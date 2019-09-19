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 Общество, Фоторепортаж
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 Благодаря помощи граждан в Житомирский военный госпиталь купили два аппарата для вакуумной терапии ран, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Благодаря помощи неравнодушных граждан, в том числе читателей Цензор.НЕТ, удалось собрать деньги для приобретения в Житомирский военный госпиталь двух аппаратов для вакуумной терапии ран.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в конце августа волонтер Наталия Юсупова попросила о помощи в сборе средств для приобретения аппарата для вакуумной терапии ран в Житомирский военный госпиталь для лечения раненых украинских воинов. Соответствующий призыв о помощи опубликовал и Цензор.НЕТ.

В результате, благодаря помощи, неравнодушных граждан, в том числе читателей Цензор.НЕТ, необходимая сумма была собрана и на нее приобретены два аппарата для вакуумной терапии ран.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Житомирский военный госпиталь нуждается в двух аппаратах для отделения гнойной хирургии, - волонтер Юсупова просит помочь в лечении украинских воинов

"Я собирала деньги на один ВАК аппарат для тяжелых ран, получилось купить два аппарата! Стоимость 115 тыс. грн за два и расходники. Оплатила лекарство для онкобольного воина, очень сложно было найти, стоимость 29 тыс. Так же продукты, одежда, обезболивающее ещё 25 тыс. Собрали и отправили три посылки на фронт. Расходов много, спасибо большое всем кто помогает, за каждую копейку!! Без Вашей помощи мы бы столько не смогли купить и помочь нашим защитникам", - рассказала волонтер Юсупова и опубликовала соответствующие фото и документы.

"Благодаря волонтерской помощи под патронатом Натальи Юсуповой была собрана немалая сумма, и приобретены два ВАК аппарата для отделения гнойной хирургии Житомирского ВГ. Мы искренне благодарны каждому, кто пожертвовал эти средства, и Натальи, это сделает методику лечения терапией отрицательным давлением всех военных, проходящих лечение в нашем госпитале доступнее", - рассказал хирург госпиталя Тарас Шеремета.

Отметим, что на данный момент волонтеры собирают средства на два аппарата, инфузомата, для отделения гнойной хирургии Житомирского военного госпиталя и просят украинцев о помощи в лечении украинских воинов.

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Благодаря помощи граждан в Житомирский военный госпиталь купили два аппарата для вакуумной терапии ран, - волонтер Юсупова 01
Благодаря помощи граждан в Житомирский военный госпиталь купили два аппарата для вакуумной терапии ран, - волонтер Юсупова 02
Благодаря помощи граждан в Житомирский военный госпиталь купили два аппарата для вакуумной терапии ран, - волонтер Юсупова 03
Благодаря помощи граждан в Житомирский военный госпиталь купили два аппарата для вакуумной терапии ран, - волонтер Юсупова 04
Благодаря помощи граждан в Житомирский военный госпиталь купили два аппарата для вакуумной терапии ран, - волонтер Юсупова 05
Благодаря помощи граждан в Житомирский военный госпиталь купили два аппарата для вакуумной терапии ран, - волонтер Юсупова 06

Источник: https://censor.net.ua/p3149349
 
   
 Топ комментарии
 
Говорите армия всем обеспечена? Даже раненых нечем лечить. Твари.
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Раненных на фронте везут в Зажопинск в госпиталь где нет самого необходимого для лечения, а моряков которые сдались в плен и даже поправились в плену повезли в Феофанию, еще и вручив им в квартиры. Я ничего не перепутал? Благодаря помощи граждан в Житомирский военный госпиталь купили два аппарата для вакуумной терапии ран, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 9162
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Говорите армия всем обеспечена? Даже раненых нечем лечить. Твари.
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Шел 6-й год войны. Волонтеры продолжают собирать деньги для фронте и на лекарства раненным. Зато мусора ездят на новенькой технике а морякам здавшимся в плен подарили квартиры. Страна продажных тварей
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Показывайся из помойки и не привлекай внимание! Благодаря помощи граждан в Житомирский военный госпиталь купили два аппарата для вакуумной терапии ран, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 1278
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да ладно вам. не все злые. ведь было две дивизии против коммунистов, и 200 засралина засродину загулаг. Так что как минимум один процент - мужиков есть. я думаю что процентов 15 - очень добрые среди народа..... нннда, я оптимист наверное
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Раненных на фронте везут в Зажопинск в госпиталь где нет самого необходимого для лечения, а моряков которые сдались в плен и даже поправились в плену повезли в Феофанию, еще и вручив им в квартиры. Я ничего не перепутал? Благодаря помощи граждан в Житомирский военный госпиталь купили два аппарата для вакуумной терапии ран, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 9162
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еще и шалунишке Грибу выложили ключи от квартиры....
теперь и подохнуть мона - я видел все. идиот прыщавый, клюнувший на тянку, помчался в Белорабссию и теперь еще визжит шо нужно лечение за границей..... "скромно" че.
я бы ему дал квартиру..... 2 на 2 метра. и баланду трижды в сутки
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волонтёры уже собрали машину времени.
клиника начала нуждаться час назад, а чек за оборудование от 4-го Сентября.
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Обама ублюдок не могла еще весной 2014-го выложить?
И все эти олланды-микроны не могли? не говоря уже о ривлинах-нетанияхах, те даже у покойника вырвали бы пенсии, или снижение налогов на свои товары.
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Пожалуйста, Наталья! Спасибо, вижу что мои деньги пошли на пользу! Нам не тяжело собрать, но зе-дебилы очень переживают за наши деньги, прямо сердца на Цензоре рвут за каждую нашу копейку...
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