 Благодаря помощи граждан в Житомирский военный госпиталь купили два аппарата для вакуумной терапии ран, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Как сообщал Цензор.НЕТ, в конце августа волонтер Наталия Юсупова попросила о помощи в сборе средств для приобретения аппарата для вакуумной терапии ран в Житомирский военный госпиталь для лечения раненых украинских воинов. Соответствующий призыв о помощи опубликовал и Цензор.НЕТ.

В результате, благодаря помощи, неравнодушных граждан, в том числе читателей Цензор.НЕТ, необходимая сумма была собрана и на нее приобретены два аппарата для вакуумной терапии ран.

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"Я собирала деньги на один ВАК аппарат для тяжелых ран, получилось купить два аппарата! Стоимость 115 тыс. грн за два и расходники. Оплатила лекарство для онкобольного воина, очень сложно было найти, стоимость 29 тыс. Так же продукты, одежда, обезболивающее ещё 25 тыс. Собрали и отправили три посылки на фронт. Расходов много, спасибо большое всем кто помогает, за каждую копейку!! Без Вашей помощи мы бы столько не смогли купить и помочь нашим защитникам", - рассказала волонтер Юсупова и опубликовала соответствующие фото и документы.

"Благодаря волонтерской помощи под патронатом Натальи Юсуповой была собрана немалая сумма, и приобретены два ВАК аппарата для отделения гнойной хирургии Житомирского ВГ. Мы искренне благодарны каждому, кто пожертвовал эти средства, и Натальи, это сделает методику лечения терапией отрицательным давлением всех военных, проходящих лечение в нашем госпитале доступнее", - рассказал хирург госпиталя Тарас Шеремета.

Отметим, что на данный момент волонтеры собирают средства на два аппарата, инфузомата, для отделения гнойной хирургии Житомирского военного госпиталя и просят украинцев о помощи в лечении украинских воинов.

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