улыбается, а за спиной нож держит
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ето ЗЕпатриотка простить и отпустить
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Кругом гниль и предательство, чему удивляться...
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Да, Вы правы, при виде такой хари одни маты на ум приходят.
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Кругом гниль и предательство, чему удивляться...
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интегрироваться в парашу, шоб развалить 3 рим гнилью и предательством
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Никогда не доверяйте лугандонам. Это такая же сволоч как и кацап. В глаза улыбается, а за спиной нож держит
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Перефразуючи Марка Черемшину: "Лугандонови межи очі плюйте. То нехарь. Гадаш, шо ті цулує, а він тобі ніс відгризає".
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На раше уже давно за одни синие тапки в шпиенки записали бы.
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Ну, не Харе Мате, но все же. Ценный объект для обмена. Россия своих не бросает.
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интригой в полон массы захватив
сюжета не меняет шароварный детектив,
уж поймано расейских та шпиенов
один трильон плюс пара миллионов Контрразведка СБУ задержала информаторшу наемников РФ на Луганщине: "Для конспирации помогала военным в бытовых вопросах" - Цензор.НЕТ 7556
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Это безработный коцап,абсолютно без гордости😂Хоть каждый день тыкай в него палкой,зпвтраопять приползет😂😂
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"Там шпионки с крепким телом. Ты их в дверь, они в окно..."
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У@бище ватное . Кому Украина восстанавливает мост в Станице Луганской ?
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ето ЗЕпатриотка простить и отпустить
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зачем деревья портить, можно монтажной пеной Контррозвідка СБУ затримала інформаторку найманців РФ на Луганщині: "Для конспірації допомагала військовим у побутових питаннях" - Цензор.НЕТ 8957
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Всё надо делать по тихому.Без шуму и пыли.Пиар.
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...помогала в сексуальго-бытовых вопросах, но денег на водку все равно не хватало
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Ой... А можна у віршах?

матильда посонам с ордло
дала себя дала наводку
но денег не хватало на
водку
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Це ж як треба не поважати власний зуй...
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