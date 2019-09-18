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 Общество
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Все про:благотворительность (299) дети (3700) помощь (3086) лечение (653) онкология (60)

 Полуторагодовалому Марьяну Коберскому нужна помощь в лечении онкозаболевания. ДОКУМЕНТ+ФОТО

У Марьяна Коберского из Хмельницкого страшный диагноз - нейробластома 4 стадии. Его семья просит помочь собрать средства на лечение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в инстаграме отец Марьяна Андрей Коберский.

"Мы ждём счёт из Клиники . С одной стороны, ждёшь его как какое-то чудо, так как там будет план спасения Марьяна. С другой стороны, счёт будет страшный. На сегодняшний день у нас есть только документы и выписка из больницы . Так как ждать счёт, нет времени, мы хотим обратится ко всем людям этого огромного мира. Отзовитесь. У Марьянчика нейробластома 4 стадии. Уже есть метастазы. Мы подготовили и направили документы в лучшие Клиники Германии, Израиля, Италии, Испании, США, Китая... Нейробластома очень активна и растёт, давит на внутренние органы. Больно даже сидеть. Ее удалят хирургическим путём, будут лечить метастазы и все ещё будет у нас хорошо", - пишет он.

"Мы ни секунды не сомневаемся, что если бы люди знали о нашем горе, обязательно бы помогли. Марьян ты наш победитель. Любовь и вера творят чудеса. Папа - Коберский Андрей Павлович, карта 5168 7426 0080 4789. PayPal: koberska@ukr.net", - говорится в сообщении.

Полуторагодовалому Марьяну Коберскому нужна помощь в лечении онкозаболевания 01

Полуторагодовалому Марьяну Коберскому нужна помощь в лечении онкозаболевания 02
Полуторагодовалому Марьяну Коберскому нужна помощь в лечении онкозаболевания 03
Полуторагодовалому Марьяну Коберскому нужна помощь в лечении онкозаболевания 04

По информации родителей, на данный момент Марьян доставлен в клинику в Барселоне, где готовится к операции. Общий счет лечения, включая удаление опухоли и постоперационную реабилитацию, составляет 305 тысяч евро.

Полуторагодовалому Марьяну Коберскому нужна помощь в лечении онкозаболевания 05
Полуторагодовалому Марьяну Коберскому нужна помощь в лечении онкозаболевания 06

Источник: https://censor.net.ua/p3149204
 
 
 Топ комментарии
 
Сором, президент доручає зробити на вкрадені гроші людині зробить участок дороги, а діти онкохворі і досі позбавлені захисту та підтримки від держави, все на волонтерах та небайдужих
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+ Одужуй, манюнічка. Хай Бог допомагає
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Если бы не тратили бюджетные деньги на всякую х..ню, типа бесплатных учебников для всех подряд в том числе и для детей миллионеров, то можно было помочь намного большему количеству больных людей. Но вонючая совковая система неистребима
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Сором, президент доручає зробити на вкрадені гроші людині зробить участок дороги, а діти онкохворі і досі позбавлені захисту та підтримки від держави, все на волонтерах та небайдужих
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Да, такой ужас, сколько в мире горя сложно описать.
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Разве в Украине нет специалистов? Где отказы украинских спецов?
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хто-ж тебе писать отказ будет...
например,до сих пор не умеют работать со злом печени...точнее могут,но летальность запредельная.
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А что это, "злом печени"? Гугл ответа не предложил Півторарічному Мар'яну Коберському потрібна допомога в лікуванні онкозахворювання - Цензор.НЕТ 4255
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А ты для начала не поленился бы открыть Википедию да почитать всё об этой болезни. Да еще на 4-й стадии. Да еще с метастазами.... А потом сам смог бы себе ответить на вопрос- ЧЕМ могут помочь этому несчастному крохе НАШИ врачи. С уровнем НАШЕЙ медицины.... пусть и "рехформированной" Супрун....
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Смысл оттягивать неизбежное, продлевая мучения?
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Помощь нужна половине Украины,а может и больше,и что
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Если бы не тратили бюджетные деньги на всякую х..ню, типа бесплатных учебников для всех подряд в том числе и для детей миллионеров, то можно было помочь намного большему количеству больных людей. Но вонючая совковая система неистребима
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А где благотворительность и меценатство наших миллиардеров? Разок не съездить на Мальдивы - и ребенка вылечат!
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