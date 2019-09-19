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 Вымогали $300 тыс. и угрожали физической расправой: СБУ разоблачила в Днепре группу злоумышленников, выдававших себя за правоохранителей. ФОТО

В Днепре разоблачена и заблокирована деятельность организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег от местных представителей коммерческих структур, представляясь якобы руководителями подразделений СБУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники Управления внутренней безопасности СБ Украины установили, что участники группы, выдававшие себя за сотрудников СБУ, следователей полиции и "воров в законе", совершили разбой и потребовали от предпринимателя 300 000 долларов США. В случае неуплаты денег злоумышленники угрожали мужчине и его близким родственникам насилием и физической расправой", - сказано в сообщении.

Вымогали $300 тыс. и угрожали физической расправой: СБУ разоблачила в Днепре группу злоумышленников, выдававших себя за правоохранителей 01

Также, как отметили в спецслужбе, для завладения бизнесом предпринимателя участники группы заставляли его подписать соответствующие правоустанавливающие документы.

Оперативники СБУ задокументировали факт получения злоумышленниками части суммы в размере 100 000 американских долларов. Правоохранители задержали одного из участников группировки согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в торгово-развлекательном центре во время получения очередной части "транша".

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В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по ст. 187 (разбой) и 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.

Вымогали $300 тыс. и угрожали физической расправой: СБУ разоблачила в Днепре группу злоумышленников, выдававших себя за правоохранителей 02
Фото: пресс-служба СБУ

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно со следователями-детективами полиции Днепропетровщины под процессуальным руководством второго отдела областной прокуратуры.

Источник: https://censor.net.ua/p3149331
 
 
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да уж.. вымогателей от правоохоронных органов отличить не так просто....
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просто делиться перестали. перешли. так сказать, на самоокупаемость, за шо и пострадали
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