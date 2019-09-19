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Все про:Нацполиция (10100) убийство (5343) Черкасщина (616)

 Тела двух мужчин со следами пыток обнаружены в поле на Черкасщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Оперативники задержали злоумышленников, которые до смерти замучили двух мужчин в Черкасской области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на данные полиции в Facebook, об этом сообщил первый заместитель Председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль.

"Вчера в поле в Смелянском районе, вблизи автодороги "Киев-Знаменка", были обнаружены трупы двух мужчин с признаками насильственной смерти. При осмотре на телах пострадавших были обнаружены множественные следы от ударов и колото-резаные раны тела. Создавалось впечатление, что пострадавших перед смертью пытали", - сказано в сообщении.

Тела двух мужчин со следами пыток обнаружены в поле на Черкасщине, - полиция 01

Отмечается, что работая над установлением лиц, которые могли быть причастны к двойному убийству, полицейские начали отрабатывать ближайший круг общения потерпевших. Также оперативники устанавливали лиц, с которыми у погибших могли быть конфликты.

Тела двух мужчин со следами пыток обнаружены в поле на Черкасщине, - полиция 02

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"Задержали злоумышленников за несколько минут до их выезда из города. В настоящее время с подозреваемыми работают следователи. Работу по раскрытию убийства двух мужчин продолжаем", - сказал Коваль.

Тела двух мужчин со следами пыток обнаружены в поле на Черкасщине, - полиция 03
Фото: Нацполиция/Facebook

Тела двух мужчин со следами пыток обнаружены в поле на Черкасщине, - полиция 04

Источник: https://censor.net.ua/p3149355
 
 
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Паны, (зе-бобы говорят "ылитка") потеряли контроль.., и простой и мудрый нарид начал резать друг друга..
Обычное дело.. - так всегда бывает...
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А еще в подъездах гадить начали. Раньше боялись...
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судя по цвету их ладошек, южане носатые !!!
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