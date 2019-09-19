 Пограничники на Одесчине перекрыли "афганский канал" переправки нелегалов и задержали его организатора. ФОТОрепортаж

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Задержание осуществлено непосредственно при попытке дачи представителю Госпогранслужбы взятки в сумме 1500 долларов США. За такую сумму задержанный просил пограничника оказать содействие в незаконной переправке через государственную границу Украины граждан Афганистана.
Также в рамках этого дела правоохранители провели санкционированные обыски по адресам проживания фигуранта дела и другие неотложные следственные действия, изъяли доказательства, подтверждающие преступную деятельность.
Задержанному мужчине сообщено о подозрении, он помещен под стражу до избрания меры пресечения. Следственные действия продолжаются.