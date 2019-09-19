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 Пограничники на Одесчине перекрыли "афганский канал" переправки нелегалов и задержали его организатора. ФОТОрепортаж

Правоохранители в Одессе задержали гражданина Украины - выходца из Афганистана, который является одним из основных организаторов так называемого "афганского канала" переправки нелегалов в Европу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Задержание осуществлено непосредственно при попытке дачи представителю Госпогранслужбы взятки в сумме 1500 долларов США. За такую сумму задержанный просил пограничника оказать содействие в незаконной переправке через государственную границу Украины граждан Афганистана.

Также в рамках этого дела правоохранители провели санкционированные обыски по адресам проживания фигуранта дела и другие неотложные следственные действия, изъяли доказательства, подтверждающие преступную деятельность.

Задержанному мужчине сообщено о подозрении, он помещен под стражу до избрания меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

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Пограничники на Одесчине перекрыли афганский канал переправки нелегалов и задержали его организатора 01
Пограничники на Одесчине перекрыли афганский канал переправки нелегалов и задержали его организатора 02
Пограничники на Одесчине перекрыли афганский канал переправки нелегалов и задержали его организатора 03
Пограничники на Одесчине перекрыли афганский канал переправки нелегалов и задержали его организатора 04
Пограничники на Одесчине перекрыли афганский канал переправки нелегалов и задержали его организатора 05
Пограничники на Одесчине перекрыли афганский канал переправки нелегалов и задержали его организатора 06

Источник: https://censor.net.ua/p3149307
 
 
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